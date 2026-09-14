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Spor

Anadolu Efes'te Mike James: "İyi bir takım kurduk"

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Anadolu Efes'te Mike James:

Anadolu Efes'in yeni transferlerinden ABD'li oyun kurucu Mike James, lacivert-beyazlı takıma katıldığı için çok heyecanlı olduğunu söyledi. İyi bir takım kurduklarını belirten James, "Sezonu beklediğimiz yerde bitirmek için grup olarak çalışmaya devam etmemiz gerekiyor" dedi.

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Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan James, Anadolu Efes'in yeni sezon öncesinde çok iyi bir takım kurduğunun altını çizdi.

"İYİ BİR TAKIM KURDUĞUMUZA İNANIYORUM"

Hazırlık döneminin kendileri için farklı olduğunu dile getiren James, "Garip bir hazırlık dönemi oldu, çünkü oyuncularımız milli takımlardan dolayı dönem dönem katılmak durumunda kaldılar. İyi bir takım kurduğumuza inanıyorum. Büyük heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisiyle ilgili yüksek beklentileri bildiğini ancak takım olarak iyiye gitmenin daha önemli olduğunu vurgulayan James, "Her gün gelişmenin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Sporda nasıl başladığınız değil, sezonu nasıl bitirdiğiniz çok önemli. Sezonu beklediğimiz yerde bitirmek için grup olarak çalışmaya devam etmemiz gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Mike James
Başlık ResmiMike James

"KALİTELİ BİR LİG OLDUĞUNU HEPİMİZ BİLİYORUZ"

Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) Anadolu Efes ve Fenerbahçe'ye karşı birçok maça çıktığını belirten James, Basketbol Süper Ligi için şöyle konuştu:

"Türk takımlarına karşı çok maç oynadım. Anadolu Efes ve Fenerbahçe'ye karşı çok oynadım. Diğer takımları çok izleyemedim ama çok kaliteli bir lig olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu kaliteye erişebilmek ve sezonu istediğimiz yerde bitirebilmek için takım olarak gelişmemiz gerekiyor."

James, EuroLeague'de tüm zamanların en iyilerinden olduğunu da sözlerine ekledi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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