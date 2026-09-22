Türkiye Sinema Festivali, sinemaseverleri eylül ayının son hafta sonunda yeniden salonlarda buluşturmaya hazırlanıyor. Festival tarihleri, bilet fiyatları, gösterilecek filmler ve kampanyanın geçerli olacağı sinema salonları etkinlik öncesinde araştırılıyor.

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Türkiye Sinema Festivali bu yıl ikinci kez düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle, Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği tarafından GNÇ ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek etkinlik 75 ilde yaklaşık 1500 sinema salonuna yayılacak. Festival kapsamında toplam 17 yerli ve yabancı yapım izleyiciyle buluşacak. Geçen yıl ilk kez gerçekleştirilen organizasyonun 780 binden fazla seyirciye ulaştığı, bu yıl ise kapsamın genişletildiği açıklandı.

TÜRKİYE SİNEMA FESTİVALİ NE ZAMAN?

Türkiye Sinema Festivali 26-27 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Cumartesi ve pazar gününü kapsayan iki günlük festival, Türkiye genelinde 75 ilde düzenlenecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı programa göre yaklaşık 1500 salonda toplam 17 yerli ve yabancı film gösterilecek.

Festival geçen yılki ilk organizasyonun ardından 2026'da daha geniş bir katılımla gerçekleştiriliyor. SİSAY tarafından düzenlenen etkinliğin tanıtımı Atlas 1948 Sineması'nda sinema sektörü temsilcileri, yapımcılar, yönetmenler ve oyuncuların katılımıyla yapıldı. Sinema Genel Müdürü Birol Güven de salonlarda toplu film izleme deneyiminin sinema kültürünün devamı açısından önem taşıdığını belirterek özellikle gençleri ve aileleri festivale davet etti.

Türkiye Sinema Festivali ne zaman, biletler ne kadar? Sinema Festivali filmleri ve geçerli sinemalar

TÜRKİYE SİNEMA FESTİVALİ BİLETLERİ NE KADAR?

Türkiye Sinema Festivali boyunca film biletleri 90 TL olacak. 26 ve 27 Eylül tarihlerinde festival kapsamındaki katılımcı salonlarda gösterilen filmler bu fiyat üzerinden izlenebilecek. Uygulama yaklaşık 1500 sinema salonunda geçerli olacak ve festival programındaki 17 yerli ve yabancı yapımı kapsayacak.

GNÇ kullanıcıları için festival kapsamında ayrıca "1 Bilet Alana 1 Bilet Bedava" kampanyasının devam edeceği açıklandı. Turkcell Pazarlama Direktörü Gökhan Aksu'nun verdiği bilgiye göre kampanyadan yararlanan gençler açısından iki biletin toplam maliyeti 90 TL olacak ve kişi başına bilet bedeli 45 TL'ye gelecek.

Türkiye Sinema Festivali ne zaman, biletler ne kadar? Sinema Festivali filmleri ve geçerli sinemalar

SİNEMA FESTİVALİ'NDE HANGİ FİLMLER VAR?

Türkiye Sinema Festivali programında 17 yerli ve yabancı film yer alacak. Festival tanıtımında vizyondaki ve seyircinin ilgi gösterdiği yapımların iki gün boyunca festival kapsamında gösterileceği açıklandı. Duyurulan filmler arasında Odyssey, Spider-Man ve Avengers: Endgame gibi yapımlar bulunuyor. Festival seçkisinde farklı yaş gruplarına ve film türlerine hitap eden seçeneklerin yer alması planlanıyor.

Gösterim programı sinema salonuna göre farklılık gösterebileceği için her filmin her salonda veya aynı seansta yer alması beklenmemeli. Sinemaseverlerin gitmek istedikleri salonun 26-27 Eylül seans programını ve festival kapsamındaki filmleri bilet almadan önce kontrol etmeleri gerekiyor.

Türkiye Sinema Festivali ne zaman, biletler ne kadar? Sinema Festivali filmleri ve geçerli sinemalar

TÜRKİYE SİNEMA FESTİVALİ HANGİ SİNEMALARDA GEÇERLİ?

Festival 75 ilde yaklaşık 1500 sinema salonunda gerçekleştirilecek. Etkinlik ülke genelinde geniş bir katılımla düzenlenecek ancak her sinema işletmesinin veya her salonun otomatik olarak kampanyaya dahil olduğu anlamına gelmiyor. Bu nedenle izleyicilerin bilet satın almadan önce tercih ettikleri sinemanın festival kapsamındaki salonlar arasında bulunup bulunmadığını kontrol etmeleri gerekiyor.

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