Devlet hastanesinde hastalardan para isteyen doktor görevden uzaklaştırıldı
Sakarya'nın Karasu ilçesinde devlet hastanesinde görev yapan dahiliye doktoru, bazı hastalardan IBAN üzerinden para talep ettiği yönündeki iddialar üzerine görevden uzaklaştırıldı. Doktorla ilgili idari inceleme sürüyor.
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Karasu Devlet Hastanesinde görev yapan dahiliye doktoru S.A. hakkında, bazı hastalardan sağlık hizmeti karşılığında IBAN üzerinden para talep edildiği yönündeki şikayetlerin Sakarya İl Sağlık Müdürlüğüne ulaşmasının ardından inceleme başlatıldı.
UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ
İnceleme sürecinin ardından doktor S.A. hakkında görevden uzaklaştırma kararı verildi. Doktor hakkındaki para talebi iddialarına ilişkin nihai değerlendirme, yürütülen idari incelemenin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.
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