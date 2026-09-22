BM 81. Genel Kurulu’nda konuşan ABD Başkanı Trump, konuşmasının odağına İran’ı alarak nükleer silah resti çekti. Tahran'la anlaşma için "ara seçimlerden hemen sonra" ifadesini kullanan Trump, Rusya-Ukrayna savaşının da hızlı şekilde sona ereceğini savundu.

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193 üyeli Birleşmiş Milletler'in (BM) New York'taki karargahında her sene ülkelerin devlet ve hükümet liderleri ile dışişleri bakanlarını küresel sorunları istişare etmek için bir araya getiren Genel Kurul'un yüksek düzeyli haftası, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in açılış konuşmasıyla başladı.

Guterres’in ardından ev sahibi olan ABD Başkanı Trump, kürsüde dünya gündemindeki savaşlar ve krizlere ilişkin mesajlar verdi.

ABD Başkanı konuşmasında İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğini yineledi. Trump, ABD'nin İran'la anlaşma yapabilmesi için defalarca fırsat sunduğunu savundu. Tahran'ın bu teklifleri kabul etmediğini belirten Trump, ABD'nin gerçekleştirdiği operasyonların ardından İran'ın nükleer programının büyük ölçüde zarar gördüğünü öne sürdü.

Trump, İran'ın füze ve insansız hava aracı kapasitesine de değinerek, ABD'nin İran'ın hava savunma sistemleri ile füze ve İHA üretim kapasitesini büyük ölçüde ortadan kaldırdığını iddia etti. İran'daki ekonomik sorunlara da değinen Trump, ülkenin enflasyonunun yüzde 300'e ulaştığını ileri sürdü.

Trump'ın konuşmasındaki bir diğer önemli başlık ise Rusya-Ukrayna savaşı oldu.

Savaşın sona erdirilmesi için Rusya ve Ukrayna liderleriyle görüştüklerini belirten Trump, çatışmaların çok hızlı şekilde sona erebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, BM kürsüsünde tarih verdi: Bence İran'la anlaşma olacak

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Liderler, hepinizi, bütün dünyayı Amerika'da ağırlamak benim için bir onur. Amerika geri döndü ve ülkemiz bugün şimdiye kadarkinden çok daha güçlü. Ekonomimiz şu anda dünyanın en iyisi. Ordumuz dünyanın en güçlüsü, teknolojimiz hiç kimsenin gerisinde kalmıyor ve her konuda ilerideyiz.

Enerjimiz bütün dünyaya yayılıyor ve Amerika yükseliyor. Gücümüz artıyor. Ülkemiz şimdiye kadarkinden çok daha iyi bir durumda ve geleceğimiz de çok parlak.

ABD Başkanı Trump, BM kürsüsünde tarih verdi: Bence İran'la anlaşma olacak

"BARIŞ GETİRDİM"

Şu anda bu odada bir sürü çok önemli lider var. Çoğunuzu çok iyi tanıyorum ancak çok kısa bir sürede dünyayı daha güzel, daha güvenli ve çocuklarımız için dünyamızı daha güvenli bir hale getirmeye çalıştık. Dünyanın en önemli ülkesinin başkanı olarak tehditlerin büyümesine izin verme gibi bir niyetim yok. Sorunlar var oldukça daha da zor çözülen hale gelir ve ben de üstüme düşeni yaptım. Barış getireceğim dedim ve barış getirdim. Başkaları bütün tehditleri yok sayarken ben onlarla yüzleştim.

"İRAN TERÖR SPONSORUDUR"

Yılların bitmemiş meselelerini bitirmek üzerine uğraştık ve bu tehlikelerden biri de çok iyi bir örnektir dünyada en büyük sorunlardan biri olarak dünyadaki bütün terörün en büyük sponsoru İran. 51 yıldır fanatik İran rejimi kan dökerek yönetimini sürdürdü. Kaosa neden oldu bütün Orta Doğu'da ve ötesinde. Onlar Orta Doğu'nun zorbalarıydı ancak artık zorba değiller.

Siyasete atıldığım ilk günden bu yana, şunu söylediğim İran'ın nükleer silahlara asla erişmesine müsaade etmeyeceğim ve geçen sene görevi devraldığımda başladığımız ilk anda onlarla müzakerelere oturdum. Çünkü iş birliği yapmak istedim ve böylece nükleer programı sonlandırmak istedim. Terörü verdikleri desteği sonlandırmak istedim ancak onlar bunu kabul etmedi ve bu onlar açısından çok büyük bir hataydı.

Sonrasında da gece yarısı çekici operasyonu gerçekleştirdik ve onları nükleer programını enkaz altında bıraktık ve bir anlaşma yapmaları gerektiğini söyledim ancak onlar tekrar reddetti. Sonrasında da füze ve drone tehditlerine güvendiler ancak bölgedeki Amerikan görevlilerini ve bölgedeki herkesi tehdit ettiler.

ABD Başkanı Trump, BM kürsüsünde tarih verdi: Bence İran'la anlaşma olacak

"İRAN'A ANLAŞMA İÇİN ŞANS VERDİK"

10.000'den fazla kişi protesto ettikleri için öldürüldü. Böyle bir rejimin nükleer silahlara sahip olup, o şekilde terör eylemleri gerçekleştirdiğini hayal etmek bile çok zor. Ancak bu birçoğunun göz ardı etmek istediği bir gerçekte. Herkes bunu görmezden geldi. Bir sürü lider görmezden geldi. Bu konuda hiçbir adım atmak istemediler ancak sorunun varlığını biliyorlardı. İran'ın anlaşma yapması için onlara defalarca fırsat verdim. ABD ya da diğer ülkelerle anlaşma yapmalarına imkan verdik. Bu çok yıkıcı bir sorundu dolayısıyla çözmeye çalıştık ancak olmadığı zamanda. Destansı Öfke Operasyonu ile birlikte 150 gemilik donanmalarını denizin dibine gönderdik. Aynı şekilde hava kuvvetleri de yok oldu. Hava savunmaları da komple imha edildi, drone ve füze üretim kapasiteleri neredeyse sıfırlandı, bütün kapasitelerini ortadan kaldırdık, yok olmamış olan tek şey enflasyonu da onların ülkelerini yok ediyor. ve %300'e ulaştı enflasyonları ancak bir ateşkesi anlaştıktan sonra bile müzakerelerimiz, mülkter müzakerelerden sonra bile sivil gemilere karşı yaptıkları terör eylemleri devam etti.

Trump'ın konuşması sırasında İran delegasyonu salonu terk etti

BARIŞ İÇİN ARA SEÇİMLERİ İŞARET ETTİ

Bir anlaşma yapılacak mı İran'la ve bu anlaşma onların yeniden daha iyi bir ülke inşa etmelerine müsaade edecek miyiz? Belki de Orta Doğu'nun en iyi ülkelerinden ya da dünyanın en iyi ülkelerinden biri olacaklar. Yoksa İran'ı yok mu edeceğim çok hızlı bir şekilde mi yapacağım ve onların başka kimseye zarar verme onları öldürme hakkını şansını tanımadan mı yapacağım onları cehenneme bizzat kendi ellerimle umutsuzluğa kapatılacak şekilde mi yollayacağım? Ve şu anki inancım bir anlaşma yapacağımız yönünde. Bence ara seçimlerden hemen sonra bir anlaşma yapacağız. Çünkü onlar için anlaşmayı yapmamak hiç mantıklı değil. Onlar şu anda ara seçimlerde nasıl bir performans göstereceğimi görmek istiyor ancak ben şu anda bir seçime girmiyorum. Onu zaten yaptım ve çok büyük bir farkla seçimi kazandım. Yani burada iki buçuk yıl daha kalacağım zaten garanti. Şu anda bir seçime ben girmiyorum.

Burada düşündüğüm tek şey İran'ın nükleer silahlara asla erişemeyecek olması.

ABD Başkanı Trump, BM kürsüsünde tarih verdi: Bence İran'la anlaşma olacak

"GAZZE'DE SAVAŞI DURDURDUK"

Yeterli iradeyle her şey mümkündür ve çok hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Bir yıl önce dünyadaki bu önemli liderlerle görüştüğüm zaman Gazze'deki savaş çok vahşi bir şekilde sürüyordu. Hamas'ın tünelleri her yerdeydi ve bir sonuca varılması mümkün görünmüyordu.

Ancak İran ve birlikte yaptığımız genel kurulda görüşmelerimiz her şeyi durdurdu ve birkaç gün sonra Gazze'deki savaşı durdurduk. Binlerce hayatı kurtardık ve ayrıca bütün kalan rehineleri de evlerine getirdik. Hem ölü hem diri. Hepsini geri getirdik.

ABD Başkanı Trump, BM kürsüsünde tarih verdi: Bence İran'la anlaşma olacak

"ÖYLE YA DA BÖYLE ANLAŞMA YAPILACAK"

Ayrıca Rusya ve Ukrayna'nın da devlet başkanlarıyla görüşüyoruz. Bunu da çok hızlı bir şekilde yapacağım. Hatta bence insanların anladığından daha hızlı olacak. Çünkü onlar bıktı. 25.000 genç her ay ölüyor. 25.000 gerçekten çok fazla. Ve bu arada savaş alanının fotoğraflarına bakıyorum ve artık bakmak istemiyorum. Çok kötü bir manzara. 25.000 iki taraf içinde.

Ayrıca ABD ve İran'da mutlaka bu anlaşmaya varacaktır. Öyle ya da böyle bir anlaşma yapılacak ve hızlı yapılacak. Çok fazla şey gerçekleşti son buluşmamızdan bu yana, bir yıl öncesinden bu yana.

"KÜBA YAKINDA ÇÖKECEK"

Küba'daki durum da çok kötü. Komünist rejim şu anda çok büyük bir baskı altında. Hatta karşılaştıkları en büyük baskı bu ve şu anda Küba başarısız bir devlet, çökmüş bir devlet ve çok yakında da çökecek. Marco Rubio orada görüşmeleri sürdürüyor, müzakereleri sürdürüyor, neler olacağını göreceğiz.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81. oturumunda, 22 Eylül 2026'da New York'taki BM Genel Merkezi'nde konuşma yaparken Küba delegasyonundaki boş koltuklar görülüyor.

Yabancı düşmanların, Amerika düşmanlarının orada ilerlemesine izin vermeyeceğiz. Küba rejimi ayrıca onlarca yıldır radikal solcular ve teröristlerle iş birliği yaptı Amerika Birleşik Devletleri'nde ve şu anda istihbarat ekiplerimizin bu konuda bilgileri var.

Ancak özgürlük Küba'ya gelecek ve Küba'nın yanı sıra Meksika'da güvenli bir ülke olacak. Meksika hükümetiyle de işbirliği yapacağız. Çok iyi bir yol katettik Meksika devletiyle.

ABD Başkanı Trump, BM kürsüsünde tarih verdi: Bence İran'la anlaşma olacak

"GRÖNLAND KONUSUNDA ANLAŞTIK"

ABD ayrıca Kuzey Amerika'da çok önemli bir anlaşmaya vardı, Grönland Antlaşması'nı yaptık ve bu anlaşmayı da Danimarka Krallığı ile yaptık. Çok güzel bir ülke ve Grönland halkı da ABD'ye güvenlik konusunda sınırsız bir yetki veriyor. Şu anda gerekeni yapma hakkına sahibiz. Amerika kıtasını savunmak ve tabi ki Avrupa'yı da ve diğer bölgeleri de savunmak için istediğimizi yapabileceğiz.

Amerika'nın hiçbir düşmanı şu anda Grönland'da askeri varlık gösteremeyecek ve bizim yazılı onayımız olmadan ticaret dahi yapamayacak. Çok hızlı bir şekilde güçlü bir ordu, askeri varlık oluşturmaya başlayacağız Grönland'da ve iki büyük askeri tesis kuracağız. Bu anlaşma bugünün sonunda imzalanacak ve Danimarka'nın harika halkıyla ve Grönland halkıyla işbirliği yapmak benim için çok güzel bir his bu bağı genişletmek istiyoruz ve Amerika'nın da Arktik'teki ve Kuzey Atlantik'teki ayak izini de arttıracağız.

ABD Başkanı Trump, BM kürsüsünde tarih verdi: Bence İran'la anlaşma olacak

"YAPAY ZEKA DEĞİL, SÜPER ZEKA DİYECEKSİNİZ"

Ayrıca yapay zeka sürekli konuşuluyor ve bundan sonra yapay zeka sürekli konuşuluyor. Yapay zekanın süper zeka olarak anılmasını istiyorum. Çünkü yapay kelimesi yapay zekayı yalan hale getiriyor ancak bu yalan değil sahte bir zeka değil gerçek o yüzden dikkatli olmamız gerek.

Ve bunun sonuçlarına da dikkatle yaklaşmamız lazım. Bundan sonra bütün ABD belgelerinde daha doğru olan terimin kullanılmasını istiyoruz. Süper zeka diyeceğiz. Yapay zeka demeyeceğiz. Süper zeka.

ABD Başkanı Trump, BM kürsüsünde tarih verdi: Bence İran'la anlaşma olacak

Bütün dünyanın bu kelimeyi kullanmasını istiyorum. Bütün teknolojiler yanlarında yeni zorluklar getirir ve süper zekada bir istisna değil. Aynı insanlar 12 yıl içinde öleceğiz de demişlerdi küresel ısınmadan dolayı ancak sonrasında da dünya soğumaya başladığı için küresi ısınma değil, iklim değişikliği demeye başladılar.

Şimdi de aynı insanlar yapay zeka hepimizi öldürecek, robotlar bize saldıracak ve her şey tamamen kaosa evrilecek dediler. Aynı insanlar bunlar. Yapay zekada yani süper zekada kim galip gelirse o kazanır.

ABD Başkanı Trump, BM kürsüsünde tarih verdi: Bence İran'la anlaşma olacak

Ve şu an Çin'in çok önündeyiz. Herkesin çok önündeyiz. Bunu bu şekilde sürdüreceğiz. Çok düz ve güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Ben burada çok önemli olan endüstriyel devrimin daha önüne geçecek önem olarak bir devrim var ve sanayi devriminden daha önemli olan bu şeyde gelişimimizi kesinlikle yavaşlatmayacağım.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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