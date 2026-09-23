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KPSS DHBT başvuruları ne zamana kadar devam ediyor? 2026 DHBT başvuru tarihleri

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KPSS DHBT başvuruları ne zamana kadar devam ediyor? 2026 DHBT başvuru tarihleri
Başlık ResmiKPSS DHBT başvuruları ne zamana kadar devam ediyor? 2026 DHBT başvuru tarihleri

KPSS DHBT başvuruları 2026 sınavına katılacak adayların gündeminde. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, başvuru süresinin ne zaman sona ereceğini, işlemlerin nereden yapılacağını ve DHBT sınav tarihini araştırıyor.

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2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi için başvuru süreci ÖSYM tarafından başlatıldı. Adaylar başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi, mobil uygulama veya başvuru merkezleri üzerinden tamamlayabiliyor.

KPSS DHBT BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR DEVAM EDİYOR?

2026 KPSS DHBT başvuruları 22 Eylül'de başladı ve 30 Eylül 2026 saat 23.59'a kadar devam edecek. ÖSYM AİS üzerinden bireysel başvuru yapmak isteyen adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapabiliyor. Başvurular ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması ve başvuru merkezleri aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların, KPSS'ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT'ye girmesi gerekiyor. Normal başvuru süresini kaçıran adaylar için 5 Ekim 2026 tarihinde geç başvuru günü uygulanacak.

KPSS DHBT başvuruları ne zamana kadar devam ediyor? 2026 DHBT başvuru tarihleri
Başlık ResmiKPSS DHBT başvuruları ne zamana kadar devam ediyor? 2026 DHBT başvuru tarihleri

2026 KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi 1 Kasım 2026 Pazar günü uygulanacak. Sınava katılacak adaylar din hizmetleri alanına ilişkin bilgi düzeylerini ölçen soruları cevaplayacak ve sınav sonucunu Diyanet İşleri Başkanlığındaki ilgili kadrolara yönelik süreçlerde kullanabilecek.

ÖSYM'nin başvuru ekranında sınav tarihi 1 Kasım olarak gösterilirken başvuru ücreti 800 TL olarak açıklandı. Ücret, ÖSYM'nin anlaşmalı bankaları veya Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden yatırılabiliyor. Başvurunun geçerli sayılması için adayların başvuru ve ödeme adımlarını belirtilen süre içinde tamamlaması gerekiyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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