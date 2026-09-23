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BUSKİ su kesintisi 23-24 Eylül programı! Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek?

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BUSKİ su kesintisi 23-24 Eylül programı! Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek?
Başlık ResmiBUSKİ su kesintisi 23-24 Eylül programı! Bursada su kesintisi ne zaman bitecek?

BUSKİ su kesintisi 23-24 Eylül programı, Bursa'da su verilemeyecek ilçe ve mahalleleri öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Karacabey, Nilüfer ve Osmangazi'de farklı saat aralıklarında uygulanacak kesintiler nedeniyle suların ne zaman geleceği ve hangi bölgelerin etkileneceği araştırılıyor.

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Bursa'da 23 ve 24 Eylül 2026 tarihlerinde bazı mahallelerde planlı çalışma, arıza ve su kalitesine bağlı nedenlerle su kesintileri uygulanıyor.

BUSKİ SU KESİNTİSİ 23-24 EYLÜL PROGRAMI

23 Eylül Çarşamba günü Karacabey'in Doğla Mahallesi'nde depo tahliyesi nedeniyle 11.30-18.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanıyor. Aynı ilçede Gölecik, Şahin, Karasu, Fevzipaşa, Hotanlı, Küçükkaraağaç, Yenisarıbey, Ortasarıbey, Eskisarıbey, Akhisar, İsmetpaşa ve Sazlıca mahallelerinde ise su alma yapısındaki bulanıklık nedeniyle saat 16.00 itibarıyla kesinti başladı.

Osmangazi'de Gülbahçe Mahallesi Aydın Sokak ve çevresinde 13.30-18.00 arasında arıza kaynaklı kesinti uygulanırken Hamitler Mahallesi'nde su kesintisi 09.00-16.00 saatlerini kapsıyor. 24 Eylül Perşembe günü ise Nilüfer Alaaddinbey Mahallesi'nde Atilla Tatveren Caddesi, Nilüfer Cadde, 611. Sokak ve 646. Sokak arasında kalan bölge ile çevresinde 09.00-16.00 saatleri arasında planlı çalışma yapılacak.

BUSKİ su kesintisi 23-24 Eylül programı! Bursada su kesintisi ne zaman bitecek?
Başlık ResmiBUSKİ su kesintisi 23-24 Eylül programı! Bursada su kesintisi ne zaman bitecek?

23 Eylül Çarşamba

Karacabey - Doğla: 11.30-18.00
Depo tahliyesi nedeniyle su kesintisi uygulanacak.

Karacabey - Gölecik ve çevre mahalleler: 23 Eylül 16.00'dan itibaren
Gölecik, Şahin, Karasu, Fevzipaşa, Hotanlı, Küçükkaraağaç, Yenisarıbey, Ortasarıbey, Eskisarıbey, Akhisar, İsmetpaşa ve Sazlıca mahallelerinde kesinti uygulanıyor. Sistemde 24 Eylül 10.00 planlanan bitiş saati yer alsa da suyun yeniden verilmesi bulanıklığın giderilmesine bağlı.

Osmangazi - Gülbahçe: 13.30-18.00

Aydın Sokak ve civarında arıza çalışması nedeniyle kesinti yapılacak.

Osmangazi - Hamitler: 09.00-16.00

Hakimiyet Caddesi, 1. Kavaklı Cadde, Hürriyet Cadde, 1. Özen Sokak, Hocacılar Sokak, 3. Dumlupınar Caddesi ve çevresi etkilenecek.

24 Eylül Perşembe

Nilüfer - Alaaddinbey: 09.00-16.00

Atilla Tatveren Caddesi, Nilüfer Cadde, 611. Sokak ve 646. Sokak arasında kalan bölge ile çevresinde su kesintisi uygulanacak. Güncel duyurularda kesintinin yaklaşık 7 saat sürmesinin planlandığı belirtiliyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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