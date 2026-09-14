Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyünde etlik piliç yetiştirilen bir kümeste çıkan yangında yaklaşık 24 bin civciv telef oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Bolu’nun Göynük ilçesinde bir kümeste çıkan yangın büyük zarara yol açtı. Güneyçalıca köyünde etlik piliç yetiştiriciliği yapılan kümeste henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında yaklaşık 24 bin civciv telef oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, kümeste bulunanlar tarafından fark edildi. Alevlerin yükselmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Bolu Göynük’te kümes yangını! Yaklaşık 24 bin civciv telef oldu

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kümesteki yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin çevreye yayılmasının önüne geçilirken, kümeste bulunan civcivlerin büyük bölümü kurtarılamadı.

YAKLAŞIK 24 BİN CİVCİV TELEF OLDU

Yangının ardından yapılan ilk belirlemelerde kümeste bulunan yaklaşık 24 bin civcivin telef olduğu tespit edildi.

Yangının kümeste oluşturduğu maddi hasarın boyutuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangının çıkış nedeninin, ekiplerin yapacağı teknik incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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