Var Mısın Yok Musun neden yok, bitti mi soruları yarışmanın son haftalarda ATV yayın akışında yer almamasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Esra Erol'un sunduğu programın 38. bölüm fragmanının paylaşılmasına rağmen yeni bölüm tarihinin açıklanmaması, yayın takvimine ilişkin merakı artırdı.

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Var Mısın Yok Musun, yaz döneminde salı, çarşamba ve perşembe akşamları ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyordu. Kanalın resmi arşivinde programın 1, 2 ve 3 Eylül tarihlerinde yayınlanan bölümleri yer alırken eylül ayındaki yeni sezon düzeniyle birlikte yarışma ana yayın akışından çıktı. 23 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00 kuşağında da Var Mısın Yok Musun yerine Aşk ve Taht ekrana geliyor.

VAR MISIN YOK MUSUN NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Var Mısın Yok Musun'un 23 Eylül ATV yayın akışında yer almamasının ardından programın yayın günü ve geleceği yeniden araştırılmaya başlandı. ATV'nin resmi program arşivinde son yayınlanan bölümler 1, 2 ve 3 Eylül tarihlerinde görülüyor. Yaz aylarında yarışmanın kullandığı akşam kuşaklarına yeni yayın döneminin başlamasıyla birlikte dizilerin yerleşmesi, programın düzenli yayın takvimini değiştirdi. Ancak yarışmanın neden son haftalarda yayınlanmadığına ilişkin ayrıca yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

23 Eylül Çarşamba günü saat 20.00'de ATV ekranlarında Aşk ve Taht yer alıyor. Benzer şekilde yarışma önceki haftalarda da yayın akışında bulunmadı. Bu nedenle Var Mısın Yok Musun'un yeni sezon yayın planında geçici olarak ekranda olmadığını gösteriyor.

Var Mısın Yok Musun neden yok, bitti mi, yeni bölüm yayınlanacak mı?

23 EYLÜL ATV YAYIN AKIŞI

ATV'nin 23 Eylül Çarşamba yayın akışında Var Mısın Yok Musun yer almıyor. Gündüz kuşağında Kahvaltı Haberleri, Müge Anlı ile Tatlı Sert, ATV Gün Ortası, Altı Üstü İstanbul ve Esra Erol'da ekrana gelirken akşam kuşağında ATV Ana Haber'in ardından Aşk ve Taht yayınlanıyor.

23 Eylül ATV yayın akışı şöyle:

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Altı Üstü İstanbul

16.00 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Aşk ve Taht23.20 Güneşin Doğduğu Yer

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