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Yaşam

17. yüzyılda inşa edilmişti! Tarihi hamam 10 yılda çürümeye terk edildi

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17. yüzyılda inşa edilmişti! Tarihi hamam 10 yılda çürümeye terk edildi

Sivas'ta bulunan ve Osmanlı'dan günümüze gelen Paşa Hamamı, son 10 yıldır bürokratik engeller dolayısı ile çürümeye terk edilmiş durumda.

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Sivas'ta 17. yüzyılda inşa edilen, dönemin paşaları tarafından kullanıldığı için Paşa Hamamı adını alan tarihi mekan, 3 asırdır ayakta kalmayı başarmış olsa da son 10 yıldır bürokratik engeller dolayısı ile çürümeye terk edildi.

2016 yılına kadar hizmet veren hamamın 2010 yılında bitişiğine inşa edilen bir bina ve yapılan şikayetlerden dolayı 2016 yılında faaliyetine son verildi.

17. yüzyılda inşa edilmişti! Tarihi hamam 10 yılda çürümeye terk edildi
Başlık Resmi17. yüzyılda inşa edilmişti! Tarihi hamam 10 yılda çürümeye terk edildi

NE İŞLETİLEBİLİYOR NE SATILABİLİYOR

Tarihi hamamın külhanı bitişiğine yapılmasına izin verilen bina dolayısıyla zarar gördü. Dönemin yetkilileri tarafından yapılan incelemede binanın güvenliği öncelik alınarak hamamın faaliyeti durduruldu. Konuya ilişkin yargı süreci devam ederken hamam sahipleri tarihi mekanı ne işletebiliyor ne de satışını gerçekleştirilebiliyor.

"BAZI BÜROKRATİK ENGELLER VAR"

Hamam ile ilgili bürokratik engellerin çözülemediğini aktaran Sanat Tarihçisi Yunus Budaktaş, "Osmanlı dönemine ait bir Türk hamamı. Yapının bir kitabesi bulunmadığından tarihi hakkında kesin bir tarih belirtmek mümkün değil. Paşa hamamı malzeme ve teknik özellikleri bakımından 17. yüzyıla tarihlenen klasik Osmanlı hamam tipolojisinde bir Türk hamamı. Hamam uzun yıllardır atıl bir biçimde beklemektedir. Ama burada özel bir durum var. Her ne kadar tarihi eser olsa bile, şahsa ait bir taşınmaz kültür eseri. Burası ile ilgili bazı bürokratik engeller var ve bu engellerin aşılması bekleniyor. Ancak böyle bir tarihi ve kültürel mirasın atıl durumda bulunması şehrin kültür ve tarihi açısından ciddi sorunlar çıkarabiliyor. Meydana gelen engellerden dolayı hamamla ilgili olumlu ve sıcak bir gelişme henüz mevcut değil. Bununla ilgili bazı mevduatlar ve yönetmelikler var. Bunların aşılması akabinde belki yapıyla ilgili somut bir şeyler mümkün olacaktır. Tarih ve kültür açısından baktığımız zaman önemli ve şehrin kültür hafızasında yeri olan bir eserin ekonomik bir şekilde şehir adına kullanılması gerekiyor. Bunun için hem mülk sahiplerinin hem de kamu kurum ve kuruluşlarının gereken görüşmeleri yürüterek yapı için bir çözüm noktası bulması Sivas'ın menfaatine olacaktır" diye konuştu.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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