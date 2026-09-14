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Evlilik Güzeldir dizisi oyuncuları kimler? Evlilik Güzeldir dizisi konusu ve oyuncuları

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Evlilik Güzeldir dizisi oyuncuları kimler? Evlilik Güzeldir dizisi konusu ve oyuncuları

Yapımcılığını Zafer Yiğit ile Ahmet Şevki Peker'in, kreatif yapımcılığını ise Hasan Kaçan'ın üstlendiği "Evlilik Güzeldir" dizisi ekran macerasına hızlı bir giriş yaptı. Dizi gerek güçlü oyuncu kadrosu gerekse senaryo örgüsüyle dikkatleri üzerine çekti. Peki, Evlilik Güzeldir dizisi oyuncuları kimler? İşte Evlilik Güzeldir dizisi konusu ve oyuncularına ilişkin ayrıntılı bilgiler...

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Oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, İlayda Alişan, Hande Soral, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim ve Yıldız Kültür gibi isimlerin yer aldığı yapım, hayatı boyunca binlerce çiftin nikahını kıyan rekortmen nikah memuru Mesut Bahtiyar ile beş bekar kızının yaşanan gelişmelerle birlikte değişen hayatını konu ediyor.

EVLİLİK GÜZELDİR OYUNCULARI

Aile ilişkileri, aşk, karşılaşmalar ve yeni başlangıçların işlendiği dizide Fikret Kuşkan, İlayda Alişan, Hande Soral, Seçkin Özdemir, Yusuf Çim, Nil Sude Albayrak, Berk Bakioğlu, Gözde Okur, Ferit Aktuğ, Anıl Çelik, Sera Tokdemir, Hazım Körmükçü, Öznur Ön, Hande Katipoğlu, Derda Yasir Yenal, Cansu Savcı, Feride Bağ, Alper Haliloğlu, Uğur Akay, Selin Soydan, Hayal Garip, Alihan Demirbilek, Sıla Gözüm, Anastasia Geptina ve Yıldız Kültür rol alıyor.

Evlilik Güzeldir dizisi oyuncuları kimler? Evlilik Güzeldir dizisi konusu ve oyuncuları
Başlık ResmiEvlilik Güzeldir dizisi oyuncuları kimler? Evlilik Güzeldir dizisi konusu ve oyuncuları

EVLİLİK GÜZELDİR KONUSU

Evlilik Güzeldir dizisi, hayatı boyunca binlerce çiftin nikâhını kıyan rekortmen nikâh memuru Mesut Bahtiyar ile birbirinden farklı beş bekar kızının hikâyesini anlatıyor. İstanbul’un köklü semtlerinden birinde geçen dizi, ailesine, geleneklerine ve değerlerine bağlı bir baba olan Mesut’un kızlarının mutlu bir yuva kurmasını istemesiyle gelişen olayları konu ediyor. Evlilik hazırlıkları, aile ilişkileri ve günlük hayatın içinden gelişmelerle şekillenen bu sıcak ve samimi hikâye, TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

KARAKTERLER

MESUT BAHTİYAR/FİKRET KUŞKAN

Nam-ı diğer Mesut Baba’mız, Çimento Mesut’umuz… Geleneklerine, ailesine ve verilen sözlere sıkı sıkıya bağlıdır, herkesin babasıdır. Yıllardır binlerce çiftin nikâhını kıyan Mesut Baba’nın asıl meselesi kendi beş kızıdır.

YASEMİN/İLAYDA ALİŞAN

Evin prensesi, ailenin en romantiği… Tüm kalbiyle aşka inanıyor. En büyük hayali, 3 yıldır gönlünü verdiği tek adamla evlenip güzel bir yuva kurmak.

ZEYNEP/HANDE SORAL

Mesut Baba’nın ilk göz ağrısı, evin en büyük kızı ve en güçlü omuzlarından biri… Kardeşlerine kol kanat geren Zeynep, yıllardır kendini unutmuş olsa da ilk aşkını unutamamıştır. Geçmişte yarım kalan hikâyesi şimdi onu aşkla fedakarlık arasında seçim yapmaya zorlayacaktır.

ASLI/NİL SUDE ALBAYRAK

Ailenin en iddialısı ve en kariyer odaklısı… Hayatını aklıyla ve hedefleriyle yöneten başarılı bir kreatif direktördür. Aşk ise Aslı’nın planlarında yer almayan gereksiz bir ayrıntıdır, şimdilik!

NERGİS/CANSU SAVCI

Çiçekler gibi zarif, nahif ve göründüğünden çok daha güçlü… Neşesi ve sıcacık kalbiyle etrafındaki her şeyi güzelleştirir. Hayatındaki her şeyin düzen ve uyum içinde olmasını ister; ta ki kalbini tatlı bir hayrete düşüren biri karşısına çıkana kadar…

SERVET/ANIL ÇELİK

Planı çok, freni yok; Bahtiyar kızlarının dayısı… Girişken, akışkan ve iş bitirici Servet Dayı’nın planları her zaman yolunda gitmez. Onsuz olmaz, onunla da ne olacağı hiç belli olmaz; Bahtiyarların vazgeçilemeyeni.

BAHAR/FERİDE BAĞ

Bahtiyarların en küçüğü, evin en özgür ruhlusu… Zeki, enerjik ve biraz asi Bahar’ın geleceği için büyük hedefleri var. Fakat hayatın onun için hiç beklemediği bir sürprizi var.

CAN/YUSUF ÇİM

Evliliklerin nasıl başladığını değil, nasıl bittiğini çok iyi biliyor… Özgür ruhlu boşanma avukatı Can, aşka ve verilen büyük sözlere mesafeli yaklaşıyor. Aslı’yla çarpışana kadar hayatın onun için hazırladığı sürprizden habersiz!

Editör : ÖZGE YİĞİT
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