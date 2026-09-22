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3. Sayfa

Tekirdağ'da hareketli anlar! Kaçmaya çalışan traktör, polis aracına çarptı

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Tekirdağ'da polislerin 'dur' ihtarına uymayarak traktörüyle kaçmaya başlayan E.Ç., polis aracına çarparak yakalandı.

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Muratlı ilçesinde emniyet ekiplerini alarma geçiren hareketli saatler yaşandı. Kaçan traktör sürücüsü polis aracına çarparak yakalandı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak traktörüyle kaçmaya başlayan E.Ç. adlı şüpheli şahıs, ekipleri yaklaşık yarım saat boyunca peşinden koşturdu.

SİLAH SESLERİ YÜKSELDİ

Emniyet güçlerinin ısrarlı takibine ve uyarılarına rağmen durmayarak kaçmaya devam eden şüpheli için harekete geçildi. Muratlı Sanayi Sitesi mevkiinde çemberi daraltan polis ekipleri, şahsı durdurabilmek adına havaya ve araca uyarı ateşi açtı.

Tekirdağda hareketli anlar! Kaçmaya çalışan traktör, polis aracına çarptı
Başlık ResmiTekirdağda hareketli anlar! Kaçmaya çalışan traktör, polis aracına çarptı

POLİS ARACINA ÇARPARAK DURDU

Silah seslerinin yükseldiği kovalamaca, şüpheli şahsın kullandığı traktörle Asayiş ekibinin aracına çarpması sonucu son buldu. Çarpışmanın etkisiyle durmak zorunda kalan şahıs, emniyet güçlerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Etkisiz hale getirilen şüpheli, ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken olayla ilgili geniş çaplı tahkikat başlatıldı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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