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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki okul saldırısı sonrası 'geçmiş olsun' mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki okul saldırısı sonrası 'geçmiş olsun' mesajı
Başlık ResmiCumhurbaşkanı Erdoğandan Manisadaki okul saldırısı sonrası geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde öğrencilerin bulunduğu sokakta düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

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Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün sabah saatlerinde Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Erdoğan, "Bu sabah Manisa’mızın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda yaralanan 11 evladımıza, bu elim hadiseden etkilenen tüm yavrularımıza, ailelerine, öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

"TİTİZLİKLE SORUŞTURULMAKTA"

"Bu müessif hadise, ilgili birimlerimiz tarafından titizlikle soruşturulmaktadır" diyen Erdoğan, "Emniyet birimlerimiz, gereken tüm tedbirleri almaktadır. Milletimize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

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Manisa Turgutlu'da liseye silahlı saldırı: 2'si ağır, 11 öğrenci yaralandı

NE OLMUŞTU?

Öğrencilerin okula gittiği sokakta 15 yaşındaki Halil Orhan tarafından açılan ateş sonucu 3'ü ağır 11 öğrenci yaralanmıştı. Şüpheli Halil Orhan ile birlikte anne, baba ve dedesi gözaltına alınırken, okulda eğitime bir gün ara verilmişti.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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