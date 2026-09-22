Ankara elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül Başkent Elektrik (Etimesgut, Keçiören, Çankaya, Mamak, Çubuk, Bala, Akyurt, Gölbaşı, Altındağ, Beypazarı, Polatlı, Ayaş)
Ankara elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül programı Başkent Elektrik tarafından vatandaşlar ile paylaşıldı. Etimesgut, Keçiören, Çankaya, Mamak, Çubuk, Bala, Akyurt, Gölbaşı, Altındağ, Beypazarı, Polatlı, Ayaş, Çamlıdere, Güdül, Şereflikoçhisar, Sincan, Yenimahalle, Evren, Haymana, Kahramankazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Pursaklar'da yapılan planlı kesinti nedeniyle birçok mahalleye enerji verilemeyeceği bildirildi. İşte, Ankara elektrik kesintisi sorgulama ve kesinti listesi...
Ankara elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül programı Başkent Elektrik tarafından duyuruldu. Akyurt'tan Yenimahalle'ye kadar çok sayıda ilçede farklı saat aralıklarında bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacağı bildirildi. Peki, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte, Ankara planlı kesinti programı 23-24-25 Eylül listesi...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 23-24-25 EYLÜL BAŞKENT ELEKTRİK
AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, AKYURT, İlçesi'nde planlanan 9 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
23.09.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, KARAAĞAÇ KÜME
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ENVER PAŞA, 153, 159, GÜZELHİSAR, EVREN BÜĞDÜZ, MUSTAFA ÖZBEK, 313, EBRU, ULUPINAR, 156, BALIKHİSAR KÖY İÇİ, 150, KAYMAKAM A.GALİP KAYA, 307, 154, YILDIRIM BEYAZIT, 152, 157, 304, 320., 158, 312, 301, ÇANKIRI, 310, 27, 319, ÇELİKLİ, 155, BÜĞDÜZSILINECEK, 303, 302, 305, 309, 23, ÖZYEŞILBAĞ, 320, AKKENT, 400, 151, BÜĞDÜZ
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, MERKEZ, TEBERİK
Bakım Çalışması
24.09.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YILDIRIM, 52, 63, 59, 60, ÖZAL, SARACALAR, ALPARSLAN TÜRKEŞ, 57, 61, 62, 50, 64
Bakım Çalışması
24.09.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, MERKEZ, TEBERİK
Bakım Çalışması
24.09.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2.KIŞLACIK, KIŞLACIK, 1.KIŞLACIK
Bakım Çalışması
24.09.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUSTAFA ÖZBEK, ENVER PAŞA, EVREN BÜĞDÜZ, 313, 307, 304, 320., 312, 301, 310, 27, 319, ÇELİKLİ, BÜĞDÜZSILINECEK, 303, 302, 308, 300, 305, 309, 23, ÖZYEŞILBAĞ, 320, AKKENT, 400, BÜĞDÜZ
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALAHACILI, KERPİÇ, HIDIRLAR, KİRAZOĞLU, İNLER, BÜYÜKKONAK, YUKARI TOYDEMİR, ESEN, 555, YAPRAKBAYIRI, BAHÇECİK, AVDANLI, 1021/1-, AŞAĞI TOYDEMİR, HACIMUSLU, 1651, KARABENLİ, ÖRDEKGÖLÜ, 252, 1755, SARAYCIK., EVLİYAFAKI, SOĞULCA, SABANCA, ILICA, KAVAK
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ATLAS, BIYIKTAY, ŞİNASİ, GEÇİT, ÜZÜMLÜ, ATİLLA, ATATÜRK, ŞAHİN, BİLGEN
ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
NKARA, ALTINDAĞ, İlçesi'nde planlanan 8 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KAVAKLI YOLU., KAVAKLI, ÇAMLICA, AYDINCIK., AYDINCIK
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PEÇENEK, KAVAKLI
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1844
Bakım Çalışması
24.09.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 514/1, ÇAĞDAŞ, ŞEHİT HARUN AYDIN, 494, 497, ŞEHİT BÜLENT YALÇINKAYA, 521, 519, 492, 520, 438, 495, KARAPÜRÇEK
Bakım Çalışması
24.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TATLAR MAHALLESİ, KAVAKLI
Bakım Çalışması
24.09.2026 13:00 - 14:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 681
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAKIZAĞACI, KAVAKLI YOLU, 1749, SAKIZ AĞACI, TATLAR MAHALLESİ, KAVAKLI
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALAHACILI, KERPİÇ, HIDIRLAR, KİRAZOĞLU, İNLER, BÜYÜKKONAK, YUKARI TOYDEMİR, ESEN, 555, YAPRAKBAYIRI, BAHÇECİK, AVDANLI, 1021/1-, AŞAĞI TOYDEMİR, HACIMUSLU, 1651, KARABENLİ, ÖRDEKGÖLÜ, 252, 1755, SARAYCIK., EVLİYAFAKI, SOĞULCA, SABANCA, ILICA,
AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, AYAŞ, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAYRAK, MİMARSİNAN-, VATAN, ERGENEKON, KARAGÖL, SANCAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BEYPAZARI, GÜNEYCE, PERİLİ, MAREŞAL, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, ÖZAL
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇEVRE YOLU, 4571, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, 4566, 4572, AŞAĞI YURTÇU, YUKARI YURTÇU, 4574, 4569, 4576, 4567, ÇİÇEKTEPE
Bakım Çalışması
24.09.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYPAZARI, 1773, PİRİREİS, ORHANGAZİ, ÖZAL, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BAYRAK, SANCAK, OĞUZHAN, BARBAROS, GÜNEYCE, YILDIZ, VATAN
Bakım Çalışması
24.09.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ İLHANKÖY, 1773, MİMARSİNAN-, ŞEHİT, KANUNİ, ORHANGAZİ, KARAGÖL, BAYRAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜNEYCE, PERİLİ, SANCAK, A KÜMESİ ILICA, BEYPAZARI, OĞUZHAN, MAREŞAL, BARBAROS, ERGENEKON, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, VATAN, ÖZAL
Bakım Çalışması
25.09.2026 11:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PİRİREİS, ARIKLAR MEVKİ, HACIVELİ, 3.ÇUKURÖREN, EMEK, 2.ÇUKURÖREN, GÖKÇEBAĞ, ULUPINAR, ÖREN, KARAKÖY, AYAŞ ANKARA, KÖY BAYRAM, YAĞMURDEDE, 1.ÇUKURÖREN
BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, BALA, İlçesi'nde planlanan 10 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
22.09.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ, GÖL, ATATÜRK..., KARAYALÇIN, SANTRAL, KANAL YOLU, AHMET ARİF, MİTHAT PAŞA, KIZILIRMAK
Bakım Çalışması
23.09.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TEPEKÖY, EĞİLMEZ KALE MEVKİ, ERDEMLİ 2 KÜMESİ, ERDEMLİ 1 KÜMESİ
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 19 MAYIS, 24, ÇATALÇEŞME, İBRAHİM GÜRBÜZ, 25, AŞIKOĞLU, 22, 26, OSMAN GAZİ, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ABDÜLMECİT, 2, ATATÜRK, ŞEHRİBAN, 23, FATİH SULTAN MEHMET, 9, 1, 21, 28, MEVLANA, 27
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÜÇEM
Bakım Çalışması
23.09.2026 12:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKBOYALIK, 19 MAYIS, BOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, BÜYÜKBOYALIK
Bakım Çalışması
24.09.2026 09:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADIGÜZEL, KARŞIYAKA SUYUGÜZEL, SUYUGÜZEL
Bakım Çalışması
24.09.2026 09:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADIGÜZEL, KARABURUN, SUYUGÜZEL
Bakım Çalışması
24.09.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EVCİLER, KÖMÜRCÜ
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AVNİ AKYOL, 19 MAYIS, ATATÜRK (YENİ), YENİYAPANŞEYHLİ 1, ÇATALÖREN, ABDİ İPEKÇİ, KÜÇÜKBIYIK, ALPARSLAN TÜRKEŞ, KÜÇÜKBOYALIK, 47, OSMAN GAZİ, SIRAPINAR, 40, MERKEZ MAHALLESİ, ÇATALÇEŞME, DEREKIŞLA, 32, 1, 15, ÇİĞDEMLİ, 38, ABAZLI, BÜYÜKBOYALIK, BÜYÜKCAMİLİ, KOÇYAYLA, 31, 9, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, DELİLER ÇİFTLİĞİ, ŞEHRİBAN, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 2, MEVLANA, ZİYA GÖKALP, 8, İBRAHİM GÜRBÜZ, MEHMET AKİF ERSOY, 12, 10, 11, ŞEHİT FATİH UĞUR ALTINBAŞ, ATATÜRK, 30, 49, TURGUT ALTINOK, 39, 34, 50, 33, 35, 1906, 42, İ.MELİH GÖKÇEK, 37, 36, 41, 48, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, KEMAL ŞAHİN, ABDÜLMECİT, YUNUS EMRE, SANAYİ, FATİH SULTAN MEHMET
Bakım Çalışması
25.09.2026 14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CUMHURİYET AFŞAR, KÖSELİ, TOLKÖY
BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, BEYPAZARI, İlçesi'nde planlanan 8 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
23.09.2026 13:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CENGİZHAN, ŞAİR HASAN HÜSEYİN YURDABAK, ŞEHİT HALİL KOÇAK
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DİBEKÖREN, ŞEHİT HALİL KOÇAK, HEMŞİRE ŞENGÜL UZUNER, CENGİZHAN, ACISU, OĞUZ
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MACUN
Bakım Çalışması
24.09.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MUHSİN YAZICIOĞLU, ALİ KAYAALP, HALİL ŞIVGIN, ORTAKOL
Bakım Çalışması
24.09.2026 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HIDIRLIK YOLU, ZAFER 1, ZAFER 2, ZAFER 3, ZAFER 4
Bakım Çalışması
24.09.2026 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ORHAN EREN, TAŞLI, YEŞİL, MALAZGİRT, ÇİLEK, NEHİR, MEHMET AKİF 1, MEHMET AKİF 2, MEHMET AKİF 4, MEHMET AKİF 6, DERE, EMİRTOZ, KAZIM KARABEKİR, KESİRCİ, MEHMET AKİF, YAVUZ, RÜZGARLI, MEHMET AKİF 5, MATADOR, MEHMET AKİF 3
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKÇAKESE, 1.TAHTACIÖRENCİK, 2.TAHTACIÖRENCİK
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÖŞEBÜKÜ, KADIBÜKÜ, HARMANCIK, KAYABÜKÜ
ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ÇAMLIDERE, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
24.09.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHATLAR, BUĞRALAR, ÇAL, TOKAR, MANDIRA BÖKELER, MANDIRA ÖZMÜŞ, ALIÇBAŞI, AŞAĞI DÖRTKONAK, ELDELEK, GÜNEY YAYLA, ESKİCE, GÜNEY TATLAK, KUZEY TATLAK, DEDEM ÇAYIRI, AKPINAR ÇATAĞI, KUZEY YAYLA, YAHŞİHAN YAYLASI, YAYLA ELVANLAR, ÇİT, ÇİFT, YAYLA ELDELEK, YAYLA DÖRTKONAK, YAYLA İNCEÖZ, YAYLA SARIKAVAK, YAYLA ÖZMÜŞ, ÖZMÜŞ, DOĞANLAR, YAYLA BUĞRALAR, YAYLA BÖKELER, YUKARI SARIKAVAK, MURATLAR, GÖL, AŞAĞI SARIKAVAK, KURT, YUKARI DÖRTKONAK, BAKIRLI
Bakım Çalışması
24.09.2026 09:30 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ORTA, YAĞLICA ALUÇ, YAĞLICA ALUÇ KAYABAŞI, İ MELİH GÖKÇEK, KAYABAŞI, BEYLER, ÖRENLER, TEPEBAŞ, YAYALAR
Bakım Çalışması
24.09.2026 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CUMHURİYET, PEŞEKİ
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:30 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAYALAR, KAYABAŞI, İ MELİH GÖKÇEK
Bakım Çalışması
25.09.2026 13:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SARIKAYA, BEYLER, İ MELİH GÖKÇEK, KENT, YEŞİL, ALUÇDAĞI, TEPEBAŞ
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde planlanan 15 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
22.09.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak REŞAT NURİ
Bakım Çalışması
23.09.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 588, 589, ŞEHİT BÜLENT ALBAYRAK
Bakım Çalışması
23.09.2026 13:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İNÖNÜ, ZİYABEY
Bakım Çalışması
23.09.2026 15:45 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1407
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2938, 2936, 2935, 2931
Bakım Çalışması
24.09.2026 13:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BİŞKEK, 28, NİHAT GENÇ, KIRIM
Bakım Çalışması
24.09.2026 09:00 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1428
Bakım Çalışması
24.09.2026 15:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEDAT SİMAVİ, SİMON BOLİVAR, PROF. DR. AZİZ SANCAR, ABİDİN DAVER, ÇANKAYA
Bakım Çalışması
24.09.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak EVCİLER, KÖMÜRCÜ
Bakım Çalışması
24.09.2026 12:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TOHUMLAR
Bakım Çalışması
24.09.2026 11:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1184, 1183, DİKMEN, 1179, 844, 1180, 1182, AHMET YESEVİ
Bakım Çalışması
24.09.2026 14:30 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PİRİ REİS
Bakım Çalışması
25.09.2026 10:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TURGUT REİS, ONUR, BİTİŞTİREN, NİGAR, ŞEHİT BARIŞ KIRICI
Bakım Çalışması
25.09.2026 14:00 - 16:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YEŞİLIRMAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, NECATİBEY
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALAHACILI, KERPİÇ, HIDIRLAR, KİRAZOĞLU, İNLER, BÜYÜKKONAK, YUKARI TOYDEMİR, ESEN, 555, YAPRAKBAYIRI, BAHÇECİK, AVDANLI, 1021/1-, AŞAĞI TOYDEMİR, HACIMUSLU, 1651, KARABENLİ, ÖRDEKGÖLÜ, 252, 1755, SARAYCIK., EVLİYAFAKI, SOĞULCA, SABANCA, ILICA, KAVAK
ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ÇUBUK, İlçesi'nde planlanan 12 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
22.09.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇİTKÖY
Bakım Çalışması
23.09.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, KARAAĞAÇ KÜME
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAGÖL, AŞAĞI ÇAVUNDUR
Bakım Çalışması
23.09.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DURHASAN
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ENVER PAŞA, 153, 159, GÜZELHİSAR, EVREN BÜĞDÜZ, MUSTAFA ÖZBEK, 313, EBRU, ULUPINAR, 156, BALIKHİSAR KÖY İÇİ, 150, KAYMAKAM A.GALİP KAYA, 307, 154, YILDIRIM BEYAZIT, 152, 157, 304, 320., 158, 312, 301, ÇANKIRI, 310, 27, 319, ÇELİKLİ, 155, BÜĞDÜZSILINECEK, 303, 302, 305, 309, 23, ÖZYEŞILBAĞ, 320, AKKENT, 400, 151, BÜĞDÜZ
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:30 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2 KÜME, 1 KÜME
Bakım Çalışması
24.09.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2.KIŞLACIK, KIŞLACIK, 1.KIŞLACIK
Bakım Çalışması
24.09.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1.KIŞLACIK, 2.KIŞLACIK
Bakım Çalışması
24.09.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ULUAĞAÇ, KARAÇAM KÜME
Bakım Çalışması
25.09.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KURUÇAY
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KURUÇAY
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:30 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2 KÜME, 1 KÜME
ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde planlanan 24 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AĞRIDAĞI, BOZHÖYÜK, 1.TBMM
Bakım Çalışması
23.09.2026 13:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1639, 1631, 1637, 1641, 1642, 1672, 1651, 1652, 1638, 6230
Bakım Çalışması
22.09.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FATİH SULTAN MEHMET, 2642, MALAZGİRT, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, 2672, 2643, 1430, MALAZGİRT 1071
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇEVRE YOLU, 4571, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, 4566, 4572, AŞAĞI YURTÇU, YUKARI YURTÇU, 4574, 4569, 4576, 4567, ÇİÇEKTEPE
Bakım Çalışması
22.09.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 134, 1.TBMM, NİHAT ÖZTAY
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 585, 126, 137
Bakım Çalışması
23.09.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 134, 1.TBMM, 6038
Bakım Çalışması
23.09.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 132, 131, 137
Bakım Çalışması
24.09.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYPAZARI, 1773, PİRİREİS, ORHANGAZİ, ÖZAL, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BAYRAK, SANCAK, OĞUZHAN, BARBAROS, GÜNEYCE, YILDIZ, VATAN
Bakım Çalışması
24.09.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2294, ÇAMBAYIRI, ZİRVE, 1810, 1809
Bakım Çalışması
24.09.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1405, 1406, 49, KARABAĞ ŞEHİTLERİ, SELÇUKLULAR, 1402, 1401, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, KAPLAN
Bakım Çalışması
24.09.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MALAZGİRT 1071, 2635, 2636, FATİH SULTAN MEHMET
Bakım Çalışması
24.09.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MALAZGİRT 1071
Bakım Çalışması
24.09.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHİ MESUD, ŞÜKRÜ KALE, 1733, ŞEHİT HALİL AYDEMİR, 2020, 2019, 1855, 2013, 2017, 2022, 1857, 2021, ATİLLA EŞER, ŞEHİT TANER ÇİÇEK
Bakım Çalışması
24.09.2026 14:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT HİKMET ÖZER, ETİMESGUT, 2255, GÖÇMEN
Bakım Çalışması
24.09.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT YAKUP ÇINAR, ŞEHİT CUMALİ AKMAN, 3506, 3509
Bakım Çalışması
24.09.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 177, 179, 168, 172
Bakım Çalışması
24.09.2026 11:30 - 13:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAKARYA ZAFERİ, 176, 180, 181, 175
Bakım Çalışması
24.09.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ İLHANKÖY, 1773, MİMARSİNAN-, ŞEHİT, KANUNİ, ORHANGAZİ, KARAGÖL, BAYRAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜNEYCE, PERİLİ, SANCAK, A KÜMESİ ILICA, BEYPAZARI, OĞUZHAN, MAREŞAL, BARBAROS, ERGENEKON, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, VATAN, ÖZAL
Bakım Çalışması
25.09.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEKER, 1438, 1421, 1423, KARABAĞ ŞEHİTLERİ, 1418, 1424, 1427, 1417, 1434, 1422, YÜZBAŞI MUSTAFA ERTUĞRUL, 1408, 1426
Bakım Çalışması
25.09.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FATİH SULTAN MEHMET, KAPLAN
Bakım Çalışması
25.09.2026 15:00 - 16:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1.TBMM, 194, 196, KOCATEPE, 198
Bakım Çalışması
25.09.2026 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1.TBMM, 196, KUVAYIMİLLİYE, 183
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLICA, 1335, 1314, MERMEROĞLU, 1315, 1333, AYMER, KAYACIK, 1334, TEKDAL, SEÇKİN, KUZUPINARI, GÜLKENT, 1343, 1339, 1336
EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, EVREN, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTINBAŞAK, BALTALI DEVEKOVAN., ALİUŞAĞI
Bakım Çalışması
24.09.2026 17:15 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HIRABAŞOĞLU, YUNUS EMRE, KINALILAR YAYLASI, ALKANLAR, SEMİZ, ALTINBAŞAK, ÖZÇELİK, EREN, ANIT, HACILAR, FEVZİ PAŞA, FATİH, TUNA, EMNİYET, CUMHURİYET, NEVZAT YILMAZ, HALİL IŞIK, CAMİ, KANUNİ_1, YILDIRIM BEYAZIT, GÜMÜŞTEPE, CENK, ALPARSLAN, SERDAR, ŞEHİT ALİ UĞUR, KUBİLAY, ÇINAR, ULU, KIZILIRMAK, BERAAT CÖMERTOĞLU, TARIM, REŞİT PAŞA, ŞEHİT POLİS MUSTAFA KESKİN, EKREM YILMAZ, ÜNSAL, KARAKAŞ, BATI, IŞIKLAR, MODERN-, SAKARYA, BELEDİYE SOSYAL TESİSLERİ, ÖZTÜRK, NUR, TEĞMEN KALMAZ, SELİM, SUSAM, ŞEHİT CEMİL TOPÇUOĞLU, CENGİZ TOPEL, KOOPERATİF, TEKİN, YÜKSEL, HÜRRİYET, DEMİRCİLER, EKİNCİ
Bakım Çalışması
24.09.2026 16:15 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KIZILIRMAK, SEMİZ, TUNA, YILDIRIM BEYAZIT, ÇINAR, ULU, BERAAT CÖMERTOĞLU, ŞEHİT POLİS MUSTAFA KESKİN, NUR
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTINBAŞAK, BALTALI DEVEKOVAN., ALİUŞAĞI
GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, GÖLBAŞI, İlçesi'nde planlanan 9 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3200, ANK. HUBUBAT BAKLİYAT TOP. İŞY., AHİBOZ
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:00 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SEVGİ ÇİÇEĞİ, 1752, 1725, 4131, 1745, 1720, HÜDAVERDİ, HİLMİYET, 1723, 1429, 1714, 1718, 1762, 1716, HAYMANA, 1717, 1756, 1714/2, 1722, 1709, 1750, 1772, 1741, HACILAR, 1751, 1748, 1753, HACILAR KÜME, 1714/1, 1747, 1708, 1742, 1719, 1760
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 19 MAYIS, 24, ÇATALÇEŞME, İBRAHİM GÜRBÜZ, 25, AŞIKOĞLU, 22, 26, OSMAN GAZİ, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ABDÜLMECİT, 2, ATATÜRK, ŞEHRİBAN, 23, FATİH SULTAN MEHMET, 9, 1, 21, 28, MEVLANA, 27
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OĞULBEY, EVREN YAYINCILIK, 3051
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2938, 2936, 2935, 2931
Bakım Çalışması
23.09.2026 12:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKBOYALIK, 19 MAYIS, BOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, BÜYÜKBOYALIK
Bakım Çalışması
24.09.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YURTBEYİ
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:30 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AVNİ AKYOL, 19 MAYIS, ATATÜRK (YENİ), YENİYAPANŞEYHLİ 1, ÇATALÖREN, ABDİ İPEKÇİ, KÜÇÜKBIYIK, ALPARSLAN TÜRKEŞ, KÜÇÜKBOYALIK, 47, OSMAN GAZİ, SIRAPINAR, 40, MERKEZ MAHALLESİ, ÇATALÇEŞME, DEREKIŞLA, 32, 1, 15, ÇİĞDEMLİ, 38, ABAZLI, BÜYÜKBOYALIK, BÜYÜKCAMİLİ, KOÇYAYLA, 31, 9, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, DELİLER ÇİFTLİĞİ, ŞEHRİBAN, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 2, MEVLANA, ZİYA GÖKALP, 8, İBRAHİM GÜRBÜZ, MEHMET AKİF ERSOY, 12, 10, 11, ŞEHİT FATİH UĞUR ALTINBAŞ, ATATÜRK, 30, 49, TURGUT ALTINOK, 39, 34, 50, 33, 35, 1906, 42, İ.MELİH GÖKÇEK, 37, 36, 41, 48, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, KEMAL ŞAHİN, ABDÜLMECİT, YUNUS EMRE, SANAYİ, FATİH SULTAN MEHMET
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:31 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYRAZ, YENİKÖY
GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, GÜDÜL, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BAYRAK, MİMARSİNAN-, VATAN, ERGENEKON, KARAGÖL, SANCAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BEYPAZARI, GÜNEYCE, PERİLİ, MAREŞAL, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, ÖZAL
Bakım Çalışması
24.09.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak BEYPAZARI, 1773, PİRİREİS, ORHANGAZİ, ÖZAL, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BAYRAK, SANCAK, OĞUZHAN, BARBAROS, GÜNEYCE, YILDIZ, VATAN
Bakım Çalışması
24.09.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ İLHANKÖY, 1773, MİMARSİNAN-, ŞEHİT, KANUNİ, ORHANGAZİ, KARAGÖL, BAYRAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜNEYCE, PERİLİ, SANCAK, A KÜMESİ ILICA, BEYPAZARI, OĞUZHAN, MAREŞAL, BARBAROS, ERGENEKON, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, VATAN, ÖZAL
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKÇAKESE, 1.TAHTACIÖRENCİK, 2.TAHTACIÖRENCİK
Bakım Çalışması
25.09.2026 11:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak PİRİREİS, ARIKLAR MEVKİ, HACIVELİ, 3.ÇUKURÖREN, EMEK, 2.ÇUKURÖREN, GÖKÇEBAĞ, ULUPINAR, ÖREN, KARAKÖY, AYAŞ ANKARA, KÖY BAYRAM, YAĞMURDEDE, 1.ÇUKURÖREN
HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, HAYMANA, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İNLER, YOLUN SAĞI TÜRKKARSAK, DOĞU KISMI, BATI KISMI, YUKARI YENİMEHMETLİ, TÜRKKARSAK, BATI KISIM, DOĞU KISIM, YOLUN SOLU TÜRKKARSAK, KARAKUYU KÜME, AŞAĞI YENİMEHMETLİ
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ESKİKIŞLA, KAVAK, ESEN
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALAHACILI, KERPİÇ, HIDIRLAR, KİRAZOĞLU, İNLER, BÜYÜKKONAK, YUKARI TOYDEMİR, ESEN, 555, YAPRAKBAYIRI, BAHÇECİK, AVDANLI, 1021/1-, AŞAĞI TOYDEMİR, HACIMUSLU, 1651, KARABENLİ, ÖRDEKGÖLÜ, 252, 1755, SARAYCIK., EVLİYAFAKI, SOĞULCA, SABANCA, ILICA, KAVAK
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:31 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYRAZ, YENİKÖY
KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, KAHRAMANKAZAN, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
24.09.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KILIÇLAR KÜME, ALPAGUT
Bakım Çalışması
24.09.2026 13:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 164, 166, 157, 169, 168, 165
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:31 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3017, 3003, 3001, SELÇUKLU, 3004, 3010, 3011, 3006, 3009, GÜNBAŞI, 3008
KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde planlanan 18 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
22.09.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1226, 1227, MOLLA, BALTACILAR, 1229, UFUKTEPE, ŞEHİT SÜLEYMAN EFE, GÜMÜŞ, BİLİRLER
Bakım Çalışması
23.09.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1299, ÇAMBAŞI, 1372, 602, 597, 593, 598, 601, 542, 596, 1370, 600, 1373, 1310, 579, 584, 604, 599, 595, 591, 594, 580, 592, 340, 620
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1296, 1297, 1294/1, 1306, 1317, 1316, 1368, 1311, 1318, ŞEHİT POLİS MUSTAFA KESKİN, 1372, 542, 1291, 340, 1371, 1299, 1369, 1370
Bakım Çalışması
23.09.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1377, 1374, 1376, ÇAMBAŞI, 1310, 1372, 340, 1375, 1373
Bakım Çalışması
23.09.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 381, KALBUR, 1274, ŞEHİT AHMET ÇAĞLAR, ELMALIK, 382, 1275, GÜN SAZAK, HAKİM, ENGELLER, 1277
Bakım Çalışması
24.09.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KADERLİ, 1026, BAĞIM, ANAVATAN, 1127, 1129/1, 1011/3, 1128
Bakım Çalışması
24.09.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AĞAÇKAKAN, AKARSU 2, ALAN, ARICI, BAKIRCI, BARTIN, AŞIKPAŞA, AKARSU 1, ARDAHAN, ARK, BURHANİYE, ATLAS
Bakım Çalışması
24.09.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKSARAY, AKA, ARK, AYRIK, SANATORYUM, ŞEHİT MUSTAFA SÖNMEZ, ŞEHİT FAZIL GÜRS, ŞEHİT HAKAN TURAN, ŞEHİT HAKAN KAVDIR
Bakım Çalışması
24.09.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT TAYFUN SÜMER, BEYAZ, BALDIRAN, ŞEHİT CENGİZ PORSUK, BURGU, NURİ PAMİR, BEŞİKTAŞ
Bakım Çalışması
24.09.2026 13:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALP, AYANCIK, AYRIK, BALA, BAYRAK, FOÇA, ALAYBEY
Bakım Çalışması
24.09.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇAKIR, KAFKAS, BAĞLUM, SAÇAK
Bakım Çalışması
24.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ATIŞ, 1079, 1082, 1073, 1075, 1074, 1070, ZÜHTÜ BEY, 1072, ŞEHİT AHMET YILMAZ, DOĞANGÜN, DADAŞ, ANAVATAN, ÖZYURT, ARLI, KAPLAN, 1077, GÜLBABA, 1113, KOZLUCA
Bakım Çalışması
24.09.2026 10:30 - 17:45
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADAK, GÖZLEM, KOZLUCA
Bakım Çalışması
24.09.2026 10:30 - 18:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ADAK, 1082, ANAVATAN, ITRİ
Bakım Çalışması
25.09.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DURU, BORU, FOÇA, CENNET, ÇAMLIK, SANATORYUM, BAYRAK
Bakım Çalışması
25.09.2026 13:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SANATORYUM, BORU, FOÇA, BAYRAK, BARUT, DEĞİRMEN
Bakım Çalışması
25.09.2026 15:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇEKİRGE, FATİH, CUMA
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAKIZAĞACI, KAVAKLI YOLU, 1749, SAKIZ AĞACI, TATLAR MAHALLESİ, KAVAKLI
KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, KIZILCAHAMAM, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
23.09.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÜYÜCEK, YENİ YAYLA, YAYLA KASIMLAR, KARAAĞAÇ, SÜLELER, DERENECİ, YAYLA EVLERİ HIDIRLAR
Bakım Çalışması
25.09.2026 13:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SARIKAYA, BEYLER, İ MELİH GÖKÇEK, KENT, YEŞİL, ALUÇDAĞI, TEPEBAŞ
Bakım Çalışması
25.09.2026 10:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARAAĞAÇ
MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, MAMAK, İlçesi'nde planlanan 15 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
23.09.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1299, ÇAMBAŞI, 1372, 602, 597, 593, 598, 601, 542, 596, 1370, 600, 1373, 1310, 579, 584, 604, 599, 595, 591, 594, 580, 592, 340, 620
Bakım Çalışması
22.09.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 933/1-, 933/3, ŞEHİTLER, 947, ŞEHİT BAYRAM EREN ARSLAN, 933/2, 939, 934, 942
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 861, 846, 910, NEŞET ERTAŞ, 862, ŞEHİT MURAT YATARKALKMAZ, 879, 878, OZAN REHBERİ, 908, OZAN ALİ KIZILTUĞ, 868, 859, 909, 911, 871, 860, 906
Bakım Çalışması
23.09.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 686, 996/1, 880, 997, 998, 995, EMRE SOYLU, 888, 886, 996, 889, 882, 884, 883, 881, 885, 874, 887
Bakım Çalışması
23.09.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 676, 995, 656, 1011/2, 1004, 999, 997, 684, 666, 683, 682, 1005, ANADOLU, 1012, 1005/2, EMRE SOYLU, 998, 687, 681, 1003, 686, HOCALI, 638, NATOYOLU, 685
Bakım Çalışması
23.09.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 886, 903/1, 903, 892, 1001/2-, 1010-, 997, 1000/1, 901, 1001/1, 1050, 1008, 1011, 894, 1009, 1005/2, 900, 1001, 1000, TOKİ DUTLUK, EMRE SOYLU, 1007, 1003, 1017/6, 899
Bakım Çalışması
24.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TATLAR MAHALLESİ, KAVAKLI
Bakım Çalışması
24.09.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 612, 608, 609, 607/1, 616, 605, 604/1, 627, 613, 607, 604, 610
Bakım Çalışması
24.09.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 583, 299, 285, MUHTAR GANİ PİLAVCI, SÜLEYMAN AYTEN, 300 SERPMELERİ, 582, 300
Bakım Çalışması
24.09.2026 13:00 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TIP FAKÜLTESİ, SÜLEYMAN AYTEN, 316, 315, DEREBOYU, MUHTAR GANİ PİLAVCI
Bakım Çalışması
24.09.2026 15:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak HAN 2, ÖZCAN 4, ODABAŞI, İL, ODABAŞI KARŞIYAKA, LALA HARMANI
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SULTAN FATİH, NATOYOLU, 817, 818
Bakım Çalışması
25.09.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ASIM GÜNDÜZ, 314/1, 314/7, 139, 149, TIP FAKÜLTESİ, 313, ŞEHİT BÜLENT BAHADIR, 151, 154, 311, CAMİ
Bakım Çalışması
25.09.2026 14:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ASIM GÜNDÜZ, ÇALIKAVAK, YALDIZ, 311, 328, TIP FAKÜLTESİ, GÖRGÜLÜ, CAMİ, GÖMÜ, ORTATEPE
Bakım Çalışması
25.09.2026 16:00 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ESENLER, ERDİK, ORTATEPE, ÇALIKAVAK, GÖRGÜLÜ
NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, NALLIHAN, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
24.09.2026 09:30 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ORHAN EREN, TAŞLI, YEŞİL, MALAZGİRT, ÇİLEK, NEHİR, MEHMET AKİF 1, MEHMET AKİF 2, MEHMET AKİF 4, MEHMET AKİF 6, DERE, EMİRTOZ, KAZIM KARABEKİR, KESİRCİ, MEHMET AKİF, YAVUZ, RÜZGARLI, MEHMET AKİF 5, MATADOR, MEHMET AKİF 3
Bakım Çalışması
25.09.2026 10:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KOZLU YAYLA, EMREMSULTAN, NALLIKOZLU YAYLASI
POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, POLATLI, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İNLER, YOLUN SAĞI TÜRKKARSAK, DOĞU KISMI, BATI KISMI, YUKARI YENİMEHMETLİ, TÜRKKARSAK, BATI KISIM, DOĞU KISIM, YOLUN SOLU TÜRKKARSAK, KARAKUYU KÜME, AŞAĞI YENİMEHMETLİ
Bakım Çalışması
24.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENİ YERLEŞİM ÇANAKÇI, AŞAĞI YENİMEHMETLİ, YOLUN SAĞI KARAHAMZALI, ÇANAKÇI, YILDIZLI, YUKARI YENİMEHMETLİ, YOLUN SOLU KARAHAMZALI, ESKİ YILDIZLI, KARAHAMZALI 2., KARAHAMZALI 1.
Bakım Çalışması
24.09.2026 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÖYKÜ, ADAÇAYI, ÖZKALE, KONURALP, CENGİZ DAĞCI, TİLBE, CUMHUR OKTAY, YARBAY SALİH ZEKİ, ONURALP, BİLKAY
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SAKARYA KÜME, ÇANAKÇI
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALAHACILI, KERPİÇ, HIDIRLAR, KİRAZOĞLU, İNLER, BÜYÜKKONAK, YUKARI TOYDEMİR, ESEN, 555, YAPRAKBAYIRI, BAHÇECİK, AVDANLI, 1021/1-, AŞAĞI TOYDEMİR, HACIMUSLU, 1651, KARABENLİ, ÖRDEKGÖLÜ, 252, 1755, SARAYCIK., EVLİYAFAKI, SOĞULCA, SABANCA, ILICA, KAVAK
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ATLAS, BIYIKTAY, ŞİNASİ, GEÇİT, ÜZÜMLÜ, ATİLLA, ATATÜRK, ŞAHİN, BİLGEN
PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, PURSAKLAR, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
24.09.2026 10:30 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 19, TURGUT ÖZAL, ATAÇ, TUNALI, YILDIRIM BEYAZIT, SİRKELİ YEŞİLOVA, TURAN, ŞAFAK
SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
23.09.2026 15:00 - 20:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OSMANİYE, YENİ YERLEŞİM
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2444, 2442, 2446, ULUÇ ALİ PAŞA
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇEVRE YOLU, 4571, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, 4566, 4572, AŞAĞI YURTÇU, YUKARI YURTÇU, 4574, 4569, 4576, 4567, ÇİÇEKTEPE
Bakım Çalışması
25.09.2026 15:00 - 20:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OSMANİYE, YENİ YERLEŞİM
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALAHACILI, KERPİÇ, HIDIRLAR, KİRAZOĞLU, İNLER, BÜYÜKKONAK, YUKARI TOYDEMİR, ESEN, 555, YAPRAKBAYIRI, BAHÇECİK, AVDANLI, 1021/1-, AŞAĞI TOYDEMİR, HACIMUSLU, 1651, KARABENLİ, ÖRDEKGÖLÜ, 252, 1755, SARAYCIK., EVLİYAFAKI, SOĞULCA, SABANCA, ILICA, KAVAK
ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, ŞEREFLİKOÇHİSAR, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTINBAŞAK, BALTALI DEVEKOVAN., ALİUŞAĞI
Bakım Çalışması
24.09.2026 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTINTEPE, EREN, KARACAOĞLAN, MUSTAFA ERDİL
Bakım Çalışması
24.09.2026 13:30 - 14:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKTEPE, KEKLİK, ŞAHAN, KİRAZ, DİLMEN, EVREN
Bakım Çalışması
24.09.2026 09:30 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ÇEVRE YOLU, SARKIK, NEVZAT KILIÇASLAN
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ALTINBAŞAK, BALTALI DEVEKOVAN., ALİUŞAĞI
YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ABANT, AYSAN, POLATLI, HİPODROM, AKYOL, ANKARA, AYTAÇ, SİLAHTAR, ATASOY, AHUDUDU, ALEMDAR, AFİTAP, PEHLİVAN HALİT BALAMİR
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ, ÇAYIR, ATATÜRK, BAGILLAR, HATİPLER, ÇATAKLI, MERKEZ AŞAĞI, BEREKETLER, TANTANLAR, ÇATALCAM, ÇAKALOVASI, DOĞUŞLAR, KUŞLAR (YUKARI), YAKALAR
Bakım Çalışması
23.09.2026 09:30 - 11:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OYUKLU MEVKİ
Bakım Çalışması
24.09.2026 09:00 - 11:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT YAKUP ÇINAR, ŞEHİT CUMALİ AKMAN, 3506, 3509
Bakım Çalışması
25.09.2026 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3701, 3702, 3700, YUVA KÖYÜ, 3700/1, GENÇ KARDEŞLER TOPLU İŞYL., 3044, 3704/1, 3000, 3703/2, 3046