Galatasaray'dan Tarkan'a veto: Sarı kırmızılıların kararı siteme yol açtı

Özel bir bankanın, Tarkan'ın Rams Park'ta konser vermesi için Galatasaray yönetimiyle temasa geçtiği, sarı kırmızılı kulübün stat kullanımı için 1 milyon avro talep ettiği ancak nisan-mayıs dönemindeki organizasyona onay vermediği ortaya çıktı.

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Rams Park'ta Tarkan konseri düzenlenmesi için yapılan teklifin, kulübün aldığı karar sonrası gerçekleşmediği belirtildi.

KONSER İÇİN TEKLİF YAPILDI

Ali Naci Küçük'ün aktardığı bilgilere göre; geçtiğimiz şubat ayında özel bir banka, ünlü sanatçı Tarkan'ın Rams Park'ta konser vermesi için Galatasaray yönetimiyle temas kurdu. Yapılan ilk görüşmelerde sarı kırmızılı kulübün, stadın konser organizasyonunda kullanılabilmesi için 1 milyon avro talep ettiği aktarıldı. Bu rakamın, Rams Park zemininin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin maliyetler de dikkate alınarak belirlendiği ifade edildi.

Rams Park

NİSAN-MAYIS AYLARINA ONAY ÇIKMADI

Görüşmelerin ardından sürecin devam ettiği ancak Galatasaray'ın nisan ve mayıs ayları civarında organizasyona olumsuz cevap verdiği belirtildi. Bu kararın, planlanan konser tarihine yaklaşık bir ay kala ilgili kuruma iletildiği kaydedildi.

GEÇ VERİLEN KARARA SİTEM

Ali Naci Küçük, geç gelen olumsuz cevap nedeniyle organizasyonu planlayan tarafın Galatasaray'a ciddi şekilde sitem ettiğini de aktardı. Böylece Tarkan'ın Rams Park'ta sahne almasına yönelik plan hayata geçmeden rafa kalkmış oldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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