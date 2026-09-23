Sevdan Bir Ateş oyuncuları ve karakterleri, dizinin yeni bölümüyle birlikte izleyicilerin gündeminde. Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın başrollerini paylaştığı yapımda Mirza, Leyla, Mihre, Destan, Yaman ve Vuslat gibi karakterleri canlandıran isimler araştırılıyor.

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Sevdan Bir Ateş, 9 Eylül'de Show TV'de yayın hayatına başladı. CNP Film imzalı dizinin yönetmenliğini Murat Saraçoğlu üstlenirken senaryosunu Eda Tezcan ile Selda Akın kaleme alıyor. Mirza ile Leyla'nın yedi yıl sonra yeniden kesişen hayatlarını merkezine alan yapımda Kozaklı ve Kızılırmak aileleri arasındaki ilişkiler geniş bir oyuncu kadrosuyla anlatılıyor.

SEVDAN BİR ATEŞ OYUNCULARI

Sevdan Bir Ateş'in başrollerinde Murat Ünalmış ve Özge Özacar yer alıyor. Ünalmış, Kozaklı ailesinin güçlü isimlerinden Mirza Kozaklı'yı; Özacar ise yıllar önce yarım kalan düğünün ardından hayatı tamamen değişen Leyla Kızılırmak'ı canlandırıyor. Başrol ikilisine Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş, Taner Rumeli, Sezin Bozacı, Yeşim Gül, İsmail Hakkı, Beyti Engin, Evren Duyal, Hande Canpolat, Yusuf Gökhan Atalay, Ceren Taşçı, Aslıhan Karalar, Yiğit Yalkın, Dorukcan Sarıduman, Süleyman Felek, Azra Sare, Melih Kırkbir, Kayra Sır, Ege Gönülal, Beyza Karabacak ve Okday Korunan eşlik ediyor.

Sevdan Bir Ateş oyuncuları ve karakterleri! Sevdan Bir Ateş oyuncu kadrosu

SEVDAN BİR ATEŞ KAREKTERLERİ

Mirza Kozaklı - Murat Ünalmış: Kozaklı ailesinin sözü geçen isimlerinden Mirza, adalet duygusu ve ailesine bağlılığıyla tanınıyor. Kolay güvenmeyen ve geçmişte yaşadıklarını içinde taşıyan Mirza'nın hayatı, yedi yıl önce kaybolan Leyla'nın yeniden karşısına çıkmasıyla değişiyor.

Leyla Kızılırmak - Özge Özacar: Leyla, yaşadığı ağır olaylara rağmen ayakta kalmaya çalışan ve kızı Hüma için mücadele eden bir karakter. Mirza ile düğünlerinin yarım kalmasının ardından yedi yıl boyunca ortadan kaybolan Leyla'nın Kapadokya'ya dönüşü, hem Kozaklı Konağı'nda hem de Mirza'nın hayatında dengeleri değiştiriyor.

Sevdan Bir Ateş oyuncuları ve karakterleri! Sevdan Bir Ateş oyuncu kadrosu

Mihre Kozaklı - Gökçe Eyüboğlu: Mirza'nın kız kardeşi Mihre, ailesindeki sert yapının aksine daha duygusal ve merhametli yönüyle öne çıkıyor. Yaşadığı zorluklara rağmen sevdiklerini korumaya çalışan Mihre, çocukları ve ailesi için mücadele ediyor.

Destan Kızılırmak - Sitare Akbaş: Leyla'nın üvey kardeşi Destan, hırslı yapısıyla hikayenin önemli karakterlerinden biri. Mirza'yla evlenmeye hazırlandığı sırada Leyla'nın yıllar sonra geri dönmesi, Destan'ın hem planlarını hem de aile içindeki konumunu doğrudan etkiliyor.

Yaman Ganioğlu - Taner Rumeli: Yaman, gururlu, kararlı ve kolay geri adım atmayan bir karakter olarak hikayede yer alıyor. Geçmişten taşıdığı kırgınlıklar ve ilişkileri, olayların ilerleyen bölümlerinde karakterin davranışlarını şekillendiriyor.

Sevdan Bir Ateş oyuncuları ve karakterleri! Sevdan Bir Ateş oyuncu kadrosu

Macide Kızılırmak - Sezin Bozacı: Leyla'nın üvey annesi Macide, ailesinin çıkarlarını ön planda tutan, müdahaleci ve hareketli yapısıyla dikkat çekiyor. Kızılırmak ailesindeki gelişmelerin önemli parçalarından biri olan Macide, olaylara sık sık kendi çıkarları açısından yaklaşıyor.

Vuslat Kozaklı - Yeşim Gül: Kozaklı ailesinin otoriter isimlerinden Vuslat, aile düzenini korumaya ve kontrolü elinde tutmaya önem veriyor. Mirza ve Leyla'nın yeniden karşılaşmasıyla başlayan süreç, onun kurduğu düzeni de doğrudan etkiliyor.

Cici - İsmail Hakkı: Kozaklı Konağı'nda büyüyen Cici, Mirza'nın en yakınındaki isimlerden biri. Sadakati ve vefasıyla öne çıkan Cici, Mirza'nın hem yardımcısı hem de güvendiği dostlarından biri olarak hikayede yer alıyor.

Sevdan Bir Ateş oyuncuları ve karakterleri! Sevdan Bir Ateş oyuncu kadrosu

Miray Kozaklı - Hande Canpolat: Mirza'nın kız kardeşi Miray, hırslı, gururlu ve kolay affetmeyen yapısıyla Kozaklı ailesindeki sert karakterlerden biri. Annesi Vuslat'la benzer özellikler taşıyan Miray'ın aile içindeki gelişmelere yaklaşımı da çatışmaları artırıyor.

Hüma - Beyza Karabacak: Altı yaşındaki Hüma, yaşadığı travmanın ardından konuşmayı bırakmış bir çocuk. Çevresinde yaşananları sessizce gözlemleyen Hüma, Mirza ile Leyla arasındaki hikayenin en önemli bağlarından birini oluşturuyor.

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