Türkiye-ABD hattında yeni dönem! Bakan Kacır New York'tan duyurdu

Türkiye'nin dünyanın en büyük 11. savunma sanayii ihracatçısı konumuna geldiğini söyleyen Bakan Kacır, "Önümüzdeki yıl ilk 10 savunma sanayii ihracatçısı ülkeden biri olacağız" dedi.

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Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 4. Türk-Amerikan İş Dünyası Buluşması'nda Türkiye'nin savunma sanayii, teknoloji ve ihracat hedeflerine ilişkin mesajlar verdi.

Türkiye'nin kritik teknolojileri kendi imkanlarıyla geliştiren ve dünya pazarlarına sunan bir ülke haline geldiğini söyleyen Kacır, savunma sanayii ihracatında yeni hedefi açıkladı.

Türkiye-ABD hattında yeni dönem! Bakan Kacır New Yorktan duyurdu

"İLK 10 SAVUNMA SANAYİİ İHRACATÇISI ÜLKEDEN BİRİ OLACAĞIZ"

Türkiye'nin bugün dünyanın en büyük 11. savunma sanayii ihracatçısı olduğunu ifade eden Kacır, şunları söyledi:

"İnşallah, az kaldı. Önümüzdeki yıl ilk 10 savunma sanayii ihracatçısı ülkeden biri olacağız."

Bakan Kacır, Türkiye'nin savunma sanayii ihtiyacının yüzde 80'inden fazlasını yerli olarak geliştirilen ve üretilen sistemlerle karşıladığını söyledi.

Türkiye'nin insansız hava araçlarında dünya lideri olduğunu ifade eden Kacır, aynı anda 50'den fazla savaş gemisi üretilebildiğini; kara araçlarından deniz ve su altı platformlarına, uzay ve uydu sistemlerinden siber ve kuantum teknolojilerine kadar birçok alanda yerli kabiliyetlerin geliştirildiğini kaydetti.

Türkiye-ABD hattında yeni dönem! Bakan Kacır New Yorktan duyurdu

ÇELİK KUBBE MESAJI

Savunma projelerinin önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam edeceğini söyleyen Kacır, füze ve roketlerin hız ve menzillerinin artırılacağını, hava savunma projelerinin sürdürüleceğini söyledi.

Bakan Kacır, Çelik Kubbe'ye ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Roketlerimizin, füzelerimizin hızını, menzilini artıracak hava savunma sistemi projelerini, Çelik Kubbe'yi mutlaka tamamlayacak, hiç kimsenin aklının ucundan dahi Türk milletine zarar vermeyi geçiremeyeceği bir caydırıcılık seviyesine Allah'ın izniyle ulaşacağız."

TÜRKİYE-ABD HATTINDA KRİTİK TEKNOLOJİ ADIMI

Bakan Kacır'ın New York'taki konuşmasının bir diğer başlığı Türkiye-ABD ilişkileri oldu. İki ülke arasındaki iş birliğinin yalnızca ticaretle sınırlı olmadığını söyleyen Kacır, kritik teknolojiler için yeni döneme işaret etti:

"Önümüzdeki dönemde kritik teknolojilerde işbirliğimizi daha ileri seviyelere taşıyacak, veri merkezleri, yapay zeka gibi alanlarda Türkiye-Amerika ortaklığını çok daha güçlü hale getireceğiz."

Bakan Kacır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki diyaloğun da stratejik alanlarda yeni iş birliklerinin önünü açtığını ifade etti.

100 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda iki katına ulaştığını söyleyen Bakan Kacır, iki ülkenin 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini hatırlattı:

"Son 10 yılda Türkiye-Amerika arasındaki ticaret hacmi iki misline erişti. Fakat birlikte belirlediğimiz 100 milyar dolar hedefi için çok daha fazla çalışmamız lazım."

Türkiye'nin yıllık ihracatının 36 milyar dolardan 280 milyar doların üzerine çıktığını söyleyen Kacır, orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının da 10 milyar dolardan 116 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

KAMU YATIRIMLARINDA YAPAY ZEKA KARARI

Bakan Kacır, BM Genel Kurulu kapsamındaki Sürdürülebilir Kamu Alımı Üst Düzey Forumu'nda yaptığı ayrı konuşmada ise yapay zeka yatırımlarına ilişkin yeni hedefi açıkladı.

"Toplam kamu yatırım programı bütçesinin en az yüzde 2'sini yapay zeka projelerine ayırma konusunda net bir hedef belirledik."

Türkiye'nin yapay zeka projelerini pilot aşamadan çıkararak ölçeklendirmeyi ve küresel ölçekte rekabetçi hale getirmeyi hedeflediğini söyleyen Bakan Kacır, yeşil dönüşüm programı kapsamında da 3 milyar doların üzerinde yatırımın harekete geçirilmesinin planlandığını açıkladı.

TÜRKİYE-ABD HATTINDA NÜKLEER ENERJİ ADIMI

Türkiye ile ABD arasındaki temaslarda teknoloji ve savunmanın yanı sıra nükleer enerji alanında da yeni bir adım atıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Nükleer Enerji AŞ'nin (TÜNAŞ) ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA) ile küçük modüler reaktörler (SMR) konusunda iş birliği anlaşması yaptığını açıkladı. Anlaşmanın Orta Asya ve Türk Cumhuriyetlerini de kapsayacağını söyleyen Bayraktar, Türkiye'nin yalnızca nükleer enerji yatırımlarında değil, teknolojinin geliştirilmesi tarafında da yer almak istediğini ifade etti.

İLK SMR İÇİN TARİH VERDİ

Türkiye'nin ilk küçük modüler reaktörünün devreye alınması için takvimi de paylaşan Bayraktar, şunları söyledi:

"2030'ların ilk yarısında inşallah Türkiye'de ilk SMR'yi görürüz diye ümit ediyorum. Bu konuda küresel bir yarış var. Ama henüz şu anda bir reaktör görmüş değiliz. Dolayısıyla biz Türkiye de bu işin bir çıkış aşamasında olsun istiyoruz."

SMR yatırımlarını hızlandırmak için teşvik ve muafiyetleri içerebilecek yeni bir düzenleme üzerinde de çalışılıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: ANADOLU AJANSI

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