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Spor

Milan Skriniar'dan Fenerbahçe sözleri: 1,5 yılda 3 başkan, 3 hoca gördüm

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Milan Skriniar'dan Fenerbahçe sözleri: 1,5 yılda 3 başkan, 3 hoca gördüm
Başlık ResmiMilan Skriniardan Fenerbahçe sözleri: 1,5 yılda 3 başkan, 3 hoca gördüm

Kadıköy'de Eyüpspor'u 8-0 mağlup ederek milli araya moralli giren Fenerbahçe'de kaptan Milan Skriniar, "Bir buçuk yıldır Fenerbahçe'deyim ve bu süre içinde 3 teknik direktör ve 3 başkan gördüm" sözleriyle dikkat çekti.

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Fenerbahçe'ye Ocak 2025'te kiralık olarak gelen ve Temmuz 2025'te Paris Saint-Germain'den bonservisi alınan Milan Skriniar, Slovakya Milli Takımı kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"DUYGUSAL AÇIDAN ADETA SALINCAK GİBİ"

31 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe’de işler her zaman çılgınca geçer (gülerek). Bir buçuk yıldır Fenerbahçe'deyim ve bu süre içinde 3 teknik direktör ve 3 başkan gördüm. Duygusal açıdan adeta bir salıncak gibi. Fenerbahçe devasa bir kulüp" dedi.

Milan Skriniar, Fenerbahçe'de 76 maça çıktı, 6 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.
Başlık ResmiMilan Skriniar, Fenerbahçe'de 76 maça çıktı, 6 gol ve 4 asistlik skor katkısı verdi.

"SÜPER LİG'İN KALİTESİ ÇOK YÜKSEK"

Süper Lig ekiplerinin kadro kalitesine vurgu yapan tecrübeli futbolcu, "Şampiyonlar Ligi’ne 18 yıl sonra katılmayı başardık, bu muhteşem bir şey. Ve grup aşamasını geçmek istiyoruz. Takımdaki atmosfer iyi. Ligde istediğimiz gibi bir başlangıç yapamadık ama zirveye yaklaşıyoruz; şampiyonluğu kazanmak istiyoruz, her ne kadar kolay olmasa da. Ligin kalitesi çok yüksek, Avrupa’nın en iyi oyuncuları ve teknik direktörleri burada oynuyor" ifadelerini kullandı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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