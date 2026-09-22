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Şirket Haberleri

DUMRUL, REPMUS 2026'da uluslararası arenaya çıktı

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Mini insansız helikopter sistemi DUMRUL, REPMUS 2026'da çok uluslu müşterek harekat senaryolarında farklı sistemlerle koordineli görev yapma ve ortak komuta-kontrol yapılarına entegrasyon kabiliyetlerini sergiliyor.

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TİTRA Teknoloji tarafından geliştirilen çok amaçlı mini insansız helikopter sistemi DUMRUL, Portekiz'de düzenlenen REPMUS 2026 tatbikatında çok uluslu müşterek harekat senaryolarında görev yapıyor.

Pasifik Teknolojinin savunma sanayi iştiraki TİTRA Teknoloji, Portekiz Donanması liderliğinde düzenlenen REPMUS 2026'ya DUMRUL ile katıldı.
25 Eylül'e kadar devam edecek tatbikatta Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde görev yapan DUMRUL, uçuşlu görev senaryolarında farklı sistemlerle koordineli görev yapma, ortak komuta-kontrol yapılarına dahil olma ve görev verilerini müşterek yapı içerisinde kullanabilme kabiliyetlerini sergiliyor.

Porto Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (FEUP), NATO Deniz Araştırma ve Deney Merkezi (CMRE), NATO JCGMUS ve Avrupa Savunma Ajansının (EDA) eş organizatörlüğünde gerçekleştirilen tatbikatta, farklı ülkelerden insansız sistemler müşterek operasyon senaryolarında test ediliyor.

DUMRUL, REPMUS 2026da uluslararası arenaya çıktı
Başlık ResmiDUMRUL, REPMUS 2026da uluslararası arenaya çıktı

TİTRA Teknoloji tarafından ALPİN İnsansız Helikopteri ile sahada kazanılan deneyimler ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen DUMRUL, farklı operasyonel ihtiyaçlara cevap verebilecek esnek bir hava platformu olarak tasarlandı.
Elektrikli tahrik sistemiyle düşük akustik iz sunan DUMRUL, otonom uçuş, dikey kalkış ve iniş kabiliyeti, kompakt yapısı ve farklı görev yüklerine uyarlanabilen mimarisiyle dikkati çekiyor.

Gece ve gündüz keşif-gözetleme ile hedef tespit görevleri için geliştirilen platform, farklı silahlı görev konfigürasyonlarına da uyarlanabiliyor. DUMRUL'un 6'lı bombaatar, havan mühimmatı ve ROKETSAN METE füzesi entegre konfigürasyonları bulunuyor.

ORTAK KONTROL ALTYAPILARIYLA ÇALIŞMASI TEST EDİLİYOR

REPMUS 2026 kapsamında DUMRUL'un farklı sistem ve unsurlarla koordineli görev gerçekleştirme, operasyonel ortama uyum sağlama ve görev verilerini müşterek yapı içinde kullanabilme kabiliyetleri sahada gösteriliyor.

Tatbikatta platformun ortak yer kontrol altyapılarıyla çalışabilme yeteneği de test ediliyor. Görev ve durum bilgileri ortak haberleşme mesajları üzerinden paylaşılırken farklı sistemlerden elde edilen veriler müşterek operasyon yapısı içerisinde kullanılıyor.
Böylece DUMRUL'un farklı platformlarla bilgi paylaşabilen, ortak komuta-kontrol yapılarına dahil olabilen ve müşterek görev zincirinin bir parçası olarak hareket edebilen yapısı uluslararası ortamda test ediliyor.

DUMRUL, REPMUS 2026da uluslararası arenaya çıktı
Başlık ResmiDUMRUL, REPMUS 2026da uluslararası arenaya çıktı

Tatbikatla TİTRA Teknoloji, insansız sistemlerin birlikte çalışabilirliği, farklı platformların müşterek operasyonel yapılara entegrasyonu ve komuta-kontrol teknolojileri alanındaki mühendislik kabiliyetlerini de uluslararası ölçekte sergiliyor.

Şirket, REPMUS 2026'da elde edilecek deneyimin, DUMRUL'un farklı ülkelerin platformları ve operasyonel unsurlarıyla birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesine katkı sağlamasını hedefliyor.

Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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