Antalya’da ormanlık alanda çoban tarafından bulunan kafatasına dair yeni bir gelişme daha yaşandı. Kafatasının yaklaşık 50 metre yakınında kimlik, cüzdan, çeşitli kıyafet parçaları ile takma diş bulundu. Kafatasının 15 aydır kayıp olarak aranan 80 yaşındaki Hüseyin Karadeniz’e ait olduğu değerlendirilirken, test için oğlundan kan alındı. Yaşlı adamın oğlu Ali Karadeniz “15 ay çok sayıda arama yaptık bulamadık. Şükürler olsun iyi veya kötü bir bulguya rastladık. Yırtıcı hayvanlardan şüpheleniyoruz. İnşallah bir mezarı olacak. Adli tıp raporunun sonucunu bekliyoruz” diye konuştu.

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hayvanlarını otlatan bir çoban, ormanlık alanda kafatası bulmuş, durumu ihbar etmişti. Jandarma ekipleri, alanı güvenlik çemberine alarak inceleme başlatmıştı. Kafatasının 15 ay önce mevlide gitmek için evden çıkan ve sırra kadem basan 80 yaşındaki Hüseyin Karadeniz’e ait olduğu değerlendirilirken, yeni detaylar ortaya çıktı.

KIYAFET, TAKMA DİŞ DE BULUNDU

Kafatasının yaklaşık 50 metre yakınında Karadeniz'e ait kimlik ve ona ait olduğu değerlendirilen cüzdan, saat, şapka, ayakkabı, gömlek ve çeşitli kıyafet parçaları ile takma diş bulundu.

Antalya’da sır olay! Önce kafatası şimdi takma diş bulundu, 15 aydır kayıp yaşlı adamın oğlu DNA için kan verdi

OĞLUNDAN KAN ALINDI

DNA için Karadeniz'in oğlu Ali Karadeniz’den kan örneği alındı. Ali Karadeniz, "15 ay önce babam kayboldu. Çok sayıda arama yaptık ancak bulamadık. Çobanın köpeğinin bulduğu bulgu sayesinde şükürler olsun iyi veya kötü bir bulguya rastladık. Allah herkesten razı olsun. Jandarmadan, emeği geçen herkesten Allah razı olsun. İnşallah bir mezarı olacak. Adli tıp raporunun sonucunu bekliyoruz. Sonucu onlar belirleyecek" dedi.

Babasının kaybolduğu bölgede yırtıcı hayvanların bulunduğunu belirten Karadeniz, kesin değerlendirmenin Adli Tıp incelemesinin ardından yapılacağını ifade etti.

Antalya’da sır olay! Önce kafatası şimdi takma diş bulundu, 15 aydır kayıp yaşlı adamın oğlu DNA için kan verdi

“ÇOBANIN KÖPEĞİ KAFATASINA RASTLAMIŞ”

Şahinler Mahallesi Muhtarı Numan Değirmenci ise "Yaklaşık bir ay boyunca kesintisiz arama yaptık. 150-200 kişiyle bölgede aramalar gerçekleştirdik. Ancak herhangi bir bulguya rastlayamadık. Aradan 15 ay geçti. Pazar günü hayvanlarını otlatan bir çobanın köpeği kafatasına rastlamış. Bunun üzerine bize haber verildi. Biz de jandarmaya ve çevreye haber verdik" diye konuştu.

Antalya’da sır olay! Önce kafatası şimdi takma diş bulundu, 15 aydır kayıp yaşlı adamın oğlu DNA için kan verdi

“BURADA AYI VAR DEDİ”

Bölgede bir ayı görüldüğünün jandarma personeli tarafından kendilerine bildirildiğini söyleyen muhtar Değirmenci, "Ben ayıyı görmedim. Bölgede yukarı çıkan arkadaşlarımızdan birinin ‘Burada ayı var' diye seslendiğini söylendi. Ayının da ses ve gürültüden dolayı hemen kaçtığını belirttiler. Bu nedenle bölgede ayı bulunduğunu düşünüyoruz. Hüseyin amcamızın başına gelen olayda ayının etkisi olup olmadığı konusunda da şüphemiz var” dedi.

Antalya’da sır olay! Önce kafatası şimdi takma diş bulundu, 15 aydır kayıp yaşlı adamın oğlu DNA için kan verdi

KEMİKLER İNCELENECEK

Bulunan kafatası ve diğer kemik parçalarının Hüseyin Karadeniz'e ait olup olmadığının kesin olarak belirlenmesi amacıyla Adli Tıp incelemesi başlatıldı. Ali Karadeniz'den DNA karşılaştırmasında kullanılmak üzere örnek alındığı, bulunan kemik parçalarının da incelemeye gönderildiği öğrenildi.

Antalya’da sır olay! Önce kafatası şimdi takma diş bulundu, 15 aydır kayıp yaşlı adamın oğlu DNA için kan verdi

NE OLMUŞTU?

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hayvanlarını otlatan bir çoban ormanlık alanda kafatasını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Ormanlık alanda bulunan kafatasının yaklaşık 50 metre uzaklığında, 15 aydır kayıp olarak aranan 80 yaşındaki Hüseyin Karadeniz'e ait olduğu değerlendirilen saat, ayakkabı ve kıyafetleri buldu.

15 AYDIR KAYIPTI

Hüseyin Karadeniz, 6 Haziran 2025 tarihinde Belbaşı Yaylası'ndaki evinden Şahinler Mahallesi'ndeki bir mevlide gitmek üzere ayrıldıktan sonra kaybolmuştu. Karadeniz'den o tarihten bu yana haber alınamamış, bölgede uzun süre arama çalışmaları yürütülmüştü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Antalya Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAntalya

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