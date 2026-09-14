Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı Töreni’nden seslendi: Tüm bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Töreni’nde eğitim konusunda önemi mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı "Öğrencilerine tam ve eksiksiz bir şekilde aktarabilmeleri için göreve geldiğimiz günden itibaren eğitime özel önem verdik. Her şey eğitimle başlar dedik eğitim olmazsa diğer her şey eksik kalır yarım kalır dedik. Hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık" dedi.

Gazi Anadolu Lisesi'nde 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı ve Ankara'da Yapımı Tamamlanan Eğitim Yatırımlarının Toplu Açılış Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

Açılış konuşmasında vazifeleri sırasında şehit düşen öğretmenleri, afetlerde kazalarda hayatını kaybeden hocaları rahmetle anan Cumhurbaşkanı, yeni eğitim- öğretim yılının herkese hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

“PIRIL PIRIL BİR GENÇLİK FİLİZ VERİYOR

Gençlerimizle evlatlarımızla her buluşmamızda şuna şahit oluyorum. Birileri sürekli kötümser senaryolar yazsa da gerçekten başarılı dünyayı takip eden teknolojiyi iyi kullanan kendini geliştirmeye çalışan pırıl pırıl ışıl ışıl bir gençlik filiz veriyor.

“PUANINI EN FAZLA ARTIRAN ÜLKE TÜRKİYE”

Sadece eğitimde değil, sporda, sanatta, bilimde ve diğer alanlarda maşallah çocuklarımızın başarı grafiği her yıl yükseliyor. İşte en son az önce de ekranda ifade edildiği gibi PISA 2025 sonuçları bu tespitimizi bir kere daha teyit etti 91 ülkenin katıldığı PISA 2025 raporuna göre Türkiye fen bilimleri, matematik ve okuma becerileri alanında OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu.

Türkiye’nin her üç alandaki başarı sıralaması yüzde elli oranında arttı. Her üç alanda da performansını anlamlı düzeyde artıran tek ülke olduk. Fırsat eşitliği açısından ise avantajlı ve dezavantajlı öğrenci grubunda performansını yükselten tek OECD ülkesi Türkiye'ydi. PISA sonuçlarının eğitim camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Burada şunu da üzülerek söylemek durumundayım. Milletçe hepimizi sevindirmesi gereken bu başarıyı maalesef birilerinin karalamaya, küçümsemeye, önemsizleştirmeye çalıştıklarını da görüyoruz. Hayata yalnızca siyasi ve ideolojik çıkarlar üzerinden bakan bu kompleksli zihniyeti kendi hezeyanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Biz onları umursamıyoruz. Siz de moralinizi bozmalarına izin vermeyin. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Kıvanç kaynağımız olan tüm öğrenci ve öğretmenlerimizle iftar ediyorum.

Öğrencilerine tam ve eksiksiz bir şekilde aktarabilmeleri için göreve geldiğimiz günden itibaren eğitime özel önem verdik. Her şey eğitimle başlar dedik eğitim olmazsa diğer her şey eksik kalır yarım kalır dedik. Hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık.

“TAM 30 YENİ OKUL AÇTIK”

2002 yılında merkezi bütçeden eğitime ayrılan pay %7,6 ile 4. sıradayken son 24 yıldır hep ilk sırada oldu. hatta bu payı iki kadına çıkararak 2026 yılında %15,33 'e ulaştırdık. 2002 yılında 343.000 olan derslik sayısı bugün 626.000 'e çıktı bakınız sadece Ankara'mızda son iki yılda yatırım tutarı 1 milyar 989 milyon lirayı bulan tam 30 yeni okul açtık. 544 yeni dersliği hizmete verdik. Bugün aynı zamanda bunların toplu açılışını sizlerle birlikte gerçekleştiriyoruz.

Yeni okullarımızın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Burada şunun da altını çizmek istiyorum. Bütün bu yatırımlar, hangi gelir seviyesinden olursa olsun evlatlarımızın tamamının eşit ve adil eğitim imkanlarına sahip olması içindir. Bunlar eğitimi hayat veren, sınıfın kalbi ve ruhu olan öğretmenlerimizin görevlerini gönül huzuruyla yerine getirebilmeleri içindir. Eğitimde fırsat eşitliğini yaygınlaştırmak, eğitimin kalitesini artırmak için her türlü imkanı seferber etmiş durumdayız.

“EĞİTİM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

2003'ten bu yana yürüttüğümüz ücretsiz ders kitabı projesiyle okullar açıldığında kitapları evlatlarımızın sıralarında hazır ettik bugüne kadar 4 milyar 306 milyondan fazla ders kitabını öğrencilerimizle buluşturduk inşallah bundan sonra da Ankara ile birlikte Türkiye'nin eğitim altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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