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Mekke Savunma İttifakı’nın ilk genel sekreteri Nauman Mahmood oldu

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Mekke Savunma İttifakı’nın ilk genel sekreteri Nauman Mahmood oldu
Başlık ResmiMekke Savunma İttifakı’nın ilk genel sekreteri Nauman Mahmood oldu

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında kurulan Mekke Savunma İttifakı’nın ilk genel sekreteri belli oldu. Riyad’daki genel sekreterlik görevine Pakistanlı emekli Korgeneral Nauman Mahmood atandı.

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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında oluşturulan Mekke Savunma İttifakı’nın ilk genel sekreteri belli oldu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, ittifakın Riyad’daki genel sekreterliğine emekli Korgeneral Nauman Mahmood’un atandığını açıkladı.

Üç ülke arasında dönüşümlü yürütülecek genel sekreterlik görevini ilk olarak üç yıl süreyle Pakistan'dan bir genel sekreterin üstlenmesi kararlaştırılmıştı.

Mekke Savunma İttifakı’nın ilk genel sekreteri Nauman Mahmood oldu
Başlık ResmiMekke Savunma İttifakı’nın ilk genel sekreteri Nauman Mahmood oldu

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI NEDİR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 7 Ağustos'ta Mekke'de "Ortak Savunma Anlaşması"na imza atmıştı.

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Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın, bölgelerinde ve uluslararası alanda artan istikrarsızlıklar karşısında ortak sorumluluk ve bölgesel sahiplenme anlayışıyla imzaladıkları Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bölgede ve küresel ölçekte güvenlik, barış, istikrar ve refahın teşvik edilmesini ve ortak caydırıcılığın artırılmasını hedefliyor.

Mekke Savunma İttifakı’nın ilk genel sekreteri Nauman Mahmood oldu
Başlık ResmiMekke Savunma İttifakı’nın ilk genel sekreteri Nauman Mahmood oldu
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Söz konusu anlaşma, taraf devletlerden herhangi birine yöneltilecek bir saldırının tüm taraflara yapılmış sayılacağına hükmediyor.

Bölgede yeni işbirliği kültürünün geliştirilmesini hedefleyen anlaşma, uluslararası hukuka saygı duyan ve barışçı işbirliği vizyonunu paylaşan tüm aktörlerin katılımını mümkün kılıyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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