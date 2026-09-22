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Devlet hastanesinde hastalardan para isteyen doktor görevden uzaklaştırıldı

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Devlet hastanesinde hastalardan para isteyen doktor görevden uzaklaştırıldı
Başlık ResmiDevlet hastanesinde hastalardan para isteyen doktor görevden uzaklaştırıldı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde devlet hastanesinde görev yapan dahiliye doktoru, bazı hastalardan IBAN üzerinden para talep ettiği yönündeki iddialar üzerine görevden uzaklaştırıldı. Doktorla ilgili idari inceleme sürüyor.

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Karasu Devlet Hastanesinde görev yapan dahiliye doktoru S.A. hakkında, bazı hastalardan sağlık hizmeti karşılığında IBAN üzerinden para talep edildiği yönündeki şikayetlerin Sakarya İl Sağlık Müdürlüğüne ulaşmasının ardından inceleme başlatıldı.

Devlet hastanesinde hastalardan para isteyen doktor görevden uzaklaştırıldı
Başlık ResmiDevlet hastanesinde hastalardan para isteyen doktor görevden uzaklaştırıldı

UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ

İnceleme sürecinin ardından doktor S.A. hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi. Doktor hakkındaki para talebi iddialarına ilişkin nihai değerlendirme, yürütülen idari incelemenin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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