Tuzlu Kahve yayın saati, 22 Eylül Salı akşamı yeni bölümü izlemek isteyenlerin gündeminde. Star TV yayın akışında dizinin başlangıç saati ile gece kuşağında yerini bırakacağı program belli olurken, “Tuzlu Kahve saat kaçta bitiyor?” sorusu da cevap buldu.

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Tuzlu Kahve, 22 Eylül Salı akşamı yeni bölümüyle ekrana geliyor. Eda Ece ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı dizinin yayın saati ve bitiş zamanı, Star TV yayın akışının belli olmasıyla birlikte merak konusu oldu.

TUZLU KAHVE SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Tuzlu Kahve 22 Eylül Salı günü saat 20.00’de başlıyor. Star TV’nin resmi yayın akışında 19.00’da Star Haber, 20.00’de ise Tuzlu Kahve’nin yeni bölümü yer alıyor. Dizinin ardından gece kuşağında 00.15’te Sevdiğim Sensin’in tekrar bölümü ekrana gelecek. Bu nedenle yayın akışına göre Tuzlu Kahve’nin 00.15 civarında sona ermesi bekleniyor.

Başlangıç ve bitiş saatleri televizyon yayınlarında reklam süreleri veya kanalın anlık program değişikliklerine göre birkaç dakika farklılık gösterebilir. Ancak Star TV’nin 22 Eylül tarihli resmi akışında Tuzlu Kahve için ayrılan yayın aralığı 20.00-00.15 olarak görünüyor.

Tuzlu Kahve saat kaçta başlıyor, bitiyor? Yayın akışıyla belli oldu

TUZLU KAHVE HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Tuzlu Kahve Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümü 22 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00’de başlayacak. Star TV’nin resmi dizi sayfasında da yapımın salı akşamları ekrana geldiği belirtiliyor.

22 Eylül yayın akışında günün ilerleyen saatlerinde 19.00’da Star Haber, ardından 20.00’de Tuzlu Kahve bulunuyor. Dizi bittikten sonra 00.15’te Sevdiğim Sensin tekrar bölümü, 03.00’te ise Fazilet Hanım ve Kızları ekrana gelecek.

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