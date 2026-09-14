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NATO Zirvesi'nde liderlere silah hediye etmişti... Erdoğan, detayları ilk kez anlattı!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde dünya liderlerine Makine ve Kimya Endüstrisi'nin ürettiği silahlardan hediye edilmesine ilişkin konuştu. Liderlerin hediyelerden memnun kaldığını belirten Erdoğan, “Mutlu oldular” dedi.

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Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da gençlerle bir araya geldiği “Gençlik Buluşmaları” programında gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bir gencin NATO Zirvesi'nde dünya liderlerine verilen silah hediyelerinin ardından gelen tepkileri sorması üzerine, liderlerin hediyelerden memnun kaldığını söyledi.

NATO Zirvesi'nde liderlere silah hediye etmişti... Erdoğan, detayları ilk kez anlattı!
Başlık ResmiNATO Zirvesi'nde liderlere silah hediye etmişti... Erdoğan, detayları ilk kez anlattı!

"İNSAN ÖLÜR KALIR ESERİ"

Erdoğan, "Makine Kimya'nın ürünleriyle ortaya çıktık ve Makine Kimya'nın ürünleriyle bütün bu gelen liderlere bu silahlardan hediye ettik. Niye? Biz Türkiye'yiz. Eserlerimizi onlara takdim edelim istedik. Malum ‘Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' Ve güzel oldu. Memnun oldular, mutlu oldular. Ve biz de tabii bu bu mutluluğu sağladığımız için ayrıca mutlu olduk ve liderler zirvesini hamdolsun tavan yaptırdık. Tavan oldu.

NATO Zirvesi'nde liderlere silah hediye etmişti... Erdoğan, detayları ilk kez anlattı!
Başlık ResmiNATO Zirvesi'nde liderlere silah hediye etmişti... Erdoğan, detayları ilk kez anlattı!

Şimdi tabii COP 31 inşallah Antalya'da bunu gerçekleştireceğiz. Onun hazırlıkları vesaire tabii yapılıyor. Ve burada Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile eşimin görüşmeleri falan olmuştu. Onların da destekleriyle bu süreci yürüttük. Bu süreci işlettik. Ama iyi bir konuma da hamdolsun geldik. Bundan sonraki süreçte inşallah Birleşmiş Milletler camiası içerisinde de bizim sıfır atık konusundaki adım bayağı yer tutmuş oldu. İnşallah Antalya bu işte zirve yapılan yer olmuş olacak" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'ne katılanlara işlemeli revolver tabancalar hediye edilmişti. Mühimmatları ile birlikte paketlenen bu hediyeler günlerce konuşulmuştu. Her bir lidere özel olarak tasarlanan tabancalar ülkeden ülkeye farklılık gösteren güvenlik uygulamalarına tabi tutulmuştu.

NATO Zirvesi'nde liderlere silah hediye etmişti... Erdoğan, detayları ilk kez anlattı!
Başlık ResmiNATO Zirvesi'nde liderlere silah hediye etmişti... Erdoğan, detayları ilk kez anlattı!

RUTTE HEDİYEYİ KABUL ETMEDİ

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte hediyeyi geri çevirmişti. NATO yetkilileri, Rutte'nin jestten dolayı memnuniyet duyduğunu ancak hediyeyi kabul etmeme kararı aldığını açıklamıştı.

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