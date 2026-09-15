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Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 15 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya hava durumu

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Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 15 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre Türkiye'nin kuzey, batı ve iç kesimlerinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı merak edilirken bazı bölgelerde ise gün içinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

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Eylül ayında Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaz havası devam ederken bazı kentlerde sağanak yağış beklentisi sürüyor. Yayımlanan günlük tahminlerde İstanbul'un kuzeyi, İzmir, Antalya'nın iç kesimleri ve bazı Karadeniz illeri için yağış uyarısı verildi. Peki, bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı?

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK, YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da sıcaklık 25 derece olacak ve kent genelinde parçalı, az bulutlu hava hakim olacak. Ankara'da 26 derece, Bursa'da 26 derece, İzmir'de 31 derece ve Antalya'da 31 derece sıcaklık bekleniyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da sıcaklık 35 dereceye kadar çıkacak.

Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 15 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya hava durumu
Başlık ResmiBugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 15 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya hava durumu


MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, İstanbul’un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve az bulutl, gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevreleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 15 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya hava durumu
Başlık ResmiBugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 15 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya hava durumu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana, Mersin ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimleri yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 15 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya hava durumu
Başlık ResmiBugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 15 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya hava durumu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 15 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya hava durumu
Başlık ResmiBugün hava nasıl olacak, yağmur var mı? 15 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya hava durumu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu

VAN °C, 26°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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