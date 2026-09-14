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Spor

Serdar Dursun'dan Fenerbahçe sözleri: "Kadrosu yetersiz, İsmail Hoca söyleyemiyor"

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Serdar Dursun'dan Fenerbahçe sözleri:

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Gaziantep Futbol Kulübü'nün deneyimli golcüsü Serdar Dursun, sarı lacivertlilerle golsüz berabere kaldıkları maçın ardından konuştu. Fenerbahçe'nin kadrosunun yetersiz olduğunu, bu durumun İsmail Kartal'ın elini zayıflattığını ancak deneyimli çalıştırıcının bu konuyu açıkça ifade edemediğini düşündüğünü söyleyen Dursun, "Belirli pozisyonlarda oyuncu kalitesi eksiği var. Bu nedenle hoca da istediği oyunu sahaya yansıtamıyor." dedi.

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Emrah Taşçı
EMRAH TAŞÇI

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü'nde 34 yaşındaki milli futbolcu Serdar Dursun, sarı lacivertli takımın zirvenin 6 puan gerisine düşmesini değerlendirdi.

"DERBİ FENERBAHÇE'Yİ BİRAZ KIRDI"

Beşiktaş yenilgisinin sarı lacivertlilerde öz güven kaybına neden olduğunu söyleyen Serdar Dursun, "Beşiktaş maçında öne geçip kaybetmek, Fenerbahçe camiasını biraz kırdı. Çünkü son 20-30 Beşiktaş üstün performans gösterdi. Böyle bir sonucu görünce taraftarlar da 'Acaba yine şampiyonluk mu gelmeyecek?' diye düşünüyor. Çünkü Fenerbahçe camiası kırılgan bir camia. Taraftarlar da buna müsait. Uzun bir dönem olunca daha da zor oluyor. Özellikle iç sahada. Türk oyuncular böyle dönemlerde iç sahada istediği gibi oynayamıyor. İster istemez baskı oluşuyor. Şu an 6 puan fark var ama henüz çok erken. Daha 5. hafta." diye konuştu.

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"FENERBAHÇE'NİN KADROSU YETERSİZ"

Fenerbahçe'nin kadrosunu yetersiz bulduğunu kaydeden Dursun, "Bana göre Fenerbahçe'nin kadrosu yetersiz. Özellikle bazı pozisyonlarda çok yetersiz. Bence bu yüzden hocanın da eli kolu bağlanıyor. Tabii ki o da her şeyi açıkça ifade edemiyor. Ancak belirli pozisyonlarda oyuncu kalitesi eksiği var. Bu nedenle hoca da istediği oyunu sahaya yansıtamıyor." dedi.

ZİRVENİN 6 PUAN GERİSİNDE

Ligde iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet yaşayan sarı lacivertliler, ilk 5 haftada 8 puan kaybederek lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü. Sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, puanını 13'e yükselterek liderliğini sürdürürken Beşiktaş ise 12 puanla 2. basamaktaki yerini korudu.

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