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Spor

Dusan Vlahovic için kötü haberi Sırplar duyurdu: 4 maçı kaçıracak

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Beşiktaş forması giyen Dusan Vlahovic'in, deplasmanda 3-2 kaybedilen Amed Sportif Faaliyetler maçının ardından sakatlandığı ve bu nedenle Sırbistan Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer almayacağı öne sürüldü.

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Beşiktaş'ın golcü oyuncu Dusan Vlahovic'ten kötü haber geldi. UEFA Uluslar Ligi maçları için Sırbistan Milli Takımı için davet alan yıldız futbolcunun sakatlandığı öğrenildi.

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"MİLLİ TAKIMA KATILMAYACAK"

Sırp basınından Mozzart Sport'un haberine göre; Beşiktaş'ın forvet oyuncusu, Amed Sportif Faaliyetler ile oynanan son Süper Lig maçının ardından sakatlık geçirdi. Haberde, tecrübeli oyuncunun Sırbistan Teknik Direktörü Veljko Paunovic'e, Uluslar Ligi'nde oynayacakları 4 maçta milli takıma yardımcı olamayacağını bildirdiği aktarıldı.

Dusan Vlahovic, Beşiktaş'ta çıktığı 7 karşılaşmada 5 gol attı.
Başlık ResmiDusan Vlahovic, Beşiktaş'ta çıktığı 7 karşılaşmada 5 gol attı.

Sırbistan Milli Takımı, Belgrad'da Yunanistan (24 Eylül) ve Hollanda (27 Eylül) ile oynayacak, ardından deplasmanda Almanya (1 Ekim) ve Hollanda (4 Ekim) ile karşılaşacak.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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