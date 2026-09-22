Dusan Vlahovic için kötü haberi Sırplar duyurdu: 4 maçı kaçıracak

Beşiktaş forması giyen Dusan Vlahovic'in, deplasmanda 3-2 kaybedilen Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından sakatlandığı ve bu nedenle Sırbistan Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer almayacağı öne sürüldü.

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Beşiktaş'ın golcü oyuncu Dusan Vlahovic'ten kötü haber geldi. UEFA Uluslar Ligi maçları için Sırbistan Milli Takımı için davet alan yıldız futbolcunun sakatlandığı öğrenildi.

"MİLLİ TAKIMA KATILMAYACAK"

Sırp basınından Mozzart Sport'un haberine göre; Beşiktaş'ın forvet oyuncusu, Amed Sportif Faaliyetler ile oynanan son Süper Lig maçının ardından sakatlık geçirdi. Haberde, tecrübeli oyuncunun Sırbistan Teknik Direktörü Veljko Paunovic'e, Uluslar Ligi'nde oynayacakları 4 maçta milli takıma yardımcı olamayacağını bildirdiği aktarıldı.

Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ta çıktığı 7 karşılaşmada 5 gol attı.

Sırbistan Milli Takımı, Belgrad'da Yunanistan (24 Eylül) ve Hollanda (27 Eylül) ile oynayacak, ardından deplasmanda Almanya (1 Ekim) ve Hollanda (4 Ekim) ile karşılaşacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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