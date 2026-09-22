Amedspor'da Eren, Gift Orban'ın sözleşmesini açıkladı: 10 gol atarsa bonservisi alınacak!

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nahit Eren; takımın genel durumu, Beşiktaş maçındaki hakem kararları ve Nijeryalı golcü Gift Orban'ın sözleşmesine ilişkin konuştu. Nahit Eren, "Herkese eşit mesafede, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla maçların yönetilmesini istiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonunun tutumunun da bu ve benzeri durumlara sebep olacak yönetimlere karşı pozisyon almasıdır." dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Eren, Şehmus Özer Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, takımın yoğun ilgiyle takip edilmesinin sevindirici olduğunu, takımı Süper Lig'e hazırlamak için çok kısa sürede büyük bir mücadele verdiklerini söyledi.

Mütevazı bir bütçeyle bir kadro oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Eren, şunları kaydetti:

"Amedspor'a futbolcu transfer etmek gerçekten kolay değil. Süper Lig standartlarında futbolcu transfer etmek istiyorsunuz, futbolcuların özel beklentileri, çocuklarının okul durumu, kentin futbola hazır olması gibi birçok farklı durumla karşı karşıya geldik. Bir şekilde bu transfer sürecini belirli bir aşamaya getirdik. Çok eleştirildik ve yerinde eleştiriler de var. Eksik kaldığımız konular da oldu. Hocamızın daha derin bir kadroyla Süper Lig'e başlamasını ve bizim bunun tamamını karşılayamama gibi durumlarımız oluştu."

Amedspor

"AMEDSPOR ÖNEMLİ BİR SPOR KULÜBÜ"

Takımın Süper Lig'e renk kattığını ifade eden Eren, konuşmasına şöyle devam etti:

"Zaman zaman eleştirildik. Ama hep şunu söyledik, Amedspor önemli bir spor kulübü. Amedspor milyonların gönül verdiği, umut bağladığı, mutlu olmak istediği, heyecanlanmak istediği bir kulüp. Bu anlamda bu kulübün bu kenti, bu toplumu ve yaşadığı coğrafyayı en iyi şekilde temsil etme gibi bir yükümlülüğü var. Biz bu yükümlülüğü yerine getirmek üzere üzerimize düşen bütün sorumluluğu yerine getiriyoruz. Ama hiç kimsenin de Amedspor üzerinden farklı bir gündem oluşturmasına da müsaade etmeyeceğiz. Toplumun, halkımızın, taraftarlarımızın ve spor kamuoyumuzun oluşturduğu bu güzel ortamı bozmaya meyil edecek her türlü kişi, kurum ve gruplara karşı da duruşumuzu koruyacağız. Amedspor büyük bir kamusallık oluşturdu. Büyük bir destekle kendisini bu ülkede hissettirmeye başladı. Bu çok kıymetli pozitif bir durum. Bunun korunması adına da Amedspor'u ayakta tutacak, bu güzelliği Süper Lig'de sürdüreceğiz. Amedspor toplumda her renkten, her siyasi görüşten insanın sahip çıktığı, destek verdiği bir noktadadır. Bu bizleri sevindiriyor."

Bir gazetecinin maç biletlerine ilişkin sorusu üzerine Eren, Amed Sportif Faaliyetler'in maçlarında bilet satışlarına inanılmaz bir talep olduğunu söyledi.

Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş karşılaşmasında 122 bin kişinin bilet satışının açılmasının ardından ilk 10 dakikada Passolig'e giriş yaptığını belirten Eren, 30 bin kişilik bir stadın böyle bir talebi karşılama imkanı bulunmadığını, daha fazla taraftarın stada girebilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını anlattı.

"YABANCI MADDE ATANLARIN BİZDEN OLMADIĞINI İFADE EDİYORUZ"

Sahaya atılan yabancı maddelere ilişkin soru üzerine Eren, şöyle konuştu:

"Her fırsatta stada yabancı madde atanların bizden olmadığını ifade ediyoruz. Maçın sonucu, hakemlerin maç esnasındaki kararları ne olursa olsun biz hep şunu söyledik. Amedspor'un kültüründe şiddet, sahaya yabancı madde atmak, cinsiyetçi söylemde bulunmak, hakaret içeren tezahürat yapmak yok. Amedspor ruhunda böyle bir durumu kabul etmiyoruz. Bunu kim yaparsa yapsın karşımıza alma konusunda çok netiz. Maalesef önde olduğumuz karşılaşmada dahi bunu yapanlar var. Artık bunu yapanların kasıtlı bir şekilde bu kulübe zarar verme niyetiyle hareket ettikleri inancındayım. Çok net ifade ediyorum, bunu yapan Amedsporlu değil."

Nahit Eren

BEŞİKTAŞ MAÇINDAKİ HAKEM KARARLARI

Amed Sportif Faaliyetler-Beşiktaş maçında teknik direktör Besnik Hasi'nin kırmızı kart görmesine ilişkin soruya da Eren, şimdiye kadar hiçbir zaman hakemlerle ilgili kameralar karşısına geçip konuşmadığını vurgulayarak şunları aktardı:

"Bu maçta bizleri de çileden çıkaran ve açıklama yapma ihtiyacı duyduğumuz bir noktaya geldik. Amedspor bir ayrıcalık istemiyor. Hiç kimse istemiyor. Herkese eşit mesafede, adil ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla maçların yönetilmesini istiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonunun tutumunun da bu ve benzeri durumlara sebep olacak yönetimlere karşı pozisyon almasıdır. Düdük çaldıktan sonra o maçın neticesini değiştiremiyorsunuz ama insanlar bu statlara gelip futbolcuların gösterdiği emeğin karşılığını alacağı bir maç izlemek istiyor. Hocamız dayanamadı, sitemini iletmeye koştu. Hocamız çok samimi, içten, duygusunu bedensel hareketlerine de yansıtan biri. Sitemini iletmek için hakeme doğru giderken hakem doğrudan kırmızı kart göstermişti. Bu da aslında hakemin niyetini bize bir kez daha gösterdi. Şu da bilinsin hakkımız yendiği yerde asla susmayacağız. Mücadelemizi hem kamuoyu önünde hem de idari anlamda yürüteceğiz."

Her maçtan sonra stattaki ortak kullanım alanları, lavabolar ve koltukların ciddi şekilde hasar gördüğünü, bunun doğru bir davranış olmadığını ifade eden Eren, bunun ciddi bir ekonomik kayıp olduğunu, bu konuda önlem alınması gerektiğini dile getirdi.

Gift Orban

"AMEDSPOR TÜM TRANSFER VERİLERİYLE DE ŞEFFAF OLACAK"

Takımın Nijeryalı santrforu Gift Orban'ın sözleşmesiyle ilgili soruyu da Eren, şöyle yanıtladı:

"Transfer yaparken 'Amedspor'u herhangi bir ekonomik krize sürükleyecek bir transfer yapmayacağız.' dedik. Hep birlikte en doğru tercihi yapmanın yol ve yöntemini aradık. Yüzlerce futbolcudan oluşan bir havuzumuz oluştu. Bizim Gift Orban ile 1 milyonluk bir kiralık sözleşmemiz yok. 500 bin avroluk sezonluk bir kiralama ücretimiz var. Amedspor tüm transfer verileriyle de şeffaf olacak. Tabii ki biz Süper Lig'e çıkmış bir kulüp olarak bonservis ile transferde de tedbirli olmak zorundaydık. Bu futbolcu ile (Gift Orban) 10 gollük zorunlu satış opsiyonumuz var. Ama eğer 10 golü attığı zaman 3 milyon avroluk yıllara bölünmüş bir bonservis bedeli var. 5 milyon avro gibi bazı spor programlarında konuşulduğunu duydum, öyle bir şey yok."

"AMEDSPOR BÜYÜYECEK AMA KONTROLSÜZ BİR BÜYÜME HİÇBİR ZAMAN GERÇEKLEŞMEYECEK"

Amed Sportif Faaliyetler İstişare Kurulu Başkanı Nesih Aktepe de sağlanan başarıdan dolayı kulüp yönetimine ve taraftarlara teşekkür etti.

Kulüp olarak sadece başarıya odaklı olduklarını, gelecek planları yaptıklarını ve ortak akılla hareket edeceklerini anlatan Aktepe, takımın gelirinden daha fazla harcama yapmamaya dikkat ettiklerini belirterek şöyle devam etti:

"Amedspor büyüyecek ama kontrolsüz bir büyüme hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Büyümeyi esas alan ama aynı zamanda kontrollü bir büyümeyi esas alan bir yerde bulunacağız. Bütçemizi dahi kentin tüm dinamikleriyle birlikte belirliyoruz. Bütçemizin olmadığı hiçbir harcama yapmıyoruz ve bundan da uzak durmaya çalışıyoruz. Çok büyük harcamalar yapmaktansa bu ligde kalıcı olmak, bütçe denklemini esas alan bir yerde duruyoruz. Önümüzdeki süreçte stadyumun statik olarak güçlendirilmesi ve bir kat daha ilave edilmesine ilişkin arkadaşlarımız çalışıyor. Hem Bakanlık hem de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle bir görüşme yapacağız. Uygun olursa belki bir dahaki sezona yetiştirme anlamında stadın kapasitesinin artırılmasına dönük çalışmalar olacak."

Asbaşkan Şengül Saruhanoğlu ise hem A takım hem de kadın takımı olarak mücadele ettikleri liglerde başarılı bir performans sergilediklerini söyledi.

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler takımının 4. haftada 3 galibiyet ve bir mağlubiyet ile 2. sırada yer aldığını anımsatan Saruhanoğlu, "Bu yılki transfer sezonumuzu tamamladık. 16 yerli, 8 yabancı futbolcumuz bulunuyor. Bunlardan 7'sini iç transferden, 2'sini de seçmelerden dahil ettik. Bugün geldiğimiz noktadan memnunuz. Kesinlikle rahata kapılmış değiliz. İnanıyoruz ve birlik olunca başaramayacağımız hiçbir şey yok. Amedspor için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Altın da takımın bulunduğu konumdan memnun olduklarını fakat odak noktalarının lig sonundaki konumları olduğunu dile getirdi.

Sezon başında istişare ve yönetim kuruluyla yapılan planlamalar doğrultusunda transfer sürecini yürüttüklerini anlatan Altın, "Zorlu bir süreçti. Bir bütçe planlamamız vardı. Hem ona uymak zorundaydık hem yeni oyuncular bulma hazırlığı içerisindeydik. Bizi çok zorlayan etkenler oldu ama bunun üstesinden geldik. Temel hedefimiz sadece oyuncu almak değildi. O yüzden çok çalıştık. Seçtiğimiz oyuncularda temel ilkelerimize uyacak, Amedspor'un mücadele ruhunu sahaya yansıtacak, duruşları ve karakterleriyle burada bir kimlik ortaya koyacak oyuncular seçmeye çalıştık." dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala