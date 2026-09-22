Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Kurtlar Vadisi’nin 'Ömer Baba'sı Emin Olcay ifadeye çağrıldı

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde hayatını kaybetmesi ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık, soruşturma kapsamında FETÖ incelemesi başlattığı Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde rol alan "Ömer Baba" karakteriyle bilinen Emin Olcay'ın bilgi sıfatı sahibiyle ifadesine başvuracak.

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MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran oyuncu Sedat Savtak'ın da bilgi sahibi sıfatıyla ifadesine başvurulacağı bilgisinin yanında bir hamle daha geldi.

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme! Kurtlar Vadisi’nin Ömer Babası Emin Olcay ifadeye çağrıldı

'ÖMER BABA' İFADE VERECEK

Sabah'ta yer alan habere göre aynı dizide 'Ömer Baba' karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Emin Olcay'ın da savcılık tarafından bilgisine başvurulacağı bildirildi. Usta oyuncunun önümüzdeki günlerde ifade vermesi bekleniyor.

Kurtlar Vadisi'ne yönelik açılan FETÖ soruşturmasını da çok doğru bulduğunu belirten Olcay, "Gerçekler neyse ortaya çıksın" ifadelerini kullanmıştı. Emin Olcay, Osman Sınav'ın yapımcılığı bırakmasından sonra dizinin çizgisinden sapma olduğuna dikkat çekmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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