İzmir elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül programı GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. Bayındır, Tire, Ödemiş, Seferihisar, Aliağa, Çeşme, Kınık, Urla, Bornova, Buca, Dikili, Kiraz, Karşıyaka, Kemalpaşa, Bergama, Karaburun, Menemen, Torbalı ve Beydağ ilçelerinde planlı kesintiler yapılacağı bildirildi. Vatandaşlar ise ''İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, Gediz Elektrik kesintisi saat kaçta bitecek?'' araştırıyor.

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İzmir elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül ayrıntıları belli oldu. GDZ Elektrik kesinti programında kentin farklı bölgelerinde bakım ve altyapı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri yer alırken, bazı bölgelerde ağaç kesimi, üçüncü şahıs talebiyle planlı çalışma ve arıza gibi nedenlerle de enerji verilemeyecek. İşte İzmir planlı kesinti programı...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 23-24-25 EYLÜL GDZ ELEKTRİK

İzmir elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül GDZ Elektrik (Bayındır, Tire, Ödemiş, Seferihisar, Aliağa, Çeşme, Kınık, Urla, Bornova, Buca, Dikili, Kiraz, Karşıyaka)

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

22.09.2026

13:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3817534

Bahçedere, Yüksekköy

Planlandı

23.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3817548

Yalı (113. Sk., 113/1. Sk., 116. Sk., 116/1. Sk., 120. Sk., 121. Sk., 122. Sk., 123. Sk., 124. Sk., 125. Sk., 125/1. Sk., 126. Sk., 127. Sk., 129. Sk., 130. Sk., 132. Sk., 132/2. Sk., 133. Sk., 133/1. Sk., 135. Sk., 136. Sk., 136/1. Sk., 137. Sk., 138. Sk., 139. Sk., 139/1. Sk., 140. Sk., 140/1. Sk., 143. Sk., 145. Sk., 149. Sk., 151. Sk., 152. Sk., 153. Sk., 155. Sk., 156. Sk., 157. Sk., 158. Sk., 160. Sk., 160/1. Sk., 161. Sk., 163. Sk., 164. Sk., 165. Sk., 172. Sk., 173. Sk., 174. Sk., 175. Sk., 176. Sk., 177. Sk., 179. Sk., 180. Sk., 183. Sk., 184. Sk., 186. Sk., 187. Sk., 188. Sk., 19 Mayıs Cd., 190. Sk., 191. Sk., 192. Sk., 193. Sk., 194. Sk., 194/1. Sk., 196. Sk., 197. Sk., 199. Sk., 200. Sk., 201. Sk., 202. Sk., 23 Nisan Cd., 30 Ağustos Cd., Adacık Küme Evleri, Arka Plajlar Cd., Atilla İlhan Cd., Fevzi Paşa Cd., Gültekin Eren Sk., Hürriyet Cd., Mahinur Sk., Mavi Sk., Merkez Küme Evleri, Osman Nuri Öztürk Sk., Plaj Cd., Şükran Kurdakul Cd., Ziya Paşa Cd.)

Planlandı

24.09.2026

10:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3817568

Çıtak (15/1. Sk., 15/11. Sk., 15/17. Sk., 15/3. Sk., Alanya Sk., Balaban Sk., Cevizli Sk., Ceylan Sk., Çitak Köprülü Sk., Çıtak Cumhuriyet Meydanı, Çıtak Fatih Küme Evleri, Çıtak İstiklal Sk., Çıtak Mehmet Akif Sk., Çıtak Menekşe Küme Evleri, Çıtak Mimar Sinan Sk., Çıtak Yıldız Sk., Değirmen Sk., Güvendik Sk., Köprülü Sk., Şirin Sk., Uzunhasanlar Sk., Vatan Cd., Zafer Sk.), Çoraklar, Güzelhisar (Uzunhasanlar Sk.), Karaköy (Gemici Sk., Karadayı Sk., Karaköy Gül Sk., Karaköy Hükümet Cd., Karaköy İstiklal Sk., Karaköy Karanfil Sk., Karaköy Lale Sk., Karaköy Menekşe Sk., Karaköy Şen Sk.), Karakuzu (Akyol Sk., Çimen Sk., Eğitim Sk., Fidan Sk., Karakuzu Bademli Sk., Karakuzu Çağdaş Sk., Karakuzu Çiçek Sk., Karakuzu Gül Sk., Karakuzu İnönü Kümesi, Karakuzu Okul Sk., Palamut Sk., Sağlık Sk., Sakarya Sk., Uysal Sk.), Uzunhasanlar (27/23. Sk., 27/27. Sk., Kavaklı Küme Evleri, Uzunhasanlar Bademli Küme Evleri, Uzunhasanlar Geçici Mera Küme Evleri, Uzunhasanlar Sk., Uzunhasanlar Yeni Küme Evleri), Yalı (Karayerler Küme Evleri, Organize Sanayi Yolu Cd.)

Planlandı

24.09.2026

13:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3817578

Kültür (669 Sk., 698. Sk., 699. Sk., 701. Sk., 703. Sk., 704. Sk., 723. Sk., Çamlık Cd.), Kurtuluş (669 Sk., 669. Sk., 670. Küme Evleri, 674. Sk., 675. Sk., 676. Sk., 678. Sk., 680. Sk., 683. Sk., 686. Sk., 687. Sk., 688. Sk., 689. Sk., 692. Sk., Çamlık Cd., Güzelhisar Cd., TUNA)

Planlandı

24.09.2026

10:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3818164

Çaltılıdere (14/18. Sk., 14/21. Sk., Bayırkent Sk., Çaltilidere Gül Sk., Çaltılıdere Cami Sk., Çaltılıdere Deniz Sk., Çaltılıdere Hacılar Sk., Çaltılıdere Karanfil Sk., Çaltılıdere Lale Sk., Çaltılıdere Nergiz Sk., Çaltılıdere Okul Sk., Çaltılıdere Yalı Küme Evleri, Çanakkale Cd., Hacılar Sk., Haziran Sk., Karşıyaka Küme Evleri, Kasım Sk., Mart Sk., Mayıs Sk., Nisan Sk., Ocak Sk., Şubat Sk., Tavus Sk.), Çoraklar (16/8. Sk., Aydoğdu Küme Evleri, Çoraklar Gül Küme Evleri, Çoraklar Menekşe Küme Evleri, Çoraklar Mercan Küme Evleri, Çoraklar Okul Küme Evleri), Kalabak, Karaköy (Eski Karaköy Sk., Karaköy Köyü İç Yolu)

Planlandı

22.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3819150

Atatürk, Siteler

Planlandı

22.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3819570

Samurlu (24/13. Sk., 24/18. Sk., Dere Sk., Köyiçi Sk., Samurlu Çamlık Sk., Samurlu Cumhuriyet Sk., Yaren Sk.)

Planlandı

24.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ALİAĞA / İZMİR Çalışma ID : 3821344

Samurlu (24/1. Sk., Cennet Sk., Dere Sk., Eser Sk., Mazıtepe Sk., Samurlu Cumhuriyet Sk., Yaren Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül GDZ Elektrik (Bayındır, Tire, Ödemiş, Seferihisar, Aliağa, Çeşme, Kınık, Urla, Bornova, Buca, Dikili, Kiraz, Karşıyaka)

BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

22.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3817650

Pınarlı (Eski İzmir Ödemiş Yolu, Güzelim Sk., İzmir Ödemiş Yolu, Karaağaçlık Sk., Köy Yolu, Uzunkır Sk., Yanık Çiftlik Sk.), Zeytinova (Eski İzmir Ödemiş Yolu)

Planlandı

22.09.2026

09:30 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3818298

Arıkbaşı (Arıkbaşı Cd., Çırpı Havuzbaşı Cd., Huzur Sk., İstasyon Yolu Sk., Okul Sk., Şehitlik Küme Evleri, Yaşar Doğu Cd.), Çırpı Cami (1101. Sk., Gazi Sk., Kazım Karabekir Sk., Kemal Sk., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Mustafa Sk., Örentepe Cd., Sanayi Sk.), Mektep (1001. Sk., Alptekin Sk., Çırpı Havuzbaşı Cd., Fevzi Çakmak Cd., İstasyon Yolu Sk., Konut Sk., Mithat Paşa Cd., Mızrak Sk., Okul Sk., Örentepe Cd., Şehit Oktay Ardıç Sk., Toplu Konut Sk., Vali Kazım Dirik Cd., Vidin Sk., Yaşar Doğu Cd.)

Planlandı

23.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3818859

Çırpı Cami (Canbazoğlu Sk., Cansızlar Sk., Eski Değirmen Sk., Fevzi Çakmak Cd., Hacı Ahmet Cd., Hasan Ali Çıkmazı Sk., Karababa Sk., Mehmet Akyavaş Sk., Saim Çavuş Sk., Sakızlıoğlu Sk., Şalioğlu Sk., Vali Kazım Dirik Cd.)

Planlandı

23.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3818875

Çırpı Cami (Çam Hasan Cd., Fevzi Çakmak Cd., Hacı Ahmet Cd., Nizamoğlu Sk.), İbrahimçavuş (Çam Hasan Cd., Fevzi Çakmak Cd., Hacı Ahmet Cd., Mahmut İsmail Sk.)

Planlandı

23.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3818950

Çırpı Cami (Erçolak Sk., Fevzi Çakmak Cd., Kuloğlu Sk., Mehmet Akyavaş Sk., Vali Kazım Dirik Cd.), İbrahimçavuş (451. Sk., Abdi Yalçın Cd., Arap Hasan Sk., Çam Hasan Cd., Canbazoğlu Sk., Fevzi Çakmak Cd., Kasapoğlu Sk., Musluoğlu Sk.)

Planlandı

23.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3818954

İbrahimçavuş (Abdi Yalçın Cd., Bayburt Sk., Çakır Osman Çıkmazı Sk., Çam Hasan Cd., Canbazoğlu Sk., Hacı Hasan Sk., Hacı Hüseyin Cd., Hasan Örs Sk., Kasapoğlu Sk., Necati Uza Cd., Nihat Yalçın Sk., Özece Sk.)

Planlandı

23.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3818957

Çırpı Cami (Abdi Yalçın Cd., Çınar Çıkmazı Sk., Erçolak Sk., Hasan Adanır Sk., Kazım Karabekir Sk., Kuloğlu Sk., Lonca Civarı Sk., Murat Hoca Sk., Sanayi Sk., Vali Kazım Dirik Cd.)

Planlandı

23.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3818960

Arıkbaşı (Çırpı Havuzbaşı Cd., Yaşar Doğu Cd.), Mektep (1001. Sk., Çırpı Havuzbaşı Cd., İstasyon Yolu Sk., Konut Sk., Mithat Paşa Cd., Okul Sk., Şehit Oktay Ardıç Sk., Toplu Konut Sk., Vali Kazım Dirik Cd., Vidin Sk., Yaşar Doğu Cd.)

Planlandı

22.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3819000

Yeşilova (Gönül Sk., Yeşilova Cami Sk., Yeşilova Hacı Hüseyin Sk., Yeşilova Park Sk.)

Planlandı

23.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3819003

Yeşilova (Gönül Sk., Yeşilova Cami Sk., Yeşilova Hacı Hüseyin Sk., Yeşilova Park Sk.)

Planlandı

24.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3819007

Yeşilova (Gönül Sk., Yeşilova Cami Sk., Yeşilova Hacı Hüseyin Sk., Yeşilova Park Sk.)

Planlandı

22.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3819682

Atatürk (Armağan Sk., Çamlık Sk., Çınar Sk., Fırıncı Sk., Gül Çıkmazı Sk., Hamidiye Sk., İnönü Cd., Kazım Dirik Cd., Şehit Eray Dağlı Sk.), Cumhuriyet (801. Sk., Alibey Sk., Asma Sk., Bahçe Sk., Demirci Sk., İnönü Cd., Mehtap Sk., Ömerbey Sk., Sabribey Sk., Tepe Sk.), Yeşilova (İnönü Cd.)

Planlandı

24.09.2026

12:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3821419

Hisarlık (Başyayla Sk., Hisarlık Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül GDZ Elektrik (Bayındır, Tire, Ödemiş, Seferihisar, Aliağa, Çeşme, Kınık, Urla, Bornova, Buca, Dikili, Kiraz, Karşıyaka)

BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

24.09.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BERGAMA / İZMİR Çalışma ID : 3821282

Atmaca (1. Yeni Sk., 2. Yeni Sk., 3. Yeni Sk., 701. Sk., 704. Sk., 705. Sk., Akıncılar Cd., Çıban Dede Sk., Çulha Sk., Hacı İlyas Cd., Hacı İlyas Mescit Cd., Kışla Cd., Laleli Camii Sk., Müsella Bayırı Küme Evleri, Müsella Yolu Küme Evleri, Tiyelti Cd.), Selçuk (Asklepion Otoparkı İçi Yolu, Müsella Bayırı Küme Evleri, Müsella Yolu Küme Evleri, Tiyelti Köyü Yolu, Uzunyol Üstü Aralığı Küme Evleri, Uzunyol Üstü Küme Evleri), Zafer (Akıncılar Cd., Dikili Sultan Cd., Galenos Cd., Kışla Yolu Sk., Selimiye Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül GDZ Elektrik (Bayındır, Tire, Ödemiş, Seferihisar, Aliağa, Çeşme, Kınık, Urla, Bornova, Buca, Dikili, Kiraz, Karşıyaka)



BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

23.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3819753

Mevlana (1710/5. Sk., 1776/4. Sk.)

Planlandı

23.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3819756

Mevlana (1700. Sk., 1701/7. Sk., 1710/5. Sk., 1776/10. Sk., 1776/11. Sk., 1776/14. Sk., 1776/5. Sk., 1776/6. Sk.)

Planlandı

23.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3819883

Naldöken (1201. Sk., 1201/1. Sk., 1202. Sk., 1206. Sk., 1207. Sk., 1211. Sk., 1266/1. Sk., 1266/2. Sk., 1266/3. Sk., 1266/4. Sk., 1266/5. Sk., 1271. Sk., 1273. Sk., 1273/1. Sk., Ankara Cd., İnönü Cd.)

Planlandı

24.09.2026

10:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3821406

Kızılay (477/1. Sk., 477/2. Sk., 478/1. Sk., 478/2. Sk., 478/4. Sk., 478/5. Sk., 478/6. Sk., 478/7. Sk., 479. Sk., 479/1. Sk., 479/2. Sk., 480. Sk., 480/1. Sk., 481. Sk., 481/1. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül GDZ Elektrik (Bayındır, Tire, Ödemiş, Seferihisar, Aliağa, Çeşme, Kınık, Urla, Bornova, Buca, Dikili, Kiraz, Karşıyaka)

ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

23.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3819708

Celal Bayar (5176. Sk., 5178. Sk., 5179. Sk., 5181/1. Sk., 5182. Sk., 5183. Sk., 5184. Sk., 5185. Sk., 5188. Sk., 5189. Sk., 5190. Sk., 5191. Sk., 5193. Sk., 5194. Sk., 5200. Sk., 5201. Sk.)

Planlandı

23.09.2026

15:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Manevra

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3819712

Alaçatı (Hurmalı Küme Evleri), Germiyan (20001. Sk., 20002. Sk., 20003. Sk., 20004. Sk., 20005. Sk., 20006. Sk., 20006/1. Sk., 20007. Sk., 20008. Sk., 20009. Sk., 20009/1, 20010, 20011. Sk., 20012. Sk., 20013. Sk., 20014. Sk., 20300. Sk., 20310. Sk., Çümen Küme Evleri, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Germiyan Atatürk Cd., Germiyan Gazi Mustafa Kemal Cd., İc Yol, İcyol, Kösedağ Mevkii Küme Evleri, KÖYALTI, Lale Köyü Küme Evleri, Ören Küme Evleri, Yaka Küme Evleri), Karaköy

Planlandı

24.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3821333

Germiyan

Planlandı

24.09.2026

06:00 - 08:00

Çalışma Nedeni:

Atlama Jumper Arızası

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3821381

Şehit Mehmet (361. Sk., 362. Sk., 363. Sk., 364. Sk., 365. Sk., 366. Sk.)

Planlandı

24.09.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇEŞME / İZMİR Çalışma ID : 3821384

Altınkum, Çakabey (7152. Sk., 7201. Sk., Manastır Sk.), Musalla (1047. Sk., 1400. Sk., 1400/1. Sk., 1401. Sk., 1401/1. Sk., 1402. Sk., 1403. Sk., 1404. Sk., 1405. Sk., 1408. Sk., 1409. Sk., 1412. Sk., 1412/3. Sk., 1414. Sk., 432 ADA 27 PARSEL, Çatalazmak Küme Evleri, Çingenderesi Küme Evleri, Demirhan Küme Evleri, İkiçeşmelik Küme Evleri, İzmir-Çeşme Otoyolu, Karakuyu Küme Evleri, Kilisedağı Küme Evleri, Killik Dağı Küme Evleri, Kızkapanı Küme Evleri, Kuş Yeri Küme Evleri, Otoban Servis Yolu, Ova Küme Evleri, ovacık yolu, sunset yolu), Ovacık (7152. Sk., 7171/1. Sk., 7172. Sk., 7175. Sk., 7176, 7201. Sk., Kızkapanı Küme Evleri, Manastır Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül GDZ Elektrik (Bayındır, Tire, Ödemiş, Seferihisar, Aliağa, Çeşme, Kınık, Urla, Bornova, Buca, Dikili, Kiraz, Karşıyaka)

DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

23.09.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3819669

Çandarlı (1030. Sk., 1030/5 Sk., 1031. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1034/1. Sk., 1034/2. Sk., 1035. Sk., 1036. Sk., 1036/1. Sk., 1037. Sk., 1046. Sk., 1050. Sk., 171. Sk., Denizköy Çandarlı Yolu Sk.)

Planlandı

24.09.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3821243

Çandarlı (124. Sk., 125. Sk., 126. Sk., 128. Sk., 135. Sk., Bakırkuyu Sk., Çandarlı 123. Sk., Çandarlı 127. Sk., Çandarlı Fener Sk., Fazlı Güleç Cd., Gönendiş Sk., Orta Sk., Uzun Sk., Yeni Cd., Yeni Yol Sk.)

Planlandı

24.09.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

DİKİLİ / İZMİR Çalışma ID : 3821251

Çandarlı (105. Sk., 106. Sk., 107. Sk., 109. Sk., 14 Eylül Sk., 175. Sk., Çandarlı 102. Sk., Çandarlı 103. Sk., Çandarlı 104. Sk., Çandarlı 108. Sk., Çandarlı 115. Sk., Köroğlu Sk., Namık Kemal Cd., Sahil Evleri Cd., Selim Sk., Stad Cd., Sucu Hafız Cd., Tahirağa Sk., Taksim Sk., Talat Emmi Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül GDZ Elektrik (Bayındır, Tire, Ödemiş, Seferihisar, Aliağa, Çeşme, Kınık, Urla, Bornova, Buca, Dikili, Kiraz, Karşıyaka)



KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

24.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABURUN / İZMİR Çalışma ID : 3821337

Tepeboz (Tepeboz Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül GDZ Elektrik (Bayındır, Tire, Ödemiş, Seferihisar, Aliağa, Çeşme, Kınık, Urla, Bornova, Buca, Dikili, Kiraz, Karşıyaka)

KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

23.09.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3819130

İmbatlı (1825. Sk., 6070. Sk., 6070/1. Sk., 6070/3. Sk.), Örnekköy (1847. Sk., 1847/4. Sk., 1847/9. Sk., 7450. Sk., 7451. Sk., 7452. Sk., 7453. Sk., 7454. Sk., 7454/1. Sk., 7455/1. Sk., 7458. Sk.)

Planlandı

23.09.2026

09:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3819134

İmbatlı (1847. Sk.), Örnekköy (1847. Sk., 1847/5. Sk., 1847/6. Sk., 1847/7. Sk., 1847/8. Sk., 6065/1. Sk., Girne Blv.)

İzmir elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül GDZ Elektrik (Bayındır, Tire, Ödemiş, Seferihisar, Aliağa, Çeşme, Kınık, Urla, Bornova, Buca, Dikili, Kiraz, Karşıyaka)

KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

24.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3821230

Atatürk (21.Oca. Sk., 21/1. Sk., 45. Sk., 46. Sk., 47. Sk., 47/1. Sk., 49. Sk., 50. Sk., 51. Sk., 52. Sk., 53. Sk., 53/1. Sk., 54. Sk., 54/1. Sk., 55. Sk., 55/1. Sk., 55/5. Sk., 58. Sk., 59. Sk., 61. Sk., 62/1. Sk., 63. Sk., 65. Sk., 66. Sk., 66/1. Sk., 67. Sk., 67/1. Sk., 68. Sk., 8 Eylül 1. Çk., 8 Eylül 2. Çk., 8 Eylül Cd., 84/9. Sk., 9 Eylül Cd., Çam Sk., Dağevi Sk., Doktor F. Baycan Sk., Doktor Fikret Baycan Cd., Doktorlar Sk., Eylül Sk., Güz Sk., Kapaklıpınar Küme Evleri, Kapaklıpınar Küme Yolu, Karaçam Sk., Kızılçam Sk., Kozludere Küme Evleri, Merdivenli Sk., Orman 1. Çk. Sk., Orman 2. Çk., Orman 3. Çk. Sk., Orman Yolu Sk., Tepe Evler Sk., Tepeevler 1. Çıkmazı Sk., Tepeevler Yolu Sk.), Çınarköy (8 Eylül Cd., 9 Eylül Cd., Eşrefi Rumi Cd.), Sekiz Eylül (71. Sk., 72/1. Sk., 73. Sk., 74/1. Sk., 75. Sk., 8 Eylül Cd., Şehit Er Günay Sarı Cd.)

Planlandı

24.09.2026

12:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3821419

Bağyurdu 29 Ekim (7003. Sk., 7005 sk., Arıkbaşı Sk., Asansör Sk., Atlas Sk., Bahçivan Bekir Sk., Cami Kebir Sk., Çerkez Yusuf Sk., Çevik Sk., Cumhuriyet Alanı, Cumhuriyet Alanı Meydanı, Durmuşça Sk., Ekmen Sk., Emin Hoca Sk., Halil Furan Sk., Hancı Sami Sk., Hanönü Sk., Hulusi Öztansel Cd., Hüseyin Fadul Sk., Hüseyin Özen Sk., Kadıoğlu Sk., Kaymakam Bey Sk., Kemal Atatürk Cd., Kirazlık Sk., Koca Ahmetler Sk., Koca Terzi Sk., Kurt Ahmet Sk., Lise Sk., M. Ali Sevinç Cd., Manavoğlu Sk., Mehmet Bey Sk., Mehmet Tokmak Sk., Namık Kemal Sk., Nebioğlu Sk., Özdirik Sk., Özgün Sk., Piknik Sk., Şah İsmail Sk., Sakızlı Hoca Sk., Salim Ağa Sk., Salim Ağalar Sk., Şehit Er Bekir Varol Cd., Turgutlu Cd., Uncular Sk., Yılmaz Abasız Sk., Zafer Sk., Zeytincik Sk.), Bağyurdu Kazımpaşa (Abdüloğlu Sk., Ali Kurt Sk., Ankaralı Sk., Avcılar Sk., Bağyurdu İzmir Cd., Bakırlı Sk., Bekçi Sabit Sk., Beşikler Sk., Çamdibi Sk., Çolak Ethem Sk., Cumhuriyet Alanı, Dede Güme Sk., Deveci Ömer Sk., Dibektaşı Sk., Ebe Emine Özkan Sk., Ebülhüda Sk., Ekşioğlu Sk., Fevzi Çakmak Cd., Gürol Sk., Hacı Ethem Sk., Hacı Hasan Sk., Hafız Osman Sk., Hürriyet Cd., İsmail Ulusan Cd., İsmet İnönü Cd., Kalpakkaya Sk., Karanfil Sk., Kasap Ali Sk., Kaymakçı Sk., Kırmızı Sk., Koca Hüseyin Sk., Mehmet Cingöz Sk., Nergis Zambağı Sk., Okul Önü Sk., Oyun Alanı Sk., Özmete Sk., Pehlivan Sk., Sadullah Cengiz Sk., Sarıoğlu Sk., Şehitlik Sk., Seymen Sk., Tamtürk Sk.,

İzmir elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül GDZ Elektrik (Bayındır, Tire, Ödemiş, Seferihisar, Aliağa, Çeşme, Kınık, Urla, Bornova, Buca, Dikili, Kiraz, Karşıyaka)

KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

23.09.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3819214

Fatih (Şehit Er Hakan Sağınç Cd.), Kocaömer (Medeniyet Cd.), Türkcedit (Koca Çınarlar Küme Evleri, Şehit Er Hakan Sağınç Cd.)

Planlandı

23.09.2026

14:00 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3819215

Işıklar (Çiftçi Küme Evleri, Işıklar Cd., Işıklar Köyü, Kalaycı Düzü Küme Evleri, Köy Yolu, Okulyolu Küme Evleri)

Planlandı

24.09.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3819219

Osmaniye (Toplu Konut Küme Evleri Sk.), Poyracık (Açelya Sk., Akıncılar Sk., Aslı Sk., Ceren Sk., Çınarlı Sk., Dumlupınar Cd., Hilal Sk., Kadıncık Küme Evleri, Kazım Karabekir Cd., KÖSELER, Kuyu Sk., Mehmet Akif Ersoy Cd., Poykın Sk., Soma Cd., Türkmen Sk., Zafertepe Cd.)

Planlandı

24.09.2026

14:30 - 18:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3819224

Poyracık (Bahçeli Sk., Cami Sk., Göl Sk., Kırca Sk., Köşk Sk., Kuyu Sk., Mehmet Akif Ersoy Cd., Poykın Sk., Sedir Küme Evleri)

Planlandı

25.09.2026

09:00 - 10:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3821501

Karadere (Dereboyu Küme Evleri, Eğitim Küme Evleri, Emek Küme Evleri, Karadere Köyü İç Yolu, Koru Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül GDZ Elektrik (Bayındır, Tire, Ödemiş, Seferihisar, Aliağa, Çeşme, Kınık, Urla, Bornova, Buca, Dikili, Kiraz, Karşıyaka)



KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

23.09.2026

09:40 - 17:40

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3819676

Çayağzı (Çalı Tarla Küme Evleri, Tekke Küme Evleri)

Planlandı

23.09.2026

10:30 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3819681

Çayağzı (Çayağzı Merkez Sk.)

Planlandı

23.09.2026

10:30 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3819688

Çayağzı (Çayağzı Merkez Sk., CENİKLİ), Karaburç (Bağarası Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül GDZ Elektrik (Bayındır, Tire, Ödemiş, Seferihisar, Aliağa, Çeşme, Kınık, Urla, Bornova, Buca, Dikili, Kiraz, Karşıyaka)



MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

24.09.2026

10:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

MENEMEN / İZMİR Çalışma ID : 3821255

Camiikebir (313. Sk.), Kesik (3003. Sk., 3007. Sk., 3011. Sk., 3014 1. Çıkmazı Sk., 3014. Sk., 3016. Sk., 3018. Sk., 3019. Sk., 3020. Sk., 3021. Sk., 3022. Sk., 3025. Sk., 3026. Sk., 3034. Sk., 3035. Sk., 3035/1. Çk. Sk., 3036. Sk., 3037. Sk., 3042. Sk., 3045. Sk., 3046. Sk., Harta Düzü Mevkii Küme Evleri, Maltepe Yolu Sk., Seyrek Yolu Sk., Ümit Cd.), Musabey (300. Sk., 301. Sk., 302. Sk., 303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 307. Sk., 308. Sk., 309. Sk., 310. Sk., 311. Sk., Bıyıklı Kuyu Mevki Yolu), Yıldırım (35/17. Sk., 35/9. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül GDZ Elektrik (Bayındır, Tire, Ödemiş, Seferihisar, Aliağa, Çeşme, Kınık, Urla, Bornova, Buca, Dikili, Kiraz, Karşıyaka)



ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

23.09.2026

09:15 - 17:15

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3819466

Bülbüller (Bülbüller Küme Evleri, Bülbüller Yolu), Kerpiçlik (Değirmen Mevkii Küme Evleri, Keller Küme Evleri, Kerpiçlik Küme Evleri), Kızılca (Kızılca Küme Evleri), Köseler, Süleymanlar (Süleymanlar Küme Evleri), Veliler (velier mevkii, Veliler Köyü İç Yolu, Veliler Küme Evleri, veliler mevkii)

Planlandı

23.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3819468

Gölcük (Akyüz Sk., Ayar Sk., Aysun Sk., Başakın Sk., Baygın Sk., Bayram Sk., Belediye Sk., Bengisu 1. Çk. Sk., Bengisu Cd., Bozkurt Sk., Büyükoluk Sk., Çavdar Sk., Cesur Sk., Cevizli Sk., Çiçek Sk., Çifte Cevizler Sk., Dağ Sk., Demirel Sk., Dostlar Sk., Duyal Cd., Eren Dede Sk., Geyik Sk., Göl Sk., Gönül Sk., Hacı Köse Sk., İlkbahar Sk., İpek Sk., Islak Sk., İsmet İnönü Cd., Karakaş Sk., Karakaya Sk., Kaymak Sk., Kestane Sk., Kızılcık Sk., Kurt Cd., Kuzey Sk., Mavigöl Cd., Mehmet Selim Kiraz Sk., Müezzin Muharrem Sk., Müezzinler Sk., Mustafa Kemal Atatürk Cd., Ödemiş Gölcük Yolu Cd., Öncü Sk., Örselli Sk., Özkan Sk., Sabahattin Şenocak Cd., Sazlı Sk., Selim Sk., Sevinç Sk., Şimşek Sk., Site 1. Sk., Site 2. Sk., Site 3. Sk., Sönmez Sk., Şükrü Saracoğlu Cd., Tilkili Sk., Turan Sk., Yakamoz Sk., Yamanlar Sk., Yaylalı Sk., Yücel Sk., Yüksel Sk.), Tekke (Çepni Kırı Küme Evleri, Çifte Cevizler Sk.)

Planlandı

24.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3821263

Ertuğrul (Camiönü Küme Evleri, Ertuğrulköy Köyü İç Yolu, Ertuğrulköy Köyü Yolu, Şirinyer Küme Evleri, Yeşil Tepe Küme Evleri), Mescitli (Mescitli Küme Evleri), Ovakent, Türkönü (Yeşil Tepe Küme Evleri)

Planlandı

24.09.2026

09:00 - 09:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3821276

Ertuğrul (Camiönü Küme Evleri, Ertuğrulköy Köyü İç Yolu, Ertuğrulköy Köyü Yolu, Şirinyer Küme Evleri, Yeşil Tepe Küme Evleri), Gereli (Gereli Küme Evleri), Kışla (Gereli Küme Evleri), Kurucuova (Almanlı Küme Evleri, Kiraz Yolu Cd., Kurucuova Küme Evleri, Şirinyer Küme Evleri, Yazlı Kuyu Küme Evleri), Mescitli (Mescitli Küme Evleri), Ovakent, Türkönü (Yeşil Tepe Küme Evleri)

Planlandı

24.09.2026

16:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3821283

Ertuğrul (Camiönü Küme Evleri, Ertuğrulköy Köyü İç Yolu, Ertuğrulköy Köyü Yolu, Şirinyer Küme Evleri, Yeşil Tepe Küme Evleri), Gereli (Gereli Küme Evleri), Kışla (Gereli Küme Evleri), Kurucuova (Almanlı Küme Evleri, Kiraz Yolu Cd., Kurucuova Küme Evleri, Şirinyer Küme Evleri, Yazlı Kuyu Küme Evleri), Mescitli (Mescitli Küme Evleri), Ovakent, Türkönü (Yeşil Tepe Küme Evleri)

Planlandı

24.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÖDEMİŞ / İZMİR Çalışma ID : 3821312

Çamyayla (Çamyayla Küme Evleri, Soğukpınar Küme Evleri, Yeşil Dere Küme Evleri, Yeşil Kır Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül GDZ Elektrik (Bayındır, Tire, Ödemiş, Seferihisar, Aliağa, Çeşme, Kınık, Urla, Bornova, Buca, Dikili, Kiraz, Karşıyaka)



SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

23.09.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3819616

Atatürk (5520. Sk., 5532. Sk., 5536. Sk., 5548. Sk., 5551. Sk., 5553. Sk., 5555. Sk., 5557. Sk., 5559. Sk., 5563. Sk., 5565. Sk., 5723. Sk., Kuşadası Seferihisar Yolu Cd.)

Planlandı

23.09.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3819621

Atatürk (5502. Sk., 5526. Sk., 5530. Sk., 5532. Sk., 5533. Sk., 5535. Sk., 5536. Sk., 5537. Sk., 5539. Sk., 5541. Sk., Kuşadası Seferihisar Yolu Cd.)

Planlandı

23.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3819727

Düzce

Planlandı

24.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3819729

Düzce

Planlandı

23.09.2026

10:30 - 18:30

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3819748

Düzce (4101. Sk., 4102. Sk., 4103. Sk., 4104. Sk., 4105. Sk., 4106. Sk., 4107. Sk., 4108. Sk., 4110. Sk., 4111. Sk., 4112. Sk., 4114. Sk., 4116. Sk., 4117. Sk., 4127. Sk., İzmir Cd.), Ulamış (İzmir Seferihisar Yolu)

Planlandı

24.09.2026

10:00 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3819751

Turgut (Araplar Küme Evleri, Bozyer Küme Evleri, Cami Sk., Çiçek Sk., Çıkmaz Sk., Demokrasi Meydanı, Depo Sk., Ege Sk., Eğitim Sk., Gazi Paşa Sk., Pınar Sk., Tepe Sk., Yakıcılar Sk.), Ulamış (1432/5. Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül GDZ Elektrik (Bayındır, Tire, Ödemiş, Seferihisar, Aliağa, Çeşme, Kınık, Urla, Bornova, Buca, Dikili, Kiraz, Karşıyaka)



TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

23.09.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3819178

Adnan Menderes (Fatih Sultan Mehmet Blv., Gonca Sk., Kaptan Sk., Mevlana Cd., Palmiye Sk., Rafet Saygılı Cd.), Atatürk (Anıt Sk., Arzu Sk., Bülent Ecevit Cd., Emsal Sk., Fatih Sultan Mehmet Blv., Gençlik Cd., Gölet Sk., Güven Cd., Halk Sk., Hızır Sk., İnönü Blv., Koza Sk., Mercan Sk., Piri Reis Cd., Rafet Saygılı Cd., Sabiha Gökçen Cd., Sakin Sk., Turgut Reis Cd., Üstad Sk., Vatan Cd.)

Planlandı

23.09.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3819202

Atatürk (Gençlik Cd., Halil Çulhaoğlu Cd., Piri Reis Cd., Turgut Reis Cd.), Hürriyet (Çobanyıldızı Sk., Doktor Hadi Menzilçioğlu Cd., Gençlik Cd., Halil Çulhaoğlu Cd., Orhan Aksay Cd., Piri Reis Cd., Süleyman Şah Cd., Vatan Cd.)

Planlandı

23.09.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3819207

Hürriyet

Planlandı

23.09.2026

09:00 - 09:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3819225

Adnan Menderes (Billur Sk., Ergenekon Sk., Faik Tokluoğlu Blv., Kadife Sk., Rafet Saygılı Cd.), Atatürk (Ayhan Gülcüoğlu Cd., Bülent Ecevit Cd., Gençlik Cd., Güven Cd., Halil Çulhaoğlu Cd., Hızır Sk., İnönü Blv., Piri Reis Cd., Sabiha Gökçen Cd., Samanyolu Sk., Turgut Reis Cd., Yaprak Sk.), Hürriyet (Akşemseddin Cd., Arda Sk., Ayhan Gülcüoğlu Cd., Azerbaycan Cd., Bülent Ecevit Cd., Ceylan Sk., Çobanyıldızı Sk., Dinç Sk., Doktor Hadi Menzilçioğlu Cd., Doktor Mustafa Sakarya Cd., Ergenekon Sk., Faik Tokluoğlu Blv., Gençlik Cd., General Nahit Tunaşar Sk., Güneşli Cd., Güven Cd., Hacı Ramiz Bey Sk., Halil Çulhaoğlu Cd., İhsan Özmaden Cd., İnci Sk., İpekyolu Sk., İstasyon Cd., Karaeli Sk., Mahmut Aşık Cd., Maltepe Cd., Mehmet Akif Cd., Melahat Aksoy Cd., Mithatbey Sk., Nadir Süldür Cd., Orhan Aksay Cd., Piri Reis Cd., Rafet Saygılı Cd., Süleyman Şah Cd., Uygar Sk., Vatan Cd.)

Planlandı

23.09.2026

15:30 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3819229

Adnan Menderes (Billur Sk., Ergenekon Sk., Faik Tokluoğlu Blv., Kadife Sk., Rafet Saygılı Cd.), Atatürk (Ayhan Gülcüoğlu Cd., Bülent Ecevit Cd., Gençlik Cd., Güven Cd., Halil Çulhaoğlu Cd., Hızır Sk., İnönü Blv., Piri Reis Cd., Sabiha Gökçen Cd., Samanyolu Sk., Turgut Reis Cd., Yaprak Sk.), Hürriyet (Akşemseddin Cd., Arda Sk., Ayhan Gülcüoğlu Cd., Azerbaycan Cd., Bülent Ecevit Cd., Ceylan Sk., Çobanyıldızı Sk., Dinç Sk., Doktor Hadi Menzilçioğlu Cd., Doktor Mustafa Sakarya Cd., Ergenekon Sk., Faik Tokluoğlu Blv., Gençlik Cd., General Nahit Tunaşar Sk., Güneşli Cd., Güven Cd., Hacı Ramiz Bey Sk., Halil Çulhaoğlu Cd., İhsan Özmaden Cd., İnci Sk., İpekyolu Sk., İstasyon Cd., Karaeli Sk., Mahmut Aşık Cd., Maltepe Cd., Mehmet Akif Cd., Melahat Aksoy Cd., Mithatbey Sk., Nadir Süldür Cd., Orhan Aksay Cd., Piri Reis Cd., Rafet Saygılı Cd., Süleyman Şah Cd., Uygar Sk., Vatan Cd.)

Planlandı

24.09.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3819607

Fatih (Mollaarap Cd.), İbni Melek (1. Namazgah Küme Evleri, 2. Namazgah Küme Evleri, Ayçiçeği Sk., Ayışığı Sk., Çağlayan Cd., Can Egeli Sk., Çoban Mezarlığı Küme Evleri, Diyar Sk., Doğan Cd., Fahrettin Atalay Cd., Kıbrıs Şehitleri Cd., Mustafa Kemal Cd., Sadık Giz Cd., Samim Üzer Cd., Şehit Yüzbaşı Gültekin Başargan Cd., Selçuk Cd., Şuur Nizamoğlu Cd., Tire Sk., Turgut Özal Blv., Zübeyde Hanım Cd.), Kaplan, Turan (Altıntepe Sk., Batıdağ Küme Evleri, Bayramlı Sk., Bülbül Sk., Doğuş Sk., Hakime Sk., Selçuk Cd., Yığıntaş Küme Evleri)

Planlandı

24.09.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3819636

Fatih (Halim Ertürk Cd., İbrahim Karaoğlanoğlu Cd., İstasyon Cd., Levent Cd., Yahya Kemal Cd., Yakut Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül GDZ Elektrik (Bayındır, Tire, Ödemiş, Seferihisar, Aliağa, Çeşme, Kınık, Urla, Bornova, Buca, Dikili, Kiraz, Karşıyaka)



TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

24.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3821308

19 Mayıs (8528. Sk.), Pamukyazı (2000. Sk., 2000/1. Sk., 2002/1. Sk., 2003/1. Sk., 2007/1. Sk., 2007/2. Sk., 2009/1. Sk., 2010/1. Sk., 2011/1. Sk., 2013/1. Sk., 7402. Sk., 7403. Sk., 7405. Sk., 7407. Sk., 7408. Sk., 7409. Sk., 7410, 7412. Sk., 7413. Sk., 7415. Sk., 7417. Sk., 7419. Sk., 7420. Sk., 7422. Sk., 7423. Sk., 7424. Sk., 7425. Sk., 7425/1, 7426. Sk., 7427. Sk., 7429. Sk., 7430. Sk., 7431. Sk., 7432. Sk., 7433. Sk., 7434/1. Sk., 8. Cd., Pamukyazı 1. Küme Evleri, Pamukyazı 2. Küme Evleri), Subaşı

İzmir elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül GDZ Elektrik (Bayındır, Tire, Ödemiş, Seferihisar, Aliağa, Çeşme, Kınık, Urla, Bornova, Buca, Dikili, Kiraz, Karşıyaka)



URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

23.09.2026

10:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

OG Ayırıcı Arızası

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3819632

Balıklıova (13030. Sk., 13030/1. Sk., 13030/2. Sk., 13031. Sk., 13032. Sk., 13033. Sk., 13033/1. Sk., 13034. Sk., 13035. Sk., 13036. Sk., 13037. Sk., 13038. Sk., 13039. Sk., 13040. Sk., 13041. Sk., 13041/1. Sk., 13042. Sk., 13043. Sk., 13043/1. Sk., 13044. Sk., 13045. Sk., 13046. Sk., 13046/1. Sk., 13047. Sk., 13048. Sk., 13049. Sk., 13051. Sk., 13052. Sk.)

Planlandı

22.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3819811

İçmeler (1029. Sk., 1033. Sk., 1035. Sk., 1037. Sk., 1041. Sk., 1045. Sk., 1048. Sk., 1080. Sk., 1082. Sk., 1084. Sk., 1085. Sk., 1086. Sk., 1087. Sk., 1087/1. Sk., 1087/2. Sk., 1087/3. Sk., 1088. Sk., 1090. Sk., 1092. Sk., 1098. Sk., 1106. Sk., 1107. Sk., 1142. Sk., 1144. Sk., 1151. Sk.)

Planlandı

22.09.2026

09:00 - 10:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3819813

Altıntaş (Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Mavice Sk.), Gülbahçe (İçmeler Cd.), İçmeler (1000. Sk., 1001. Sk., 1002/1. Sk., 1005. Sk., 1007. Sk., 1008. Sk., 1012. Sk., 1012/1. Sk., 1014. Sk., 1018. Sk., 1019. Sk., 1019/1. Sk., 1022. Sk., 1024. Sk., 1026. Sk., 1029. Sk., 1029/4. Sk., 1029/5. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., 1036. Sk., 1037. Sk., 1038. Sk., 1040. Sk., 1041. Sk., 1042. Sk., 1044. Sk., 1045. Sk., 1046. Sk., 1047. Sk., 1048. Sk., 1048/1. Sk., 1051. Sk., 1053. Sk., 1055. Sk., 1056/1. Sk., 1058. Sk., 1059. Sk., 1061. Sk., 1062. Sk., 1063. Sk., 1064. Sk., 1065. Sk., 1068. Sk., 1069. Sk., 1070. Sk., 1071. Sk., 1072. Sk., 1073. Sk., 1074. Sk., 1075. Sk., 1076. Sk., 1077. Sk., 1078. Sk., 1079. Sk., 1080. Sk., 1082. Sk., 1084. Sk., 1085. Sk., 1086. Sk., 1087. Sk., 1087/1. Sk., 1087/2. Sk., 1087/3. Sk., 1088. Sk., 1090. Sk., 1092. Sk., 1098. Sk., 1106. Sk., 1107. Sk., 1114. Sk., 1122/1. Sk., 1128. Sk., 1130. Sk., 1132. Sk., 1134. Sk., 1136. Sk., 1138. Sk., 1142. Sk., 1144. Sk., 1151. Sk., 1153. Sk., 1154. Sk., 1155. Sk., 1157. Sk., 1158. Sk., 1159. Sk., 1160. Sk., 1162. Sk., 1163. Sk., 1163/1. Sk., 1163/2. Sk., 1167. Sk., 1180. Sk., 1181. Sk., 1182. Sk., 1189. Sk., Bafi K-9 Köpek Çiftliği, Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Eski Urla-İzmir Yolu Cd., Göçmen Cd., İçmeler Cd., İtokent Cd., Nuri Özbek Cd., Tekke Cd.), Özbek (6111, 6114. Sk., 6116. Sk.), Torasan (500. Sk., 501. Sk., 502. Sk., 504. Sk., 505. Sk., 506. Sk., 507. Sk., 508. Sk., 509. Sk., 510. Sk., 512. Sk., 514. Sk., 515. Sk., 516. Sk., 517. Sk., 518. Sk., 519. Sk., 521. Sk., 522. Sk., 523. Sk., 524. Sk., 525. Sk., 526. Sk., 527. Sk., 528. Sk., 529. Sk., 531. Sk., 534. Sk., 536. Sk., 538. Sk., 540. Sk., 542. Sk., 543. Sk., 544. Sk., 545. Sk., 548. Sk., 550. Sk., 551. Sk., 554. Sk., 555. Sk., 558. Sk., 559. Sk., 560. Sk., 563. Sk., 564. Sk., 566. Sk., 569. Sk., 570. Sk., 571. Sk., 571/1. Sk., 572. Sk., 575. Sk., 576. Sk., 577. Sk., 582. Sk., 585. Sk., 586. Sk., 587. Sk., 588. Sk., 589. Sk., 590. Sk., 591. Sk., 592. Sk., 593. Sk., 594. Sk., 595. Sk., 596. Sk., 597. Sk., 598. Sk., 599. Sk., 600. Sk., 601. Sk., 602. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 607. Sk., 610. Sk., 622. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Kemal Ertan Cd., Pınardere Sk., Sakarya Sk.)

Planlandı

22.09.2026

16:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3819816

Altıntaş (Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Mavice Sk.), Gülbahçe (İçmeler Cd.), İçmeler (1000. Sk., 1001. Sk., 1002/1. Sk., 1005. Sk., 1007. Sk., 1008. Sk., 1012. Sk., 1012/1. Sk., 1014. Sk., 1018. Sk., 1019. Sk., 1019/1. Sk., 1022. Sk., 1024. Sk., 1026. Sk., 1029. Sk., 1029/4. Sk., 1029/5. Sk., 1032. Sk., 1033. Sk., 1034. Sk., 1035. Sk., 1036. Sk., 1037. Sk., 1038. Sk., 1040. Sk., 1041. Sk., 1042. Sk., 1044. Sk., 1045. Sk., 1046. Sk., 1047. Sk., 1048. Sk., 1048/1. Sk., 1051. Sk., 1053. Sk., 1055. Sk., 1056/1. Sk., 1058. Sk., 1059. Sk., 1061. Sk., 1062. Sk., 1063. Sk., 1064. Sk., 1065. Sk., 1068. Sk., 1069. Sk., 1070. Sk., 1071. Sk., 1072. Sk., 1073. Sk., 1074. Sk., 1075. Sk., 1076. Sk., 1077. Sk., 1078. Sk., 1079. Sk., 1080. Sk., 1082. Sk., 1084. Sk., 1085. Sk., 1086. Sk., 1087. Sk., 1087/1. Sk., 1087/2. Sk., 1087/3. Sk., 1088. Sk., 1090. Sk., 1092. Sk., 1098. Sk., 1106. Sk., 1107. Sk., 1114. Sk., 1122/1. Sk., 1128. Sk., 1130. Sk., 1132. Sk., 1134. Sk., 1136. Sk., 1138. Sk., 1142. Sk., 1144. Sk., 1151. Sk., 1153. Sk., 1154. Sk., 1155. Sk., 1157. Sk., 1158. Sk., 1159. Sk., 1160. Sk., 1162. Sk., 1163. Sk., 1163/1. Sk., 1163/2. Sk., 1167. Sk., 1180. Sk., 1181. Sk., 1182. Sk., 1189. Sk., Bafi K-9 Köpek Çiftliği, Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Eski Urla-İzmir Yolu Cd., Göçmen Cd., İçmeler Cd., İtokent Cd., Nuri Özbek Cd., Tekke Cd.), Özbek (6111, 6114. Sk., 6116. Sk.), Torasan (500. Sk., 501. Sk., 502. Sk., 504. Sk., 505. Sk., 506. Sk., 507. Sk., 508. Sk., 509. Sk., 510. Sk., 512. Sk., 514. Sk., 515. Sk., 516. Sk., 517. Sk., 518. Sk., 519. Sk., 521. Sk., 522. Sk., 523. Sk., 524. Sk., 525. Sk., 526. Sk., 527. Sk., 528. Sk., 529. Sk., 531. Sk., 534. Sk., 536. Sk., 538. Sk., 540. Sk., 542. Sk., 543. Sk., 544. Sk., 545. Sk., 548. Sk., 550. Sk., 551. Sk., 554. Sk., 555. Sk., 558. Sk., 559. Sk., 560. Sk., 563. Sk., 564. Sk., 566. Sk., 569. Sk., 570. Sk., 571. Sk., 571/1. Sk., 572. Sk., 575. Sk., 576. Sk., 577. Sk., 582. Sk., 585. Sk., 586. Sk., 587. Sk., 588. Sk., 589. Sk., 590. Sk., 591. Sk., 592. Sk., 593. Sk., 594. Sk., 595. Sk., 596. Sk., 597. Sk., 598. Sk., 599. Sk., 600. Sk., 601. Sk., 602. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 607. Sk., 610. Sk., 622. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Kemal Ertan Cd., Pınardere Sk., Sakarya Sk.)

Planlandı

22.09.2026

10:05 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3819821

Torasan (559. Sk., 564. Sk., 566. Sk., 589. Sk., 590. Sk., 591. Sk., 592. Sk., 593. Sk., 594. Sk., 595. Sk., 597. Sk., Kemal Ertan Cd.)

Planlandı

23.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3819824

Güvendik (191. Sk., 193. Sk., 194. Sk., 205. Sk., 206. Sk., 207. Sk., 212. Sk., 213. Sk., 214. Sk., 215. Sk., 215/1. Sk., 216. Sk., 216/1. Sk., 218. Sk., 219. Sk., 220. Sk., 236. Sk., 237. Sk., Güvendik Ören Cd., Mavi Plaj Cd., Mehmet Ali Aygüven Cd.)

Planlandı

24.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3821333

Barbaros (7000. Sk., 7001. Sk., 7002. Sk., 7003. Sk., 7004. Sk., 7005. Sk., 7006. Sk., 7007. Sk., 7008. Sk., 7009. Sk., 7010. Sk., 7011. Sk., 7013. Sk., 7015. Sk., 7016. Sk., 7017. Sk., 7018. Sk., 7019. Sk., 7020. Sk., 7021. Sk., 7021/2. Sk., 7022. Sk., 7023. Sk., 7024. Sk., 7026. Sk., 7027. Sk., 7028. Sk., 7028/1. Sk., 7029. Sk., 7030. Sk., 7030/2. Sk., 7031/1. Sk., 7032. Sk., 7037. Sk., 7039. Sk., 7041. Sk., Barbaros Cd.), Birgi (7513. Sk.), Kadıovacık (9501. Sk., 9507/1. Sk., Çakıroğlu Sk., Eski Çınar Sk., Hurma Sk., Kemal Tuğrul Cd., Leylak Sk., Şebboy Sk., Tepe Sk., Vatan Sk.), Nohutalan (7800. Sk., 7802. Sk., 7803. Sk., Enginar Sk., Eroğlu Sk., Kavun Sk., Nohutalan Köyü İç Yolu, Öğretmen Sk.), Zeytinler (7609. Sk., 7612. Sk., 7613. Sk., Kızılkaya Küme Evleri, Köyaltı Küme Evleri, Tatar Sk.)

Planlandı

24.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3821339

Barbaros (7028. Sk., 7513. Sk., Doktorlar Sitesi Küme Evleri), Birgi (7500. Sk., 7501. Sk., 7504. Sk., 7505. Sk., 7506. Sk., 7507. Sk., 7509. Sk., 7510. Sk., 7511. Sk., 7513. Sk., 7516. Sk., 7519. Sk., Begonvil Sk., Çeşme Yolu Cd., Çetin Sitesi Küme Evleri, Çimen Sk., HARMANYERİ KÜME EVLERİ, Harmanyeri Küme Evleri, İzmir Çeşme Yolu, Karaçam Küme Evleri, Köyiçi Cd., Köyiçi Mevkii Küme Evleri, Petunya Sk., Savran Kule Küme Evleri), Uzunkuyu (14 Eylül Cd., 7501. Sk., 7520. Sk., 7650. Sk., 7651. Sk., 7652. Sk., Ardıç Sk., Atatürk Cd., Bağlar Sk., Birgi Yolu, Çeşme Yolu Cd., İnönü Cd., İstiklal Cd., Kızıl Çam Küme Evleri, Köyüstü Küme Evleri, Kuşalan Küme Evleri, Yayla Evleri Küme Evleri), Zeytineli (Cumhuriyet Cd., Kabasakal Küme Evleri, Köyaltı Küme, Narlıkuyu Küme Evleri, Sahil Cd., Şahin Bayhan Sk., Yukarı Mahalle Küme Evleri), Zeytinler (14 Eylül Cd., 7600. Sk., 7601. Sk., 7602. Sk., 7604. Sk., Ali Caner Sk., Gazi Mustafa Kemal Cd., Kenan Erdiç Sk., Kurtuluş Cd., Mustafa Ercan Sk., Öztürk Sk., Şehit Mehmet Caner Sk., Şehit Özkan Elçi Sk.)

Planlandı

24.09.2026

11:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3821383

Atatürk (2043. Sk., 2200. Sk., 2202. Sk., 2203. Sk., 2205. Sk., 2211. Sk., 2212. Sk., 2213. Sk., 2214. Sk., 2216. Sk., 2217. Sk., Neyzen Tevfik Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül GDZ Elektrik (Bayındır, Tire, Ödemiş, Seferihisar, Aliağa, Çeşme, Kınık, Urla, Bornova, Buca, Dikili, Kiraz, Karşıyaka)



BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

24.09.2026

09:30 - 17:30

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BEYDAĞ / İZMİR Çalışma ID : 3821286

Çomaklar (Çomaklar Köyü, Çomaklar Sk., Patika), Erikli (Avcılar Sk., Erikli İç Yolu, Erikli Köyü İç Yolu, Erikli Patika Yolu, Patika, Sedef Küme Evleri), Tabaklar (Tabaklar Sk.), Yeniyurt (Patika, Yeniyurt Köyü Yolu, Zafer Küme Evleri)

İzmir elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül GDZ Elektrik (Bayındır, Tire, Ödemiş, Seferihisar, Aliağa, Çeşme, Kınık, Urla, Bornova, Buca, Dikili, Kiraz, Karşıyaka)

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

23.09.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3819719

İnönü (676. Sk., 676/5. Sk., 676/6. Sk., 676/7. Sk., 677. Sk., 677/13. Sk., 682/14. Sk., 682/3. Sk., 682/4. Sk., 682/5. Sk., 682/7. Sk., 685. Sk., 685/4. Sk., 685/5. Sk., 685/6. Sk., 685/7. Sk., 685/8. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv.)

Planlandı

22.09.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3819723

Göksu (687. Sk., 687/1. Sk., 687/2. Sk., 687/5. Sk., 688. Sk., 688/1. Sk., 688/2. Sk., 688/3. Sk., 688/4. Sk., 688/5. Sk., 688/6. Sk., 688/7. Sk., 688/9. Sk.), İnönü (669/2. Sk., 670. Sk., 670/1. Sk., 670/2. Sk., 670/3. Sk., 670/5. Sk., 672. Sk., 673. Sk., 675. Sk., 676/2. Sk., 688. Sk.)

Planlandı

23.09.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3819728

İnönü (672. Sk., 672/12. Sk., 672/13. Sk., 672/21. Sk., 672/37. Sk., 677/5. Sk., 689/10. Sk., 689/11. Sk., 689/12. Sk., 689/13. Sk., 689/14. Sk., 689/18. Sk., 689/19. Sk., 689/20. Sk., 689/3. Sk., 689/6. Sk., 689/7. Sk., 689/8. Sk., 689/9. Sk., Osman Serdengeçti Cd.)

Planlandı

23.09.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3819731

İnönü (677/28. Sk., 677/30. Sk., 677/31. Sk., 677/32. Sk., 677/33. Sk., 677/34. Sk., 677/35. Sk., 677/37. Sk., 677/39. Sk., 677/46. Sk.)

Planlandı

23.09.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3819736

İnönü (672/11. Sk., 672/13. Sk., 672/14. Sk., 672/20. Sk., 672/37. Sk., 672/40. Sk., 677/12. Sk., 677/19. Sk., 677/20. Sk., 677/21. Sk., 677/23. Sk., 677/25. Sk., 677/56. Sk., 689/13. Sk., 689/16. Sk., Osman Serdengeçti Cd.)

Planlandı

23.09.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3819752

İnönü (672/28. Sk., 672/37. Sk., 672/40. Sk., 677/12. Sk., 677/19. Sk., 677/21. Sk., 677/22. Sk., 677/5. Sk., 678/3. Sk., 689/16. Sk.)

Planlandı

23.09.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3819755

Göksu (668. Sk., 682/1. Sk.), İnönü (669. Sk., 669/1. Sk., 669/3. Sk., 670/1. Sk., 676/2. Sk., 676/7. Sk., 682. Sk., 682/13. Sk., 682/14. Sk., 682/3. Sk., 682/4. Sk., 682/5. Sk., 682/7. Sk.)

Planlandı

24.09.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3820558

Güven (382. Sk., 383. Sk., 384. Sk., 387. Sk., 389. Sk., 389/1. Sk., 391. Sk., 392. Sk., 393. Sk., 394. Sk., 396. Sk., 398. Sk., 400. Sk.)

Planlandı

24.09.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3820562

Güven (335. Sk., 337. Sk., 339. Sk., Menderes Cd., Onat Cd.), Yiğitler (Menderes Cd., Onat Cd.)

Planlandı

24.09.2026

09:00 - 13:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3820563

Güven (393. Sk., 395. Sk., 402. Sk., Menderes Cd.), Hürriyet (457. Sk., 459. Sk., 463/1. Sk.)

Planlandı

24.09.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3820564

Barış (302/1. Sk., 361. Sk., 880/4. Sk., 880/5. Sk.), Dicle (361. Sk., 365. Sk., 367. Sk., 854. Sk., 856. Sk., 859. Sk., 865. Sk., 868. Sk., 869/4. Sk., 870. Sk., 870/1. Sk., 872. Sk., 874. Sk., 874/2. Sk., 876. Sk., 878. Sk., 880. Sk., 880/1. Sk., 880/2. Sk., 880/3. Sk., 882. Sk.)

Planlandı

24.09.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3820566

Barış (152/6. Sk., 361. Sk., 361/1. Sk., 361/2. Sk., 361/4. Sk., 869/1. Sk., İstiklal Cd.), Dicle (361. Sk., 361/1. Sk., 367. Sk., 867. Sk., 869. Sk., 869/1. Sk., 869/2. Sk., 869/3. Sk., 869/4. Sk., 874. Sk., 874/1. Sk., 876. Sk., 878. Sk.), Ufuk (1010. Sk., 1010/1. Sk., 1012. Sk., 869. Sk., 869/1. Sk., 869/5. Sk., 872. Sk., İstiklal Cd.)

Planlandı

24.09.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3820569

Barış (359. Sk., 360. Sk., 361. Sk.), Dicle (360. Sk., 361. Sk., 363. Sk., 365. Sk., 367. Sk.), Yiğitler (360. Sk.)

Planlandı

24.09.2026

09:00 - 14:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3821321

Zafer (206/5. Sk., 293/14. Sk.)

Planlandı

24.09.2026

09:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Yenileme ve Kapasite Artışı Çalışması

BUCA / İZMİR Çalışma ID : 3821387

29 Ekim (2134. Sk., 2135. Sk., 2136. Sk., 2137. Sk., 2140. Sk., 2141. Sk., 2142. Sk., 2143. Sk., 2145. Sk., 2148. Sk., 2149. Sk., 2170. Sk., 2252. Sk., Gazi Feyzullah Uslu Sk., Hasan Saka Sk., Mehmet Çavuş Sk., Orta Tepe Sk., Şehit Nurettin Gök Sk.), Kaynaklar Merkez (2049. Sk., Camialtı Sk., Şehit Er Arif Serçe Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül GDZ Elektrik (Bayındır, Tire, Ödemiş, Seferihisar, Aliağa, Çeşme, Kınık, Urla, Bornova, Buca, Dikili, Kiraz, Karşıyaka)

KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

23.09.2026

10:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Üçüncü Şahıs Talebiyle Planlı Çalışma

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3819800

Çankaya (132. Sk., 133. Sk., 135. Sk., 138. Sk., 139. Sk., 140. Sk., 141. Sk., 142. Sk., Mithatpaşa Cd., Mustafa Kemal Sahil Blv.), Mithatpaşa (117. Sk., 133. Sk., 140. Sk., 141. Sk., 176. Sk., 208. Sk., Mithatpaşa Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül GDZ Elektrik (Bayındır, Tire, Ödemiş, Seferihisar, Aliağa, Çeşme, Kınık, Urla, Bornova, Buca, Dikili, Kiraz, Karşıyaka)



MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

24.09.2026

09:00 - 15:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

MENDERES / İZMİR Çalışma ID : 3821600

Gümüldür Fevzi Çakmak (6237. Sk., 6239. Sk., Gümüldür İzmir Cd.), Gümüldür İnönü (6030. Sk., 6062. Sk., 6085. Sk., 6112. Sk., 6114. Sk., 6115. Sk., 6139. Sk., 6145. Sk., 6149. Sk., 6153. Sk., 6155. Sk., 6157. Sk., 6159. Sk., 6464. Sk., Baraj Cd., Barış Cd., Batı Cd., Doktor Enver Bozyakalı Cd., Gümüldür İzmir Cd., Hakkı Efendi Cd., Teyfik Yılmaz Cd.)

İzmir elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül GDZ Elektrik (Bayındır, Tire, Ödemiş, Seferihisar, Aliağa, Çeşme, Kınık, Urla, Bornova, Buca, Dikili, Kiraz, Karşıyaka)



ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

23.09.2026

09:00 - 16:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3819552

Atatürk

İzmir elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül GDZ Elektrik (Bayındır, Tire, Ödemiş, Seferihisar, Aliağa, Çeşme, Kınık, Urla, Bornova, Buca, Dikili, Kiraz, Karşıyaka)



NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

24.09.2026

09:00 - 11:00

Çalışma Nedeni:

AG Havai Branşman Arızası

NARLIDERE / İZMİR Çalışma ID : 3821300

Narlı (An Sitesi Sk., Cem Sk., Ceren Sk., Mithatpaşa Cd., Prof. Dr. Aykut Barka Parkı İçi Yolu, Şencan Sk., Ünlü Sk.)

İzmir elektrik kesintisi 23-24-25 Eylül GDZ Elektrik (Bayındır, Tire, Ödemiş, Seferihisar, Aliağa, Çeşme, Kınık, Urla, Bornova, Buca, Dikili, Kiraz, Karşıyaka)

KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Planlandı

23.09.2026

08:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3819787

Adnan Süvari (108/11. Sk., 108/13. Sk., 108/46. Sk., 108/48. Sk., 108/51. Sk., 108/53. Sk., 108/55. Sk., 108/8. Sk.)

Planlandı

23.09.2026

08:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3819788

Adnan Süvari (108/32. Sk., 108/4. Sk., 108/49. Sk., 108/8. Sk.), Esenyalı (52/72. Sk.), Metin Oktay (108/14. Sk., 108/15. Sk., 108/3. Sk., 108/4. Sk., 108/49. Sk., 108/5. Sk., 108/7. Sk.)

Planlandı

23.09.2026

08:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3819791

Adnan Süvari (108/20. Sk., 108/27. Sk., 108/32. Sk., 108/46. Sk., 108/59. Sk., 108/8. Sk., Adnan Süvari Parkı İçi Yolu), Esenyalı (108/1. Sk., 108/27. Sk.)

Planlandı

23.09.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3819792

Adnan Süvari (108/8. Sk., 175/1. Sk., Polat Cd.)

Planlandı

23.09.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3819793

Adnan Süvari (108/27. Sk., 108/32. Sk., 108/46. Sk.), Esenyalı (108/27. Sk., 119. Sk., 119/1. Sk., 119/2. Sk., 121. Sk.)

Planlandı

24.09.2026

09:30 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Şebeke Bakım Çalışması

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3821317

Basın Sitesi

Planlandı

24.09.2026

08:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3821461

İhsan Alyanak (4951. Sk., 4957. Sk., 4959. Sk., 4963. Sk., 4964. Sk., 4965. Sk., 4966. Sk., 4997. Sk., 4998. Sk., 4999. Sk., 5000. Sk., 5001. Sk., 5003. Sk.), Yunus Emre (4224. Sk., 4225. Sk., 4227. Sk., 4234. Sk., 4240. Sk., 4246. Sk., 4247. Sk., 4247/1. Sk., 4248. Sk., 4249. Sk., 4250. Sk., 4251. Sk., 4256. Sk., 4951. Sk.)

Planlandı

24.09.2026

08:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3821462

Abdi İpekçi (3685/1. Sk., 3692. Sk., 3694. Sk., 3695. Sk., 3696. Sk., 3720. Sk., 3721. Sk., 3723. Sk., 3724. Sk., 3725. Sk.), İhsan Alyanak (4957. Sk., 4960. Sk., 4991. Sk.)

Planlandı

24.09.2026

08:00 - 12:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3821465

Maliyeciler (52/120. Sk., 52/121. Sk., 52/122. Sk., 52/123. Sk., 52/127. Sk., 52/128. Sk., 52/129. Sk.), Salih Omurtak (9638. Sk., 9640. Sk., 9656. Sk.), Şehitler (52/116. Sk., 52/120. Sk., 52/121. Sk., 52/122. Sk., 52/123. Sk., 52/125. Sk., 52/127. Sk., 52/130. Sk., 52/131. Sk., 52/132. Sk., 52/133. Sk., 52/134. Sk., 52/19. Sk., 52/20. Sk., 52/29. Sk., 52/30. Sk.)

Planlandı

24.09.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3821467

Adnan Süvari, Maliyeciler (177/14. Sk., 177/15. Sk., 177/17. Sk., 177/18. Sk., 177/19. Sk., 177/9. Sk., 52/119. Sk., Polat Cd.), Vatan (177/9. Sk., 9105/11. Sk., 9105/12. Sk., 9105/14. Sk., 9115. Sk.)

Planlandı

24.09.2026

13:00 - 17:00

Çalışma Nedeni:

Ağaç Kesimi

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3821468

Adnan Süvari (108/32. Sk., 108/4. Sk., 108/49. Sk., 108/8. Sk.), Esenyalı (52/72. Sk.), Metin Oktay (108/14. Sk., 108/15. Sk., 108/3. Sk., 108/4. Sk., 108/49. Sk., 108/5. Sk., 108/7. Sk.)

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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