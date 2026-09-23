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ABİ dizisi final mi yapıyor, kaçıncı bölümde bitecek? Final kararının nedeni

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ABİ dizisi final mi yapıyor, kaçıncı bölümde bitecek? Final kararının nedeni
Başlık ResmiABİ dizisi final mi yapıyor, kaçıncı bölümde bitecek? Final kararının nedeni

ABİ dizisi final kararı gündeme geldi. Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'i yıllar sonra aynı projede buluşturan dizinin ekran macerasının ne zaman sona ereceği ve final yapma neden merak ediliyor.

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A.B.İ. dizisinin yayın serüveniyle ilgili alınan karar izleyicilerin gündemine taşındı. Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı yapımın yeni sezonundaki gidişatı ve bundan sonraki yayın planı merak konusu oldu.

ABİ DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

A.B.İ. dizisi için final kararı alındı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre OGM Pictures'ın ATV için hazırladığı yapım ekran macerasını yeni sezonun 5. bölümünde tamamlayacak. Böylece dizi, eylül ayında başlayan ikinci sezonunda kısa bir yayın döneminin ardından seyirciye veda edecek. Dizi ilk sezonunu 18. bölümle tamamlamış, ikinci sezon ise 8 Eylül'de başlamıştı.

ABİ dizisi final mi yapıyor, kaçıncı bölümde bitecek? Final kararının nedeni
Başlık ResmiABİ dizisi final mi yapıyor, kaçıncı bölümde bitecek? Final kararının nedeni

ABİ DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Aynı haberde final kararının 22 Eylül Salı akşamı alınan reytinglerin ardından verildiği bildirildi. Yapım şirketi ya da ATV tarafından final kararının gerekçesine ilişkin ayrıntılı resmi bir açıklama henüz yayımlanmadı. Dizinin yayınlandığı salı akşamında Tuzlu Kahve, Haysiyet, Anne Yarısı ve Mehmed: Fetihler Sultanı gibi farklı yapımların da aynı saat kuşağında rekabet etmesi dikkat çekiyor.

ABİ dizisi final mi yapıyor, kaçıncı bölümde bitecek? Final kararının nedeni
Başlık ResmiABİ dizisi final mi yapıyor, kaçıncı bölümde bitecek? Final kararının nedeni

ABİ DİZİSİ KAÇINCI BÖLÜMDE BİTECEK?

A.B.İ.'nin ikinci sezonun 5. bölümünde final yapacağı bildirildi. Dizi ilk sezonunda 18 bölüm yayınlandı. Bu bölüm sıralamasına göre ikinci sezonun 5. bölümü, yayın takviminde herhangi bir değişiklik yaşanmaması halinde dizinin toplam 23. bölümüne karşılık geliyor. Final haberinde kesin yayın tarihi ayrıca belirtilmediği için bölümün hangi gün ekrana geleceğine ilişkin ATV'nin güncel yayın akışının takip edilmesi gerekiyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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