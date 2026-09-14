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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Allah'a bunun hesabını nasıl veririm?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'daki Gençlik Buluşmaları programında engelli bir vatandaşla yaşadığı anıyı anlattı. Erdoğan, vatandaşın kendisine yönelik sözlerinin ardından, “Emre ben şimdi otobüsten aşağı inmemiş olsam, Allah'a bunun hesabını nasıl veririm?” dedi.

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'Gençlik Buluşmaları' programının Samsun durağında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlikte, gündeme dair birçok konu ele alındı, Erdoğan soruları cevapladı.

Etkinliğin katılımcılarından engelli bir vatandaş söz alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve gençlere şöyle seslendi:

"Sayın Cumhurbaşkanım ben bir soru sormayacağım. Gençlere çok ufak bir şey söyleyeceğim. Sevgili gençler az önce Nişantaşı Kavşağı'nda annemle birlikte yürürken bu ülkenin Cumhurbaşkanı, engelli bir vatandaşı görüp otobüsünü durdurup, aşağı inip 'Bir isteğin var mı?' diye sordu. Böyle bir lidere sahibiz."

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'ALLAH'A BUNUN HESABINI NASIL VERİRİM?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan da araya girip, "Emre ben şimdi otobüsten aşağı inmemiş olsam, Allah'a bunun hesabını nasıl veririm?" diye sordu.

Erdoğan, "Biliyorsun seni ben ilk defa bu seyahatte tanımadım. Yıllardır Samsun'a her gelişimde seni görüyorum. Allah razı olsun" dedi.

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Engelli vatandaş ise, "Gençlere şunu söylemek istiyorum: Bu liderin arkasından yürüyün. Bu liderin omuzundan yük alın ve bu lidere sabah akşam dua edin. Ben öyle yapıyorum ve hepinizi buna davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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