İsmail Yüksek, Şampiyonlar Ligi'nde en fazla top kapan oyuncu oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçları tamamlanırken, Fenerbahçe'de İsmail Yüksek en fazla top kapan oyuncu oldu. Tecrübeli futbolcunun başarısını UEFA resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

Fenerbahçe’nin başarılı orta saha futbolcusu İsmail Yüksek, Roma karşılaşmasında gösterdiği performansla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk haftanın en fazla top kapan oyuncusu oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçları geride kalırken, başarılı performans sergileyen futbolcuların istatistikleri de paylaşıldı. UEFA’nın resmi sosyal medya sayfasından paylaşılan açıklamada, Fenerbahçeli oyuncu İsmail Yüksek de yer aldı. Yüksek, sarı-lacivertlilerin sahasında İtalyan takımı Roma ile oynadığı ve 1-1 beraberlikle biten karşılaşmada 6 top kaparak bu alanda zirvede yer aldı.

İsmail Yüksek, Şampiyonlar Liginde en fazla top kapan oyuncu oldu

İSTATİSTİKLER PAYLAŞILDI

En fazla top kazanan isim ise 13 kez ile Manchester City’nin savunma oyuncusu Marc Guehi oldu. Top sürme kategorisinde Leipzig’den Antonio Nusa 17 defa ile zirvede yer alırken, Barcelona’dan Lamine Yamal 14 defa ile onu izledi.

Club Brugge forması giyen Carlos Forbs, saatte 36.6 kilometrelik süratiyle en hızlı futbolcu olurken, Slavia Prag’dan Danijel Sturm 40 sprint ile bu kategorinin zirvesinde yer aldı. Slovan Bratislava’dan Suleiman Camara ise 150 hızlanma/yavaşlama aksiyonuyla listenin ilk basamağında yer aldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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