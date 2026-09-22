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Yaşam

40 kilo toprağa gömülüyor, 30 kilo çıkıyor! Kilosu 800 TL

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Van’ın geleneksel lezzetlerinden otlu küp peyniri, kışlık hazırlıkların başlamasıyla tezgâhlardaki yerini aldı. Sirmo, mendi ve heliz gibi otlarla hazırlanan ve 6-7 ay toprak altında dinlendirilen peynirin kilogram fiyatı 700 ila 800 lira arasında değişiyor.

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Van'da geleneksel yöntemlerle hazırlanan ve 6-7 ay boyunca toprak altında dinlendirilen peynir, kendine has aroması ve lezzetiyle vatandaşlardan ilgi görüyor. Kentin tescilli lezzetleri arasında bulunan otlu küp peyniri, kışlık hazırlıkların başlamasıyla birlikte satışa sunuluyor. Sirmo, mendi ve heliz başta olmak üzere çeşitli otlarla hazırlanan peynir, toprağın altında geçirdiği olgunlaşma sürecinin ardından sofralara ulaşıyor. Dinlendirme sırasında su kaybederek ağırlığı azalan peynirin kilogram fiyatı ise 700 ila 800 TL arasında değişiyor.

40 kilo toprağa gömülüyor, 30 kilo çıkıyor! Kilosu 800 TL
Başlık Resmi40 kilo toprağa gömülüyor, 30 kilo çıkıyor! Kilosu 800 TL

TOPRAK ALTINDA OLGUNLAŞIYOR

Babasından devraldığı mesleğini 6 yıldır sürdüren peynir satıcısı Yunus Akçılgın, Van'da salamura ve otlu küp peyniri olmak üzere iki çeşit peynir bulunduğunu belirtti. Küp peynirinin geleneksel yöntemlerle hazırlandığını ifade eden Akçılgın, "İki çeşit peynirimiz var. Bunlardan biri yazın başında çıkan salamura peyniri, diğeri ise Van'ın meşhur otlu küp peyniridir. Küp peyniri, 6-7 ay boyunca toprağın altında güzel bir şekilde dinlendirilir. Dinlendikten sonra tezgâha, tezgahtan da sofralara ulaşır. Peyniri 4-5 ay öncesinden toprağa gömüyoruz. Toprağın altında suyunu güzel bir şekilde çektikten sonra fire veriyor. Örneğin, 40 kilo olarak toprağa gömdüğümüz peynir, dinlendikten sonra 30 kiloya düşüyor. Yaklaşık 10 kilo fire verdikten sonra tezgâhımıza geliyor" dedi.

40 kilo toprağa gömülüyor, 30 kilo çıkıyor! Kilosu 800 TL
Başlık Resmi40 kilo toprağa gömülüyor, 30 kilo çıkıyor! Kilosu 800 TL

Otlu küp peynirinin kendine özgü aroması ve tadıyla Van mutfağının önemli lezzetlerinden biri olduğunu dile getiren Akçılgın, peynirin içerisinde sirmo, mendi ve heliz otlarının bulunduğunu söyledi. Köylülerin tercihlerine göre kekik ve pıltan otunun da eklendiğini belirten Akçılgın, bu otların peynire farklı bir lezzet kattığını kaydetti.

"VAN DENİLDİĞİ ZAMAN AKLA DOĞRUDAN KÜP PEYNİRİ GELİR"

Peynirin tuz oranına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Akçılgın, "Van denildiği zaman akla doğrudan küp peyniri gelir. Çünkü Van otlu küp peyniri, lezzetiyle sofraların vazgeçilmezidir. Kendine has güzel bir aroması ve tadı var. Peynirin tadını bilmeyenler tuzundan çok şikâyet ediyor ve ‘Van peyniri çok tuzludur' diyorlar. Ancak peynirin tuzu, içerisindeki otlardan kaynaklanıyor. Tuzu ne acı verecek kadar fazla ne de lezzetini kaybettirecek kadar azdır. İkisinin ortasında, dengeli bir tuz oranına sahiptir" dile getirdi.

40 kilo toprağa gömülüyor, 30 kilo çıkıyor! Kilosu 800 TL
Başlık Resmi40 kilo toprağa gömülüyor, 30 kilo çıkıyor! Kilosu 800 TL

KİLOSU 800 TL

Van otlu küp peynirinin kahvaltı sofralarında beğeniyle tüketildiğini belirten Akçılgın, daha önce bu lezzeti tatmayanlara da tavsiyede bulundu. Fabrikasyon ürünlerle kıyaslandığında geleneksel yöntemlerle hazırlanan peynirin lezzetinin farklı olduğunu ifade eden Akçılgın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Peyniri köylülerimizden 600 liradan almaya başladık. Ancak toprağa gömüldüğünde fire verdiği için maliyeti de artıyor. Şu anda peynirlerimizin fiyatları 700 liradan başlayıp 800 liraya kadar çıkıyor."

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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