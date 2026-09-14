NATO üssünde casusluk şüphesi! Her şey Tinder’da tanıştığı kadınla başladı

NATO, Londra'nın kuzeybatısındaki Northwood'da bulunan üssünde görev yapan İspanyol Donanmasına bağlı bir subayı, Rus istihbaratıyla bağlantısı olabileceğinden şüphelenilen Rusya doğumlu bir kadınla ilişkisi nedeniyle görevden uzaklaştırdı. Subayın güvenlik izni ve üsse giriş kartı iptal edilirken İspanya'ya gönderildi.

NATO, Londra'nın kuzeybatısındaki Northwood'da bulunan üssünde görev yapan İspanyol Donanmasına bağlı bir subayı, Rus istihbaratıyla bağlantısı olabileceğinden şüphelenilen bir kadınla ilişkisi nedeniyle görevden uzaklaştırdı.

Bir İngiliz gazetesinin gündeme getirdiği olay, İspanyol Donanması tarafından da doğrulandı.

TINDER ÜZERİNDEN TANIŞTI

İspanya'nın resmi haber ajansı EFE'nin haberine göre, NATO Deniz Komutanlığı (MARCOM) karargahında görev yapan İspanyol subay, 2024'ün sonlarında "Tinder" adlı uygulama aracılığıyla tanıştığı Rusya doğumlu bir kadınla ilişki yaşamaya başladı.

Hem İngiliz hem de Polonya vatandaşlığı bulunan kadınla ilgili NATO güvenlik birimlerinde Rus istihbaratıyla bağlantısı olabileceğine dair şüphe oluştu.

Bunun üzerine İspanyol deniz subayı hakkında soruşturma başlatıldı. NATO güvenlik birimleri, subayın üsse giriş kartını ve güvenlik iznini iptal etti.

Görevinden uzaklaştırılan subay daha sonra İspanya'ya gönderildi.

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İspanyol subayın ülkesine döndükten sonra yeni görev yerinin ne olduğu ya da halen aktif görevde bulunup bulunmadığı konusunda ise bilgi verilmedi.

Öte yandan olayı ilk duyuran İngiliz gazetesinin haberinde, söz konusu kadının İspanyol subayın konuğu olarak Northwood'daki NATO üssünde düzenlenen bir Noel partisine katıldığı ve bu şekilde üsse giriş yaptığı iddia edildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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