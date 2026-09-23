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Aşk ve Taht hangi dönemi anlatıyor, nerede çekiliyor?

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Aşk ve Taht hangi dönemi anlatıyor, nerede çekiliyor?
Başlık ResmiAşk ve Taht hangi dönemi anlatıyor, nerede çekiliyor?

Aşk ve Taht dizisinin çekim yerleri ve hikayenin geçtiği dönem, yapımın yeni bölümleriyle birlikte izleyicilerin gündeminde. Anadolu Selçuklu dünyasını ekrana taşıyan dizide kullanılan saray, savaş alanı ve kalenin nerede kurulduğu ile anlatılan tarihsel sürecin hangi yıllara dayandığı araştırılıyor.

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Bozdağ Film imzalı Aşk ve Taht, Sultan Alaeddin Keykubat'ın zindandan tahta uzanan yolculuğunu merkezine alırken aşk, ihanet ve iktidar mücadelesini aynı hikayede bir araya getiriyor. Proje tarihsel olaylarla birlikte dönemin siyasi ve kültürel atmosferini karakterlerin kişisel çatışmaları üzerinden anlatıyor.

AŞK VE TAHT HANGİ DÖNEMİ ANLATIYOR?

Aşk ve Taht, 13. yüzyıldaki Anadolu Selçuklu Devleti dönemini konu alıyor. Hikayenin merkezinde Sultan I. Alaeddin Keykubat'ın zindanda geçen yıllarının ardından tahta çıkışı ve hükümdarlığı sırasında karşı karşıya kaldığı siyasi mücadeleler bulunuyor. Yapım ekibi bu dönemi Anadolu Selçuklu Devleti'nin siyasi, askeri ve kültürel açıdan en güçlü dönemlerinden biri olarak tanımlıyor.

Dizinin anlatısı yalnızca saraydaki taht mücadelesiyle sınırlı kalmıyor. Alaeddin'in kardeşi Celaleddin'le rekabeti, devlet içindeki güç dengeleri, Haçlılarla mücadele ve Alanya hakimi Kir Vard'ın kızı Destina ile kurduğu ilişki de hikayenin ana konuları arasında yer alıyor.

Aşk ve Taht hangi dönemi anlatıyor, nerede çekiliyor?
Başlık ResmiAşk ve Taht hangi dönemi anlatıyor, nerede çekiliyor?

AŞK VE TAHT NEREDE ÇEKİLİYOR?

Aşk ve Taht'ın çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'un Beykoz ilçesinde, Riva bölgesindeki Bozdağ Film Platoları'nda gerçekleştiriliyor. Dizide görülen saray, harem, kale ve savaş alanı sahneleri için dönem atmosferine uygun geniş dekorlar hazırlanırken bazı dış çekimlerin de plato çevresindeki kırsal alanlarda yapıldığı belirtiliyor. Dizinin hikayesinde Konya Sarayı, Kalonoros yani bugünkü Alanya ve Anadolu'nun farklı bölgeleri yer alsa da bu durum çekimlerin doğrudan söz konusu tarihi mekanlarda yapıldığı anlamına gelmiyor.

Aşk ve Taht hangi dönemi anlatıyor, nerede çekiliyor?
Başlık ResmiAşk ve Taht hangi dönemi anlatıyor, nerede çekiliyor?

AŞK VE TAHT GERÇEK Mİ, KURGU MU?

Aşk ve Taht, gerçek tarihsel kişilerden ve olaylardan esinlenen ancak dramatik kurgu unsurları da içeren bir dönem dizisi. Dizide Sultan Alaeddin Keykubat'ın tahta çıkışı, devlet yönetimi ve dönemin siyasi şartları tarihsel bir zemine oturtuluyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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