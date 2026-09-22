Meteoroloji 11 il için sarı kodlu uyarı verdi! İstanbul'da yağmur yağacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 22 Eylül Salı günü için Marmara ve Batı Karadeniz çevresindeki bazı illerde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, kentte yağışların gün boyunca aralıklarla kuvvetlenebileceği bildirildi.

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Vatandaşlar “İstanbul'da yağmur yağacak mı?” ve “İstanbul hava durumu nasıl?” sorularına cevap ararken, MGM'nin saatlik tahmini dikkat çekti. Kentte sabah saatlerinden itibaren başlaması beklenen yağışın öğle ve akşam saatlerinde de etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Meteoroloji 11 il için sarı kodlu uyarı verdi! İstanbulda yağmur yağacak mı?

İSTANBUL'DA YAĞMUR YAĞACAK MI?

22 Eylül Salı günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sabah 06.00-09.00 arasında gök gürültülü sağanak beklenirken, saat 09.00'dan itibaren yağışın kuvvetlenmesi öngörülüyor.

Meteoroloji 11 il için sarı kodlu uyarı verdi! İstanbulda yağmur yağacak mı?

Günün ilerleyen saatlerinde de kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmini devam ediyor. İstanbul'da sıcaklıkların sabah saatlerinde 20 derece civarında olması, öğle saatlerinde ise 23 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 19 dereceye, gece ise 17 dereceye kadar düşecek.

Meteoroloji 11 il için sarı kodlu uyarı verdi! İstanbulda yağmur yağacak mı?

11 İLDE SARI KODLU METEOROLOJİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Eylül Salı günü için 11 ilde sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak ve Düzce için kuvvetli gök gürültülü sağanak olmak üzere ani sel ve su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yer yer kuvvetli rüzgar için uyarı yapıldı.

Marmara Bölgesi'nde etkili olması beklenen yağışların bazı bölgelerde kısa sürede kuvvetlenebileceği belirtilirken, vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip ederek tedbirli olması önem taşıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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