Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Bolu Göynük’te kümes yangını! Yaklaşık 24 bin civciv telef oldu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Bolu Göynük’te kümes yangını! Yaklaşık 24 bin civciv telef oldu

Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyünde etlik piliç yetiştirilen bir kümeste çıkan yangında yaklaşık 24 bin civciv telef oldu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Bolu’nun Göynük ilçesinde bir kümeste çıkan yangın büyük zarara yol açtı. Güneyçalıca köyünde etlik piliç yetiştiriciliği yapılan kümeste henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında yaklaşık 24 bin civciv telef oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, kümeste bulunanlar tarafından fark edildi. Alevlerin yükselmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

Bolu Göynük’te kümes yangını! Yaklaşık 24 bin civciv telef oldu
Başlık ResmiBolu Göynük’te kümes yangını! Yaklaşık 24 bin civciv telef oldu

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINA MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kümesteki yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin çevreye yayılmasının önüne geçilirken, kümeste bulunan civcivlerin büyük bölümü kurtarılamadı.

YAKLAŞIK 24 BİN CİVCİV TELEF OLDU

Yangının ardından yapılan ilk belirlemelerde kümeste bulunan yaklaşık 24 bin civcivin telef olduğu tespit edildi.

Yangının kümeste oluşturduğu maddi hasarın boyutuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangının çıkış nedeninin, ekiplerin yapacağı teknik incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.

BAKMADAN GEÇME
Tavuk eti ve yumurta üretiminde artış
EKONOMİ

Tavuk eti ve yumurta üretiminde artış
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
DÖVİZ BALYALARI KAMERADA
DÖVİZ BALYALARI KAMERADA
“Vanlı Kara Haydar” dosyasında yeni görüntüler
"MÜNECCİM MİSİNİZ?"
Kurtlar Vadisi ekibi bakın nasıl cevap vermişti
ALTIN TEKRAR YÜKSELECEK Mİ?
ALTIN TEKRAR YÜKSELECEK Mİ?
İsviçreli bankadan heyecanlandıran tahmin!
'MUTLAK BUTLAN' HAMLESİ!
'MUTLAK BUTLAN' HAMLESİ!
Kılıçdaroğlu Kurultay'a mı gidiyor?
ÖLÜMDEN DÖNDÜREN İLAÇ!
ÖLÜMDEN DÖNDÜREN İLAÇ!
Her ağrıda içti, böbrekleri iflas etti
24 BİN CİVCİV TELEF OLDU
24 BİN CİVCİV TELEF OLDU
Kümeste çıkan yangın faciaya neden oldu
FİYATLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!
FİYATLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!
Kasa kasa çıkıyor, sofrada fiyatı 4'e katlanıyor
ŞAL DETAYINA DİKKAT
ŞAL DETAYINA DİKKAT
"Vanlı Kara Haydar"ın eşi adliyeye sevk edildi
9 AYDA 6. ZAM!
9 AYDA 6. ZAM!
Orta Doğu'daki savaş mutfağa da ateş düşürdü
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF!
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF!
Terim 'ilk kez açıklıyorum' diyerek paylaştı
ZİRVENİN MENÜSÜ OLAY OLDU
ZİRVENİN MENÜSÜ OLAY OLDU
'Otele etli yemek sipariş verdiler' iddiası ortalığı karıştırdı
'İLK GİRDİĞİMİZDE SU GELİYORDU'
'İLK GİRDİĞİMİZDE SU GELİYORDU'
Girne'deki faciada iki çocuğunu kaybeden anne konuştu
"YAMAL'DAN DAHA TEHLİKELİ"
İspanyollar'dan Barcelona analizi geldi
YURT DIŞINDAN MİLYONLAR AKMIŞ!
YURT DIŞINDAN MİLYONLAR AKMIŞ!
LGBT derneklerinin valilik raporları ortaya çıktı
YENİ NESİL ÇETELERE DARBE
YENİ NESİL ÇETELERE DARBE
Türkiye genelinde yüzlerce kişi yakalandı
5 AYDA 46 DOSYA ÇÖZÜLDÜ!
5 AYDA 46 DOSYA ÇÖZÜLDÜ!
İzmarit, boya… Faili meçhulde her iz mercek altında
SARAL'DAN ARINÇ'A SERT TEPKİ
SARAL'DAN ARINÇ'A SERT TEPKİ
Düğündeki konuşması gündem olmuştu!
ÇALIŞANA MÜJDE GELDİ
ÇALIŞANA MÜJDE GELDİ
Maaşlardan yapılacak kesinti rafa kalktı
BAŞBAKAN SEÇİLEMİYOR
BAŞBAKAN SEÇİLEMİYOR
3 sandalye farkı ülkeyi kilitledi!
REKOR TAZMİNAT ALDI!
REKOR TAZMİNAT ALDI!
Şirketin yaptığı 'imza' hatası pahalıya patladı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
iOS 27 çıktı! İşte güncellemeyi alacak iPhone modelleri
iOS 27 çıktı! İşte güncellemeyi alacak iPhone modelleri
Kaydet
Evlilik Güzeldir dizisi oyuncuları kimler? Evlilik Güzeldir dizisi konusu ve oyuncuları
Evlilik Güzeldir dizisi oyuncuları kimler?
Kaydet
Fiyatları şaşkına çevirdi! Denizden kasa kasa çıkıyor, sofrada fiyatı 4'e katlanıyor
Fiyatları şaşkına çevirdi! Denizden kasa kasa çıkıyor, sofrada fiyatı 4'e katlanıyor
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.