Aşk ve Taht Ertuğrul Bey'i kim oynuyor, diziye mi gelecek?

Aşk ve Taht dizisinde Ertuğrul Bey karakteri, 3. bölüm tanıtımında Kayıların hikayeye dahil olacağının duyurulmasıyla gündeme geldi. Sultan Alaeddin'in yaklaşan savaş için Türkmen obalarını harekete geçirmesi, Ertuğrul Bey'in dizide nasıl yer alacağı ve karakteri hangi oyuncunun canlandıracağı sorularını öne çıkardı. Ertuğrul Bey karakterini daha önce Diriliş Ertuğrul dizisinde Engin Altan Düzyatan canlandırmıştı.

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Aşk ve Taht'ın 3. bölümünde hikayenin Selçuklu sarayından Türkmen obalarına doğru genişleyeceğine işaret edildi. Kalonoros seferine hazırlanan Sultan Alaeddin'in tüm Oğuz boylarını aynı sancak altında toplamak istemesiyle birlikte Kayı Beyi Ertuğrul Bey'in adı da ilk kez belirgin biçimde öne çıktı.

AŞK VE TAHT ERTUĞRUL BEY'İ KİM OYNUYOR?

ATV'nin güncel oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Merjem Šiljak, Simay Barlas, Ayça Bingöl, Cem Bender, Halil İbrahim Ceyhan, Ferit Kaya, Ceren Benderlioğlu ve diğer oyuncular yer alırken Ertuğrul Bey karakteri için henüz bir oyuncu adı paylaşılmadı.

Yeni bölüm tanıtımında ise karakterin hikayeye dahil olacağı açık biçimde duyuruldu. Sultan Alaeddin'in yaklaşan mücadele için Türkmen obalarına haber gönderme kararı aldığı ve Kayı Beyi Ertuğrul Bey'i de savaşa çağıracağı belirtiliyor. Bu nedenle karakterin oyuncusuna ilişkin merak artarken, resmi kadro açıklaması gelmedi. Karakterin akıbeti ve kimin oynayacağı yayınlanan bölümle netleşmesi bekleniyor.

Aşk ve Taht Ertuğrul Beyi kim oynuyor, diziye mi gelecek?

AŞK VE TAHT'A ERTUĞRUL BEY Mİ GELİYOR?

3. bölüm özetinde Sultan Alaeddin'in Kalonoros'a karşı başlatacağı sefer öncesinde Türkmen obalarını harekete geçirmek istediği ve obaların başında savaşa katılması için Kayı Beyi Ertuğrul Bey'e davet gönderileceği belirtiliyor. Tanıtımda da Kayıların yaklaşan mücadelede önemli bir güç olarak hikayeye dahil olacağının işareti veriliyor.

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