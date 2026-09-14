Apple, iPhone kullanıcıları için iOS 27 güncellemesini yayımladı. Siri AI, geliştirilmiş Liquid Glass tasarımı, yapay zeka destekli fotoğraf araçları ve yeni güvenlik özellikleri getiren güncellemeleri hangi modeller alacak?

Apple’ın WWDC 2026’da duyurduğu iOS 27, desteklenen iPhone modelleri için kullanıma sunuldu. Güncellemenin merkezinde uzun süredir beklenen Siri AI bulunurken şirket, kullanıcı arayüzünden Fotoğraflar ve Kamera uygulamalarına kadar işletim sisteminin birçok bölümünde değişiklik yaptı.

SİRİ YAPAY ZEKA İLE YENİDEN TASARLANDI

iOS 27’nin en önemli yeniliği, Apple’ın Siri AI adını verdiği yeni nesil dijital asistan oldu. Yeni Siri, kullanıcının daha doğal ifadelerini anlayabiliyor, önceki konuşmaların bağlamını koruyabiliyor ve art arda sorulan sorular arasında bağlantı kurabiliyor.

Siri AI; Mail, Mesajlar, Takvim ve diğer desteklenen uygulamalardaki bilgilerden yararlanarak daha kapsamlı işlemler gerçekleştirebiliyor. Örneğin bir e-postada belirtilen tarihleri kontrol ederek uygun zamanları bulabiliyor veya mesajlarda konuşulan bir etkinliği takvime ekleyebiliyor.

iOS 27 çıktı! İşte güncellemeyi alacak iPhone modelleri

Yeni sistem, basit işlemleri cihaz üzerinde gerçekleştirirken daha karmaşık isteklerde bulut tabanlı yapay zeka altyapısından yararlanıyor. Apple, bu süreçte kullanıcı verilerinin korunması için kendi gizlilik sistemlerini kullandığını belirtiyor. Siri AI ilk aşamada İngilizce olarak kullanıma sunuluyor. Dolayısıyla Türkiye’deki kullanıcılar iOS 27’yi yükleyebilse de yeni Siri’nin bütün özelliklerine Türkçe olarak hemen erişemeyecek. Apple, diğer dil seçeneklerini sonraki güncellemelerle genişletecek.

KAMERA ÜZERİNDEN GÖRSEL ARAMA YAPILABİLİYOR

iOS 27 ile birlikte Kamera uygulamasına Siri modu eklendi. Kullanıcılar kamerayı bir nesneye, metne, yapıya veya ürüne doğrultarak Siri’den ekrandaki görüntü hakkında bilgi isteyebiliyor.

Visual Intelligence altyapısını kullanan özellik; metinleri algılama, nesneleri tanıma, ürün araştırma ve görülen içeriğe ilişkin internette arama yapma gibi işlemleri destekliyor.

Apple, profesyonel çekim yapmak isteyen kullanıcılar için kamera kontrollerini de genişletti. Desteklenen iPhone modellerinde bazı çekim ayarları daha ayrıntılı biçimde kontrol edilebiliyor.

iOS 27 çıktı! İşte güncellemeyi alacak iPhone modelleri

FOTOĞRAFLARA YAPAY ZEKA DESTEKLİ DÜZENLEME ARAÇLARI GELDİ

Fotoğraflar uygulamasındaki Clean Up aracı iOS 27 ile geliştirildi. Fotoğrafın arka planındaki istenmeyen nesneler, insanlar veya dikkat dağıtan ayrıntılar yapay zeka yardımıyla kaldırılabiliyor. Yeni Spatial Reframing özelliği ise fotoğrafın kadrajını genişletmek veya görüntüyü farklı en-boy oranlarına uyarlamak için eksik alanları yapay zekayla tamamlayabiliyor. Bu özellik özellikle sosyal medya için farklı ölçülerde içerik hazırlayan kullanıcıları hedefliyor.

Bu araçların kullanılabilirliği iPhone modeline göre değişiyor. Eski iPhone’lar iOS 27 güncellemesini alsa bile Apple Intelligence gerektiren bütün fotoğraf özelliklerini desteklemiyor.

LİQUİD GLASS TASARIMI DAHA FAZLA KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİYOR

iOS 26 ile kullanıma sunulan Liquid Glass tasarım dili, yeni güncellemeyle daha işlevsel hale getirildi. Kullanıcılar arayüzdeki saydamlık seviyesini ayarlayabiliyor ve okunabilirliği artıran farklı görünüm seçeneklerinden yararlanabiliyor.

Kilit ekranındaki saatin boyutu daha geniş ölçüde değiştirilebiliyor. Ana ekrana daha büyük araç takımları eklenebilirken Apple’ın yerleşik uygulamalarındaki bazı simgeler de yeniden tasarlandı.

Zil sesi, alarm, zamanlayıcı, bildirim ve sistem seslerinin seviyelerini birbirinden bağımsız biçimde ayarlamaya imkân veren yeni kontroller de iOS 27’ye eklendi.

İOS 27 GÜNCELLEMESİNİ ALAN İPHONE MODELLERİ

Apple, iOS 26 çalıştırabilen modelleri yeni sürümde de desteklemeyi sürdürüyor. iOS 27 ile uyumlu cihazların tamamı şöyle:

iPhone 18 ve yeni modeller: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone Duo.

iPhone 17 ailesi: iPhone 17, iPhone 17e, iPhone Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max.

iPhone 16 ailesi: iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max.

iPhone 15 ailesi: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max.

iPhone 14 ailesi: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max.

iPhone 13 ailesi: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max.

iPhone 12 ailesi: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max.

iPhone 11 ailesi: iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max

Bunlara ek olarak ikinci ve üçüncü nesil iPhone SE modelleri de iOS 27 güncellemesini alıyor.

SİRİ AI HER MODELE GELMİYOR

Ancak güncellemenin yüklenebilmesi, bütün özelliklerin kullanılabileceği anlamına gelmiyor. Siri AI ve gelişmiş Apple Intelligence araçları daha yeni işlemcilere sahip iPhone’larla sınırlı. iPhone 15 Pro ve sonraki uyumlu modeller bu özelliklerden yararlanabilirken daha eski cihazlar ağırlıklı olarak tasarım, güvenlik, uygulama ve performans geliştirmelerini alacak.

iOS 27 çıktı! İşte güncellemeyi alacak iPhone modelleri

iOS 27’nin dağıtımı kademeli gerçekleştirildiği için güncelleme bütün kullanıcılarda aynı anda görünmeyebilir. Kullanıcılar güncellemeyi Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümünden kontrol edebilir.

iOS 27’nin indirme boyutu kullanılan iPhone modeline ve telefonda yüklü olan mevcut iOS sürümüne göre değişiyor. Kuruluma başlamadan önce cihazın iCloud veya bilgisayar üzerinden yedeklenmesi, yeterli depolama alanının bırakılması ve pil seviyesinin yüzde 50’nin üzerinde tutulması öneriliyor. Güncelleme hemen görünmüyorsa Yazılım Güncelleme ekranının daha sonra yeniden kontrol edilmesi yeterli olacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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