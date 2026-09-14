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İsmail Kartal istifa sürecini anlattı: "Bu beni çok üzdü"

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İsmail Kartal istifa sürecini anlattı:

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'deki Gaziantep Futbol Kulübü maçı öncesinde istifa sürecine ilişkin soruyu cevapladı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma mücadelesinde yaşanan şişe atma olayının kendisini çok üzdüğünü ve maç sonu duygusal davranmış olabileceğini kaydeden Kartal, "Bu beni çok üzdü. Daha sonra yönetimle açık açık konuştuk. Şu anda bir problem yok ve devam ediyorum." dedi.

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Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Gaziantep Futbol Kulübü ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal, mücadele öncesinde açıklamalar yaptı.

"MAÇ SONUNDA BİRAZ DUYGUSAL DAVRANMIŞ OLABİLİRİM"

Deneyimli teknik adam, "Roma maçının ardından yaşananlara dair sizin söylemek istedikleriniz neler? Oyuncuların geri dönüşleri nasıl oldu?" sorusunu, "Öncelikle ben bu camianın bir evladıyım. Maç 1-1'ken, her şey iyi giderken, tribünden kafama su şişesi geldi. Bu beni çok üzdü. Taraftarımın beni istemedikleri yerde durmam hoş olmaz. Biraz buna üzüldüm. Maç sonunda biraz duygusal davranmış olabilirim. Daha sonra yönetimle açık açık konuştuk. Şu anda bir problem yok ve devam ediyorum." şeklinde cevapladı.

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"OYUNCULARIM GERİ GELMEME ÇOK SEVİNDİ"

Oyuncuların istifa kararından geri dönmesinin ardından verdikleri reaksiyon hakkında konuşan Kartal, "Oyuncularım geri gelmeme çok sevindi. Birbirimize alıştık. Onlar da çok mutlu oldular. Herhangi bir problem yok. Devam ediyoruz." dedi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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