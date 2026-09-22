Ankara elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül programı Başkent Elektrik tarafından vatandaşlar ile paylaşıldı. Etimesgut, Keçiören, Çankaya, Mamak, Çubuk, Bala, Akyurt, Gölbaşı, Altındağ, Beypazarı, Polatlı, Ayaş, Çamlıdere, Güdül, Şereflikoçhisar, Sincan, Yenimahalle, Evren, Haymana, Kahramankazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Pursaklar'da yapılan planlı kesinti nedeniyle birçok mahalleye enerji verilemeyeceği bildirildi. İşte, Ankara elektrik kesintisi sorgulama ve kesinti listesi...

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Ankara elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül programı Başkent Elektrik tarafından duyuruldu. Akyurt'tan Yenimahalle'ye kadar çok sayıda ilçede farklı saat aralıklarında bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacağı bildirildi. Peki, Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte, Ankara planlı kesinti programı 23-24-25 Eylül listesi...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 23-24-25 EYLÜL BAŞKENT ELEKTRİK

Ankara elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül Başkent Elektrik (Etimesgut, Keçiören, Çankaya, Mamak, Çubuk, Bala, Akyurt, Gölbaşı, Altındağ, Beypazarı, Polatlı, Ayaş)

AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, AKYURT, İlçesi'nde planlanan 9 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

23.09.2026 11:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, KARAAĞAÇ KÜME

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ENVER PAŞA, 153, 159, GÜZELHİSAR, EVREN BÜĞDÜZ, MUSTAFA ÖZBEK, 313, EBRU, ULUPINAR, 156, BALIKHİSAR KÖY İÇİ, 150, KAYMAKAM A.GALİP KAYA, 307, 154, YILDIRIM BEYAZIT, 152, 157, 304, 320., 158, 312, 301, ÇANKIRI, 310, 27, 319, ÇELİKLİ, 155, BÜĞDÜZSILINECEK, 303, 302, 305, 309, 23, ÖZYEŞILBAĞ, 320, AKKENT, 400, 151, BÜĞDÜZ

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, MERKEZ, TEBERİK

Bakım Çalışması

24.09.2026 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YILDIRIM, 52, 63, 59, 60, ÖZAL, SARACALAR, ALPARSLAN TÜRKEŞ, 57, 61, 62, 50, 64

Bakım Çalışması

24.09.2026 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, MERKEZ, TEBERİK

Bakım Çalışması

24.09.2026 09:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2.KIŞLACIK, KIŞLACIK, 1.KIŞLACIK

Bakım Çalışması

24.09.2026 11:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MUSTAFA ÖZBEK, ENVER PAŞA, EVREN BÜĞDÜZ, 313, 307, 304, 320., 312, 301, 310, 27, 319, ÇELİKLİ, BÜĞDÜZSILINECEK, 303, 302, 308, 300, 305, 309, 23, ÖZYEŞILBAĞ, 320, AKKENT, 400, BÜĞDÜZ

Bakım Çalışması

25.09.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALAHACILI, KERPİÇ, HIDIRLAR, KİRAZOĞLU, İNLER, BÜYÜKKONAK, YUKARI TOYDEMİR, ESEN, 555, YAPRAKBAYIRI, BAHÇECİK, AVDANLI, 1021/1-, AŞAĞI TOYDEMİR, HACIMUSLU, 1651, KARABENLİ, ÖRDEKGÖLÜ, 252, 1755, SARAYCIK., EVLİYAFAKI, SOĞULCA, SABANCA, ILICA, KAVAK

Bakım Çalışması

25.09.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ATLAS, BIYIKTAY, ŞİNASİ, GEÇİT, ÜZÜMLÜ, ATİLLA, ATATÜRK, ŞAHİN, BİLGEN

Ankara elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül Başkent Elektrik (Etimesgut, Keçiören, Çankaya, Mamak, Çubuk, Bala, Akyurt, Gölbaşı, Altındağ, Beypazarı, Polatlı, Ayaş)



ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

NKARA, ALTINDAĞ, İlçesi'nde planlanan 8 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KAVAKLI YOLU., KAVAKLI, ÇAMLICA, AYDINCIK., AYDINCIK

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak PEÇENEK, KAVAKLI

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1844

Bakım Çalışması

24.09.2026 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 514/1, ÇAĞDAŞ, ŞEHİT HARUN AYDIN, 494, 497, ŞEHİT BÜLENT YALÇINKAYA, 521, 519, 492, 520, 438, 495, KARAPÜRÇEK

Bakım Çalışması

24.09.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TATLAR MAHALLESİ, KAVAKLI

Bakım Çalışması

24.09.2026 13:00 - 14:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 681

Bakım Çalışması

25.09.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SAKIZAĞACI, KAVAKLI YOLU, 1749, SAKIZ AĞACI, TATLAR MAHALLESİ, KAVAKLI

Bakım Çalışması

25.09.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALAHACILI, KERPİÇ, HIDIRLAR, KİRAZOĞLU, İNLER, BÜYÜKKONAK, YUKARI TOYDEMİR, ESEN, 555, YAPRAKBAYIRI, BAHÇECİK, AVDANLI, 1021/1-, AŞAĞI TOYDEMİR, HACIMUSLU, 1651, KARABENLİ, ÖRDEKGÖLÜ, 252, 1755, SARAYCIK., EVLİYAFAKI, SOĞULCA, SABANCA, ILICA,

Ankara elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül Başkent Elektrik (Etimesgut, Keçiören, Çankaya, Mamak, Çubuk, Bala, Akyurt, Gölbaşı, Altındağ, Beypazarı, Polatlı, Ayaş)



AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, AYAŞ, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAYRAK, MİMARSİNAN-, VATAN, ERGENEKON, KARAGÖL, SANCAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BEYPAZARI, GÜNEYCE, PERİLİ, MAREŞAL, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, ÖZAL

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇEVRE YOLU, 4571, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, 4566, 4572, AŞAĞI YURTÇU, YUKARI YURTÇU, 4574, 4569, 4576, 4567, ÇİÇEKTEPE

Bakım Çalışması

24.09.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEYPAZARI, 1773, PİRİREİS, ORHANGAZİ, ÖZAL, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BAYRAK, SANCAK, OĞUZHAN, BARBAROS, GÜNEYCE, YILDIZ, VATAN

Bakım Çalışması

24.09.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ İLHANKÖY, 1773, MİMARSİNAN-, ŞEHİT, KANUNİ, ORHANGAZİ, KARAGÖL, BAYRAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜNEYCE, PERİLİ, SANCAK, A KÜMESİ ILICA, BEYPAZARI, OĞUZHAN, MAREŞAL, BARBAROS, ERGENEKON, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, VATAN, ÖZAL

Bakım Çalışması

25.09.2026 11:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak PİRİREİS, ARIKLAR MEVKİ, HACIVELİ, 3.ÇUKURÖREN, EMEK, 2.ÇUKURÖREN, GÖKÇEBAĞ, ULUPINAR, ÖREN, KARAKÖY, AYAŞ ANKARA, KÖY BAYRAM, YAĞMURDEDE, 1.ÇUKURÖREN

Ankara elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül Başkent Elektrik (Etimesgut, Keçiören, Çankaya, Mamak, Çubuk, Bala, Akyurt, Gölbaşı, Altındağ, Beypazarı, Polatlı, Ayaş)



BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, BALA, İlçesi'nde planlanan 10 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

22.09.2026 15:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak GAZİ MUSTAFA KEMAL, İNÖNÜ, GÖL, ATATÜRK..., KARAYALÇIN, SANTRAL, KANAL YOLU, AHMET ARİF, MİTHAT PAŞA, KIZILIRMAK

Bakım Çalışması

23.09.2026 15:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TEPEKÖY, EĞİLMEZ KALE MEVKİ, ERDEMLİ 2 KÜMESİ, ERDEMLİ 1 KÜMESİ

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:30 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 19 MAYIS, 24, ÇATALÇEŞME, İBRAHİM GÜRBÜZ, 25, AŞIKOĞLU, 22, 26, OSMAN GAZİ, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ABDÜLMECİT, 2, ATATÜRK, ŞEHRİBAN, 23, FATİH SULTAN MEHMET, 9, 1, 21, 28, MEVLANA, 27

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÜÇEM

Bakım Çalışması

23.09.2026 12:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKBOYALIK, 19 MAYIS, BOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, BÜYÜKBOYALIK

Bakım Çalışması

24.09.2026 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ADIGÜZEL, KARŞIYAKA SUYUGÜZEL, SUYUGÜZEL

Bakım Çalışması

24.09.2026 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ADIGÜZEL, KARABURUN, SUYUGÜZEL

Bakım Çalışması

24.09.2026 09:30 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak EVCİLER, KÖMÜRCÜ

Bakım Çalışması

25.09.2026 09:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AVNİ AKYOL, 19 MAYIS, ATATÜRK (YENİ), YENİYAPANŞEYHLİ 1, ÇATALÖREN, ABDİ İPEKÇİ, KÜÇÜKBIYIK, ALPARSLAN TÜRKEŞ, KÜÇÜKBOYALIK, 47, OSMAN GAZİ, SIRAPINAR, 40, MERKEZ MAHALLESİ, ÇATALÇEŞME, DEREKIŞLA, 32, 1, 15, ÇİĞDEMLİ, 38, ABAZLI, BÜYÜKBOYALIK, BÜYÜKCAMİLİ, KOÇYAYLA, 31, 9, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, DELİLER ÇİFTLİĞİ, ŞEHRİBAN, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 2, MEVLANA, ZİYA GÖKALP, 8, İBRAHİM GÜRBÜZ, MEHMET AKİF ERSOY, 12, 10, 11, ŞEHİT FATİH UĞUR ALTINBAŞ, ATATÜRK, 30, 49, TURGUT ALTINOK, 39, 34, 50, 33, 35, 1906, 42, İ.MELİH GÖKÇEK, 37, 36, 41, 48, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, KEMAL ŞAHİN, ABDÜLMECİT, YUNUS EMRE, SANAYİ, FATİH SULTAN MEHMET

Bakım Çalışması

25.09.2026 14:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CUMHURİYET AFŞAR, KÖSELİ, TOLKÖY

Ankara elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül Başkent Elektrik (Etimesgut, Keçiören, Çankaya, Mamak, Çubuk, Bala, Akyurt, Gölbaşı, Altındağ, Beypazarı, Polatlı, Ayaş)



BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, BEYPAZARI, İlçesi'nde planlanan 8 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

23.09.2026 13:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CENGİZHAN, ŞAİR HASAN HÜSEYİN YURDABAK, ŞEHİT HALİL KOÇAK

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DİBEKÖREN, ŞEHİT HALİL KOÇAK, HEMŞİRE ŞENGÜL UZUNER, CENGİZHAN, ACISU, OĞUZ

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MACUN

Bakım Çalışması

24.09.2026 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MUHSİN YAZICIOĞLU, ALİ KAYAALP, HALİL ŞIVGIN, ORTAKOL

Bakım Çalışması

24.09.2026 14:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HIDIRLIK YOLU, ZAFER 1, ZAFER 2, ZAFER 3, ZAFER 4

Bakım Çalışması

24.09.2026 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ORHAN EREN, TAŞLI, YEŞİL, MALAZGİRT, ÇİLEK, NEHİR, MEHMET AKİF 1, MEHMET AKİF 2, MEHMET AKİF 4, MEHMET AKİF 6, DERE, EMİRTOZ, KAZIM KARABEKİR, KESİRCİ, MEHMET AKİF, YAVUZ, RÜZGARLI, MEHMET AKİF 5, MATADOR, MEHMET AKİF 3

Bakım Çalışması

25.09.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKÇAKESE, 1.TAHTACIÖRENCİK, 2.TAHTACIÖRENCİK

Bakım Çalışması

25.09.2026 09:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KÖŞEBÜKÜ, KADIBÜKÜ, HARMANCIK, KAYABÜKÜ

Ankara elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül Başkent Elektrik (Etimesgut, Keçiören, Çankaya, Mamak, Çubuk, Bala, Akyurt, Gölbaşı, Altındağ, Beypazarı, Polatlı, Ayaş)



ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, ÇAMLIDERE, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

24.09.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AHATLAR, BUĞRALAR, ÇAL, TOKAR, MANDIRA BÖKELER, MANDIRA ÖZMÜŞ, ALIÇBAŞI, AŞAĞI DÖRTKONAK, ELDELEK, GÜNEY YAYLA, ESKİCE, GÜNEY TATLAK, KUZEY TATLAK, DEDEM ÇAYIRI, AKPINAR ÇATAĞI, KUZEY YAYLA, YAHŞİHAN YAYLASI, YAYLA ELVANLAR, ÇİT, ÇİFT, YAYLA ELDELEK, YAYLA DÖRTKONAK, YAYLA İNCEÖZ, YAYLA SARIKAVAK, YAYLA ÖZMÜŞ, ÖZMÜŞ, DOĞANLAR, YAYLA BUĞRALAR, YAYLA BÖKELER, YUKARI SARIKAVAK, MURATLAR, GÖL, AŞAĞI SARIKAVAK, KURT, YUKARI DÖRTKONAK, BAKIRLI

Bakım Çalışması

24.09.2026 09:30 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ORTA, YAĞLICA ALUÇ, YAĞLICA ALUÇ KAYABAŞI, İ MELİH GÖKÇEK, KAYABAŞI, BEYLER, ÖRENLER, TEPEBAŞ, YAYALAR

Bakım Çalışması

24.09.2026 13:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak CUMHURİYET, PEŞEKİ

Bakım Çalışması

25.09.2026 09:30 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YAYALAR, KAYABAŞI, İ MELİH GÖKÇEK

Bakım Çalışması

25.09.2026 13:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SARIKAYA, BEYLER, İ MELİH GÖKÇEK, KENT, YEŞİL, ALUÇDAĞI, TEPEBAŞ

Ankara elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül Başkent Elektrik (Etimesgut, Keçiören, Çankaya, Mamak, Çubuk, Bala, Akyurt, Gölbaşı, Altındağ, Beypazarı, Polatlı, Ayaş)



ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde planlanan 15 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

22.09.2026 15:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak REŞAT NURİ

Bakım Çalışması

23.09.2026 10:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 588, 589, ŞEHİT BÜLENT ALBAYRAK

Bakım Çalışması

23.09.2026 13:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İNÖNÜ, ZİYABEY

Bakım Çalışması

23.09.2026 15:45 - 17:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1407

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2938, 2936, 2935, 2931

Bakım Çalışması

24.09.2026 13:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BİŞKEK, 28, NİHAT GENÇ, KIRIM

Bakım Çalışması

24.09.2026 09:00 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1428

Bakım Çalışması

24.09.2026 15:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SEDAT SİMAVİ, SİMON BOLİVAR, PROF. DR. AZİZ SANCAR, ABİDİN DAVER, ÇANKAYA

Bakım Çalışması

24.09.2026 09:30 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak EVCİLER, KÖMÜRCÜ

Bakım Çalışması

24.09.2026 12:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TOHUMLAR

Bakım Çalışması

24.09.2026 11:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1184, 1183, DİKMEN, 1179, 844, 1180, 1182, AHMET YESEVİ

Bakım Çalışması

24.09.2026 14:30 - 18:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak PİRİ REİS

Bakım Çalışması

25.09.2026 10:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TURGUT REİS, ONUR, BİTİŞTİREN, NİGAR, ŞEHİT BARIŞ KIRICI

Bakım Çalışması

25.09.2026 14:00 - 16:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YEŞİLIRMAK, GAZİ MUSTAFA KEMAL, NECATİBEY

Bakım Çalışması

25.09.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALAHACILI, KERPİÇ, HIDIRLAR, KİRAZOĞLU, İNLER, BÜYÜKKONAK, YUKARI TOYDEMİR, ESEN, 555, YAPRAKBAYIRI, BAHÇECİK, AVDANLI, 1021/1-, AŞAĞI TOYDEMİR, HACIMUSLU, 1651, KARABENLİ, ÖRDEKGÖLÜ, 252, 1755, SARAYCIK., EVLİYAFAKI, SOĞULCA, SABANCA, ILICA, KAVAK

Ankara elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül Başkent Elektrik (Etimesgut, Keçiören, Çankaya, Mamak, Çubuk, Bala, Akyurt, Gölbaşı, Altındağ, Beypazarı, Polatlı, Ayaş)



ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, ÇUBUK, İlçesi'nde planlanan 12 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

22.09.2026 15:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇİTKÖY

Bakım Çalışması

23.09.2026 11:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, KARAAĞAÇ KÜME

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARAGÖL, AŞAĞI ÇAVUNDUR

Bakım Çalışması

23.09.2026 15:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DURHASAN

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ENVER PAŞA, 153, 159, GÜZELHİSAR, EVREN BÜĞDÜZ, MUSTAFA ÖZBEK, 313, EBRU, ULUPINAR, 156, BALIKHİSAR KÖY İÇİ, 150, KAYMAKAM A.GALİP KAYA, 307, 154, YILDIRIM BEYAZIT, 152, 157, 304, 320., 158, 312, 301, ÇANKIRI, 310, 27, 319, ÇELİKLİ, 155, BÜĞDÜZSILINECEK, 303, 302, 305, 309, 23, ÖZYEŞILBAĞ, 320, AKKENT, 400, 151, BÜĞDÜZ

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:30 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2 KÜME, 1 KÜME

Bakım Çalışması

24.09.2026 09:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2.KIŞLACIK, KIŞLACIK, 1.KIŞLACIK

Bakım Çalışması

24.09.2026 11:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1.KIŞLACIK, 2.KIŞLACIK

Bakım Çalışması

24.09.2026 15:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ULUAĞAÇ, KARAÇAM KÜME

Bakım Çalışması

25.09.2026 15:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KURUÇAY

Bakım Çalışması

25.09.2026 09:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KURUÇAY

Bakım Çalışması

25.09.2026 09:30 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2 KÜME, 1 KÜME

Ankara elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül Başkent Elektrik (Etimesgut, Keçiören, Çankaya, Mamak, Çubuk, Bala, Akyurt, Gölbaşı, Altındağ, Beypazarı, Polatlı, Ayaş)



ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde planlanan 24 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AĞRIDAĞI, BOZHÖYÜK, 1.TBMM

Bakım Çalışması

23.09.2026 13:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1639, 1631, 1637, 1641, 1642, 1672, 1651, 1652, 1638, 6230

Bakım Çalışması

22.09.2026 15:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FATİH SULTAN MEHMET, 2642, MALAZGİRT, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, 2672, 2643, 1430, MALAZGİRT 1071

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇEVRE YOLU, 4571, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, 4566, 4572, AŞAĞI YURTÇU, YUKARI YURTÇU, 4574, 4569, 4576, 4567, ÇİÇEKTEPE

Bakım Çalışması

22.09.2026 15:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 134, 1.TBMM, NİHAT ÖZTAY

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 585, 126, 137

Bakım Çalışması

23.09.2026 15:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 134, 1.TBMM, 6038

Bakım Çalışması

23.09.2026 11:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 132, 131, 137

Bakım Çalışması

24.09.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEYPAZARI, 1773, PİRİREİS, ORHANGAZİ, ÖZAL, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BAYRAK, SANCAK, OĞUZHAN, BARBAROS, GÜNEYCE, YILDIZ, VATAN

Bakım Çalışması

24.09.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2294, ÇAMBAYIRI, ZİRVE, 1810, 1809

Bakım Çalışması

24.09.2026 09:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1405, 1406, 49, KARABAĞ ŞEHİTLERİ, SELÇUKLULAR, 1402, 1401, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, KAPLAN

Bakım Çalışması

24.09.2026 15:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MALAZGİRT 1071, 2635, 2636, FATİH SULTAN MEHMET

Bakım Çalışması

24.09.2026 11:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MALAZGİRT 1071

Bakım Çalışması

24.09.2026 11:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AHİ MESUD, ŞÜKRÜ KALE, 1733, ŞEHİT HALİL AYDEMİR, 2020, 2019, 1855, 2013, 2017, 2022, 1857, 2021, ATİLLA EŞER, ŞEHİT TANER ÇİÇEK

Bakım Çalışması

24.09.2026 14:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT HİKMET ÖZER, ETİMESGUT, 2255, GÖÇMEN

Bakım Çalışması

24.09.2026 09:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT YAKUP ÇINAR, ŞEHİT CUMALİ AKMAN, 3506, 3509

Bakım Çalışması

24.09.2026 15:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 177, 179, 168, 172

Bakım Çalışması

24.09.2026 11:30 - 13:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SAKARYA ZAFERİ, 176, 180, 181, 175

Bakım Çalışması

24.09.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ İLHANKÖY, 1773, MİMARSİNAN-, ŞEHİT, KANUNİ, ORHANGAZİ, KARAGÖL, BAYRAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜNEYCE, PERİLİ, SANCAK, A KÜMESİ ILICA, BEYPAZARI, OĞUZHAN, MAREŞAL, BARBAROS, ERGENEKON, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, VATAN, ÖZAL

Bakım Çalışması

25.09.2026 15:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEKER, 1438, 1421, 1423, KARABAĞ ŞEHİTLERİ, 1418, 1424, 1427, 1417, 1434, 1422, YÜZBAŞI MUSTAFA ERTUĞRUL, 1408, 1426

Bakım Çalışması

25.09.2026 10:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak FATİH SULTAN MEHMET, KAPLAN

Bakım Çalışması

25.09.2026 15:00 - 16:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1.TBMM, 194, 196, KOCATEPE, 198

Bakım Çalışması

25.09.2026 10:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1.TBMM, 196, KUVAYIMİLLİYE, 183

Bakım Çalışması

25.09.2026 09:30 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAĞLICA, 1335, 1314, MERMEROĞLU, 1315, 1333, AYMER, KAYACIK, 1334, TEKDAL, SEÇKİN, KUZUPINARI, GÜLKENT, 1343, 1339, 1336

Ankara elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül Başkent Elektrik (Etimesgut, Keçiören, Çankaya, Mamak, Çubuk, Bala, Akyurt, Gölbaşı, Altındağ, Beypazarı, Polatlı, Ayaş)



EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, EVREN, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALTINBAŞAK, BALTALI DEVEKOVAN., ALİUŞAĞI

Bakım Çalışması

24.09.2026 17:15 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HIRABAŞOĞLU, YUNUS EMRE, KINALILAR YAYLASI, ALKANLAR, SEMİZ, ALTINBAŞAK, ÖZÇELİK, EREN, ANIT, HACILAR, FEVZİ PAŞA, FATİH, TUNA, EMNİYET, CUMHURİYET, NEVZAT YILMAZ, HALİL IŞIK, CAMİ, KANUNİ_1, YILDIRIM BEYAZIT, GÜMÜŞTEPE, CENK, ALPARSLAN, SERDAR, ŞEHİT ALİ UĞUR, KUBİLAY, ÇINAR, ULU, KIZILIRMAK, BERAAT CÖMERTOĞLU, TARIM, REŞİT PAŞA, ŞEHİT POLİS MUSTAFA KESKİN, EKREM YILMAZ, ÜNSAL, KARAKAŞ, BATI, IŞIKLAR, MODERN-, SAKARYA, BELEDİYE SOSYAL TESİSLERİ, ÖZTÜRK, NUR, TEĞMEN KALMAZ, SELİM, SUSAM, ŞEHİT CEMİL TOPÇUOĞLU, CENGİZ TOPEL, KOOPERATİF, TEKİN, YÜKSEL, HÜRRİYET, DEMİRCİLER, EKİNCİ

Bakım Çalışması

24.09.2026 16:15 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KIZILIRMAK, SEMİZ, TUNA, YILDIRIM BEYAZIT, ÇINAR, ULU, BERAAT CÖMERTOĞLU, ŞEHİT POLİS MUSTAFA KESKİN, NUR

Bakım Çalışması

25.09.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALTINBAŞAK, BALTALI DEVEKOVAN., ALİUŞAĞI

Ankara elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül Başkent Elektrik (Etimesgut, Keçiören, Çankaya, Mamak, Çubuk, Bala, Akyurt, Gölbaşı, Altındağ, Beypazarı, Polatlı, Ayaş)

GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, GÖLBAŞI, İlçesi'nde planlanan 9 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3200, ANK. HUBUBAT BAKLİYAT TOP. İŞY., AHİBOZ

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:00 - 13:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SEVGİ ÇİÇEĞİ, 1752, 1725, 4131, 1745, 1720, HÜDAVERDİ, HİLMİYET, 1723, 1429, 1714, 1718, 1762, 1716, HAYMANA, 1717, 1756, 1714/2, 1722, 1709, 1750, 1772, 1741, HACILAR, 1751, 1748, 1753, HACILAR KÜME, 1714/1, 1747, 1708, 1742, 1719, 1760

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:30 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 19 MAYIS, 24, ÇATALÇEŞME, İBRAHİM GÜRBÜZ, 25, AŞIKOĞLU, 22, 26, OSMAN GAZİ, ALPARSLAN TÜRKEŞ, ABDÜLMECİT, 2, ATATÜRK, ŞEHRİBAN, 23, FATİH SULTAN MEHMET, 9, 1, 21, 28, MEVLANA, 27

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak OĞULBEY, EVREN YAYINCILIK, 3051

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2938, 2936, 2935, 2931

Bakım Çalışması

23.09.2026 12:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KÜÇÜKBOYALIK, 19 MAYIS, BOYALIK, BÜYÜKBOYALIK SİTESİ, BÜYÜKBOYALIK

Bakım Çalışması

24.09.2026 15:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YURTBEYİ

Bakım Çalışması

25.09.2026 09:30 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AVNİ AKYOL, 19 MAYIS, ATATÜRK (YENİ), YENİYAPANŞEYHLİ 1, ÇATALÖREN, ABDİ İPEKÇİ, KÜÇÜKBIYIK, ALPARSLAN TÜRKEŞ, KÜÇÜKBOYALIK, 47, OSMAN GAZİ, SIRAPINAR, 40, MERKEZ MAHALLESİ, ÇATALÇEŞME, DEREKIŞLA, 32, 1, 15, ÇİĞDEMLİ, 38, ABAZLI, BÜYÜKBOYALIK, BÜYÜKCAMİLİ, KOÇYAYLA, 31, 9, ŞEHİT ÖNDER YILDIRIM, DELİLER ÇİFTLİĞİ, ŞEHRİBAN, ANKARA HAFTA SONU EVLERİ HAMİDİYE-, 2, MEVLANA, ZİYA GÖKALP, 8, İBRAHİM GÜRBÜZ, MEHMET AKİF ERSOY, 12, 10, 11, ŞEHİT FATİH UĞUR ALTINBAŞ, ATATÜRK, 30, 49, TURGUT ALTINOK, 39, 34, 50, 33, 35, 1906, 42, İ.MELİH GÖKÇEK, 37, 36, 41, 48, ŞEHİT AZİZ ÇELİK, KEMAL ŞAHİN, ABDÜLMECİT, YUNUS EMRE, SANAYİ, FATİH SULTAN MEHMET

Bakım Çalışması

25.09.2026 09:31 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYRAZ, YENİKÖY

Ankara elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül Başkent Elektrik (Etimesgut, Keçiören, Çankaya, Mamak, Çubuk, Bala, Akyurt, Gölbaşı, Altındağ, Beypazarı, Polatlı, Ayaş)

GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, GÜDÜL, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BAYRAK, MİMARSİNAN-, VATAN, ERGENEKON, KARAGÖL, SANCAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BEYPAZARI, GÜNEYCE, PERİLİ, MAREŞAL, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, ÖZAL

Bakım Çalışması

24.09.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak BEYPAZARI, 1773, PİRİREİS, ORHANGAZİ, ÖZAL, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, BAYRAK, SANCAK, OĞUZHAN, BARBAROS, GÜNEYCE, YILDIZ, VATAN

Bakım Çalışması

24.09.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak A KÜMESİ İLHANKÖY, 1773, MİMARSİNAN-, ŞEHİT, KANUNİ, ORHANGAZİ, KARAGÖL, BAYRAK, MARAŞAL FEVZİ ÇAKMAK, GÜNEYCE, PERİLİ, SANCAK, A KÜMESİ ILICA, BEYPAZARI, OĞUZHAN, MAREŞAL, BARBAROS, ERGENEKON, PİRİREİS, HİLAL, YILDIZ, VATAN, ÖZAL

Bakım Çalışması

25.09.2026 09:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKÇAKESE, 1.TAHTACIÖRENCİK, 2.TAHTACIÖRENCİK

Bakım Çalışması

25.09.2026 11:00 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak PİRİREİS, ARIKLAR MEVKİ, HACIVELİ, 3.ÇUKURÖREN, EMEK, 2.ÇUKURÖREN, GÖKÇEBAĞ, ULUPINAR, ÖREN, KARAKÖY, AYAŞ ANKARA, KÖY BAYRAM, YAĞMURDEDE, 1.ÇUKURÖREN

Ankara elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül Başkent Elektrik (Etimesgut, Keçiören, Çankaya, Mamak, Çubuk, Bala, Akyurt, Gölbaşı, Altındağ, Beypazarı, Polatlı, Ayaş)



HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, HAYMANA, İlçesi'nde planlanan 4 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İNLER, YOLUN SAĞI TÜRKKARSAK, DOĞU KISMI, BATI KISMI, YUKARI YENİMEHMETLİ, TÜRKKARSAK, BATI KISIM, DOĞU KISIM, YOLUN SOLU TÜRKKARSAK, KARAKUYU KÜME, AŞAĞI YENİMEHMETLİ

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ESKİKIŞLA, KAVAK, ESEN

Bakım Çalışması

25.09.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALAHACILI, KERPİÇ, HIDIRLAR, KİRAZOĞLU, İNLER, BÜYÜKKONAK, YUKARI TOYDEMİR, ESEN, 555, YAPRAKBAYIRI, BAHÇECİK, AVDANLI, 1021/1-, AŞAĞI TOYDEMİR, HACIMUSLU, 1651, KARABENLİ, ÖRDEKGÖLÜ, 252, 1755, SARAYCIK., EVLİYAFAKI, SOĞULCA, SABANCA, ILICA, KAVAK

Bakım Çalışması

25.09.2026 09:31 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAYRAZ, YENİKÖY

Ankara elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül Başkent Elektrik (Etimesgut, Keçiören, Çankaya, Mamak, Çubuk, Bala, Akyurt, Gölbaşı, Altındağ, Beypazarı, Polatlı, Ayaş)

KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, KAHRAMANKAZAN, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

24.09.2026 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KILIÇLAR KÜME, ALPAGUT

Bakım Çalışması

24.09.2026 13:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 164, 166, 157, 169, 168, 165

Bakım Çalışması

25.09.2026 09:31 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3017, 3003, 3001, SELÇUKLU, 3004, 3010, 3011, 3006, 3009, GÜNBAŞI, 3008

Ankara elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül Başkent Elektrik (Etimesgut, Keçiören, Çankaya, Mamak, Çubuk, Bala, Akyurt, Gölbaşı, Altındağ, Beypazarı, Polatlı, Ayaş)

KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde planlanan 18 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

22.09.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1226, 1227, MOLLA, BALTACILAR, 1229, UFUKTEPE, ŞEHİT SÜLEYMAN EFE, GÜMÜŞ, BİLİRLER

Bakım Çalışması

23.09.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1299, ÇAMBAŞI, 1372, 602, 597, 593, 598, 601, 542, 596, 1370, 600, 1373, 1310, 579, 584, 604, 599, 595, 591, 594, 580, 592, 340, 620

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1296, 1297, 1294/1, 1306, 1317, 1316, 1368, 1311, 1318, ŞEHİT POLİS MUSTAFA KESKİN, 1372, 542, 1291, 340, 1371, 1299, 1369, 1370

Bakım Çalışması

23.09.2026 13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1377, 1374, 1376, ÇAMBAŞI, 1310, 1372, 340, 1375, 1373

Bakım Çalışması

23.09.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 381, KALBUR, 1274, ŞEHİT AHMET ÇAĞLAR, ELMALIK, 382, 1275, GÜN SAZAK, HAKİM, ENGELLER, 1277

Bakım Çalışması

24.09.2026 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KADERLİ, 1026, BAĞIM, ANAVATAN, 1127, 1129/1, 1011/3, 1128

Bakım Çalışması

24.09.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AĞAÇKAKAN, AKARSU 2, ALAN, ARICI, BAKIRCI, BARTIN, AŞIKPAŞA, AKARSU 1, ARDAHAN, ARK, BURHANİYE, ATLAS

Bakım Çalışması

24.09.2026 13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKSARAY, AKA, ARK, AYRIK, SANATORYUM, ŞEHİT MUSTAFA SÖNMEZ, ŞEHİT FAZIL GÜRS, ŞEHİT HAKAN TURAN, ŞEHİT HAKAN KAVDIR

Bakım Çalışması

24.09.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT TAYFUN SÜMER, BEYAZ, BALDIRAN, ŞEHİT CENGİZ PORSUK, BURGU, NURİ PAMİR, BEŞİKTAŞ

Bakım Çalışması

24.09.2026 13:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALP, AYANCIK, AYRIK, BALA, BAYRAK, FOÇA, ALAYBEY

Bakım Çalışması

24.09.2026 09:30 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇAKIR, KAFKAS, BAĞLUM, SAÇAK

Bakım Çalışması

24.09.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ATIŞ, 1079, 1082, 1073, 1075, 1074, 1070, ZÜHTÜ BEY, 1072, ŞEHİT AHMET YILMAZ, DOĞANGÜN, DADAŞ, ANAVATAN, ÖZYURT, ARLI, KAPLAN, 1077, GÜLBABA, 1113, KOZLUCA

Bakım Çalışması

24.09.2026 10:30 - 17:45

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ADAK, GÖZLEM, KOZLUCA

Bakım Çalışması

24.09.2026 10:30 - 18:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ADAK, 1082, ANAVATAN, ITRİ

Bakım Çalışması

25.09.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak DURU, BORU, FOÇA, CENNET, ÇAMLIK, SANATORYUM, BAYRAK

Bakım Çalışması

25.09.2026 13:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SANATORYUM, BORU, FOÇA, BAYRAK, BARUT, DEĞİRMEN

Bakım Çalışması

25.09.2026 15:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇEKİRGE, FATİH, CUMA

Bakım Çalışması

25.09.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SAKIZAĞACI, KAVAKLI YOLU, 1749, SAKIZ AĞACI, TATLAR MAHALLESİ, KAVAKLI

Ankara elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül Başkent Elektrik (Etimesgut, Keçiören, Çankaya, Mamak, Çubuk, Bala, Akyurt, Gölbaşı, Altındağ, Beypazarı, Polatlı, Ayaş)



KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, KIZILCAHAMAM, İlçesi'nde planlanan 3 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

23.09.2026 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÜYÜCEK, YENİ YAYLA, YAYLA KASIMLAR, KARAAĞAÇ, SÜLELER, DERENECİ, YAYLA EVLERİ HIDIRLAR

Bakım Çalışması

25.09.2026 13:30 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SARIKAYA, BEYLER, İ MELİH GÖKÇEK, KENT, YEŞİL, ALUÇDAĞI, TEPEBAŞ

Bakım Çalışması

25.09.2026 10:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KARAAĞAÇ

Ankara elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül Başkent Elektrik (Etimesgut, Keçiören, Çankaya, Mamak, Çubuk, Bala, Akyurt, Gölbaşı, Altındağ, Beypazarı, Polatlı, Ayaş)



MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, MAMAK, İlçesi'nde planlanan 15 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

23.09.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 1299, ÇAMBAŞI, 1372, 602, 597, 593, 598, 601, 542, 596, 1370, 600, 1373, 1310, 579, 584, 604, 599, 595, 591, 594, 580, 592, 340, 620

Bakım Çalışması

22.09.2026 16:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 933/1-, 933/3, ŞEHİTLER, 947, ŞEHİT BAYRAM EREN ARSLAN, 933/2, 939, 934, 942

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 861, 846, 910, NEŞET ERTAŞ, 862, ŞEHİT MURAT YATARKALKMAZ, 879, 878, OZAN REHBERİ, 908, OZAN ALİ KIZILTUĞ, 868, 859, 909, 911, 871, 860, 906

Bakım Çalışması

23.09.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 686, 996/1, 880, 997, 998, 995, EMRE SOYLU, 888, 886, 996, 889, 882, 884, 883, 881, 885, 874, 887

Bakım Çalışması

23.09.2026 14:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 676, 995, 656, 1011/2, 1004, 999, 997, 684, 666, 683, 682, 1005, ANADOLU, 1012, 1005/2, EMRE SOYLU, 998, 687, 681, 1003, 686, HOCALI, 638, NATOYOLU, 685

Bakım Çalışması

23.09.2026 16:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 886, 903/1, 903, 892, 1001/2-, 1010-, 997, 1000/1, 901, 1001/1, 1050, 1008, 1011, 894, 1009, 1005/2, 900, 1001, 1000, TOKİ DUTLUK, EMRE SOYLU, 1007, 1003, 1017/6, 899

Bakım Çalışması

24.09.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TATLAR MAHALLESİ, KAVAKLI

Bakım Çalışması

24.09.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 612, 608, 609, 607/1, 616, 605, 604/1, 627, 613, 607, 604, 610

Bakım Çalışması

24.09.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 583, 299, 285, MUHTAR GANİ PİLAVCI, SÜLEYMAN AYTEN, 300 SERPMELERİ, 582, 300

Bakım Çalışması

24.09.2026 13:00 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak TIP FAKÜLTESİ, SÜLEYMAN AYTEN, 316, 315, DEREBOYU, MUHTAR GANİ PİLAVCI

Bakım Çalışması

24.09.2026 15:00 - 17:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak HAN 2, ÖZCAN 4, ODABAŞI, İL, ODABAŞI KARŞIYAKA, LALA HARMANI

Bakım Çalışması

25.09.2026 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SULTAN FATİH, NATOYOLU, 817, 818

Bakım Çalışması

25.09.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ASIM GÜNDÜZ, 314/1, 314/7, 139, 149, TIP FAKÜLTESİ, 313, ŞEHİT BÜLENT BAHADIR, 151, 154, 311, CAMİ

Bakım Çalışması

25.09.2026 14:00 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ASIM GÜNDÜZ, ÇALIKAVAK, YALDIZ, 311, 328, TIP FAKÜLTESİ, GÖRGÜLÜ, CAMİ, GÖMÜ, ORTATEPE

Bakım Çalışması

25.09.2026 16:00 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ESENLER, ERDİK, ORTATEPE, ÇALIKAVAK, GÖRGÜLÜ

Ankara elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül Başkent Elektrik (Etimesgut, Keçiören, Çankaya, Mamak, Çubuk, Bala, Akyurt, Gölbaşı, Altındağ, Beypazarı, Polatlı, Ayaş)

NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, NALLIHAN, İlçesi'nde planlanan 2 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

24.09.2026 09:30 - 15:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ORHAN EREN, TAŞLI, YEŞİL, MALAZGİRT, ÇİLEK, NEHİR, MEHMET AKİF 1, MEHMET AKİF 2, MEHMET AKİF 4, MEHMET AKİF 6, DERE, EMİRTOZ, KAZIM KARABEKİR, KESİRCİ, MEHMET AKİF, YAVUZ, RÜZGARLI, MEHMET AKİF 5, MATADOR, MEHMET AKİF 3

Bakım Çalışması

25.09.2026 10:30 - 16:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak KOZLU YAYLA, EMREMSULTAN, NALLIKOZLU YAYLASI

Ankara elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül Başkent Elektrik (Etimesgut, Keçiören, Çankaya, Mamak, Çubuk, Bala, Akyurt, Gölbaşı, Altındağ, Beypazarı, Polatlı, Ayaş)

POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, POLATLI, İlçesi'nde planlanan 6 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak İNLER, YOLUN SAĞI TÜRKKARSAK, DOĞU KISMI, BATI KISMI, YUKARI YENİMEHMETLİ, TÜRKKARSAK, BATI KISIM, DOĞU KISIM, YOLUN SOLU TÜRKKARSAK, KARAKUYU KÜME, AŞAĞI YENİMEHMETLİ

Bakım Çalışması

24.09.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak YENİ YERLEŞİM ÇANAKÇI, AŞAĞI YENİMEHMETLİ, YOLUN SAĞI KARAHAMZALI, ÇANAKÇI, YILDIZLI, YUKARI YENİMEHMETLİ, YOLUN SOLU KARAHAMZALI, ESKİ YILDIZLI, KARAHAMZALI 2., KARAHAMZALI 1.

Bakım Çalışması

24.09.2026 09:00 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÖYKÜ, ADAÇAYI, ÖZKALE, KONURALP, CENGİZ DAĞCI, TİLBE, CUMHUR OKTAY, YARBAY SALİH ZEKİ, ONURALP, BİLKAY

Bakım Çalışması

25.09.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak SAKARYA KÜME, ÇANAKÇI

Bakım Çalışması

25.09.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALAHACILI, KERPİÇ, HIDIRLAR, KİRAZOĞLU, İNLER, BÜYÜKKONAK, YUKARI TOYDEMİR, ESEN, 555, YAPRAKBAYIRI, BAHÇECİK, AVDANLI, 1021/1-, AŞAĞI TOYDEMİR, HACIMUSLU, 1651, KARABENLİ, ÖRDEKGÖLÜ, 252, 1755, SARAYCIK., EVLİYAFAKI, SOĞULCA, SABANCA, ILICA, KAVAK

Bakım Çalışması

25.09.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AHMETADİL, ATLAS, BIYIKTAY, ŞİNASİ, GEÇİT, ÜZÜMLÜ, ATİLLA, ATATÜRK, ŞAHİN, BİLGEN

Ankara elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül Başkent Elektrik (Etimesgut, Keçiören, Çankaya, Mamak, Çubuk, Bala, Akyurt, Gölbaşı, Altındağ, Beypazarı, Polatlı, Ayaş)

PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, PURSAKLAR, İlçesi'nde planlanan 1 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

24.09.2026 10:30 - 15:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 19, TURGUT ÖZAL, ATAÇ, TUNALI, YILDIRIM BEYAZIT, SİRKELİ YEŞİLOVA, TURAN, ŞAFAK

Ankara elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül Başkent Elektrik (Etimesgut, Keçiören, Çankaya, Mamak, Çubuk, Bala, Akyurt, Gölbaşı, Altındağ, Beypazarı, Polatlı, Ayaş)

SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

23.09.2026 15:00 - 20:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak OSMANİYE, YENİ YERLEŞİM

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:00 - 12:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 2444, 2442, 2446, ULUÇ ALİ PAŞA

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇEVRE YOLU, 4571, ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, 4566, 4572, AŞAĞI YURTÇU, YUKARI YURTÇU, 4574, 4569, 4576, 4567, ÇİÇEKTEPE

Bakım Çalışması

25.09.2026 15:00 - 20:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak OSMANİYE, YENİ YERLEŞİM

Bakım Çalışması

25.09.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALAHACILI, KERPİÇ, HIDIRLAR, KİRAZOĞLU, İNLER, BÜYÜKKONAK, YUKARI TOYDEMİR, ESEN, 555, YAPRAKBAYIRI, BAHÇECİK, AVDANLI, 1021/1-, AŞAĞI TOYDEMİR, HACIMUSLU, 1651, KARABENLİ, ÖRDEKGÖLÜ, 252, 1755, SARAYCIK., EVLİYAFAKI, SOĞULCA, SABANCA, ILICA, KAVAK

Ankara elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül Başkent Elektrik (Etimesgut, Keçiören, Çankaya, Mamak, Çubuk, Bala, Akyurt, Gölbaşı, Altındağ, Beypazarı, Polatlı, Ayaş)

ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, ŞEREFLİKOÇHİSAR, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALTINBAŞAK, BALTALI DEVEKOVAN., ALİUŞAĞI

Bakım Çalışması

24.09.2026 11:00 - 12:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALTINTEPE, EREN, KARACAOĞLAN, MUSTAFA ERDİL

Bakım Çalışması

24.09.2026 13:30 - 14:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak AKTEPE, KEKLİK, ŞAHAN, KİRAZ, DİLMEN, EVREN

Bakım Çalışması

24.09.2026 09:30 - 10:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ÇEVRE YOLU, SARKIK, NEVZAT KILIÇASLAN

Bakım Çalışması

25.09.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ALTINBAŞAK, BALTALI DEVEKOVAN., ALİUŞAĞI

Ankara elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül Başkent Elektrik (Etimesgut, Keçiören, Çankaya, Mamak, Çubuk, Bala, Akyurt, Gölbaşı, Altındağ, Beypazarı, Polatlı, Ayaş)



YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde planlanan 5 adet kesinti için etkilenen sokak ve cadde bilgisi aşağıdaki gibidir.

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ABANT, AYSAN, POLATLI, HİPODROM, AKYOL, ANKARA, AYTAÇ, SİLAHTAR, ATASOY, AHUDUDU, ALEMDAR, AFİTAP, PEHLİVAN HALİT BALAMİR

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ, ÇAYIR, ATATÜRK, BAGILLAR, HATİPLER, ÇATAKLI, MERKEZ AŞAĞI, BEREKETLER, TANTANLAR, ÇATALCAM, ÇAKALOVASI, DOĞUŞLAR, KUŞLAR (YUKARI), YAKALAR

Bakım Çalışması

23.09.2026 09:30 - 11:30

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak OYUKLU MEVKİ

Bakım Çalışması

24.09.2026 09:00 - 11:00

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak ŞEHİT YAKUP ÇINAR, ŞEHİT CUMALİ AKMAN, 3506, 3509

Bakım Çalışması

25.09.2026 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI

Etkilenen Cadde / Sokak 3701, 3702, 3700, YUVA KÖYÜ, 3700/1, GENÇ KARDEŞLER TOPLU İŞYL., 3044, 3704/1, 3000, 3703/2, 3046

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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