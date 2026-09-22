Hatay'da dehşet! Boşanma aşamasındaki karısını katletti
Hatay'da 2 çocuğunun annesi olan boşanma aşamasındaki eşi Emine Çil’i yaşadığı tartışma sonrası tüfekle vurarak öldüren K.Ç. yakalandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
20 Eylül günü akşam saatlerinde Hatay'ın Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde y54 yaşındaki K.Ç., 2 çocuğunun annesi 47 yaşındaki eşi Emine Çil’i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
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SİNİRLENDİĞİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ!
Olayın faili K.Ç. polis ekipleri tarafından silahla birlikte yakalandı. Şahsın emniyetteki ilk ifadesinde boşanma aşamasındaki eşiyle tartışma esnasında sinirlenerek olayı gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.
Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından polis ekipleri tarafından çelik yelekli olarak güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. K.Ç., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edildi.