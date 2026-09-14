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Avrupa giriş-çıkış sistemi (EES) ertelendi mi, hangi ülkelerde? Schengen EES nedir, nasıl giriş-çıkış yapılır?

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Avrupa giriş-çıkış sistemi (EES) ertelendi mi, hangi ülkelerde? Schengen EES nedir, nasıl giriş-çıkış yapılır?

Avrupa'ya seyahat edecek AB dışı ülke vatandaşları için sınır geçişlerinde yeni bir dönem başlamıştı. Schengen bölgesinde uygulanan Avrupa Giriş/Çıkış Sistemi (EES), pasaport damgası yerine dijital kayıt ve biyometrik kontroller yapılırken havalimanlarında yaşanan yoğunluklar sistemin uygulanmasına ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. Son gelişmelerin ardından bazı Avrupa ülkeleri, sınır geçişlerinde sorun yaşanmaması amacıyla EES kontrollerini uygulamama kararı aldı.

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Avrupa giriş-çıkış sistemi (EES) ertelendi mi, hangi ülkelerde merak edilirken Avrupa giriş-çıkış sistemi (EES) sistemini bazı ülkelerin teknik altyapısı ve operasyonel süreçleri yeterli seviyeye ulaşana kadar EES kapsamındaki uygulamaları ertelediği bildirildi. Peki, Schengen EES nedir, nasıl giriş-çıkış yapılır?

Avrupa giriş-çıkış sistemi (EES) ertelendi mi, hangi ülkelerde? Schengen EES nedir, nasıl giriş-çıkış yapılır?
Başlık ResmiAvrupa giriş-çıkış sistemi (EES) ertelendi mi, hangi ülkelerde? Schengen EES nedir, nasıl giriş-çıkış yapılır?

AVRUPA GİRİŞ-ÇIKIŞ SİSTEMİ (EES) ERTELENDİ Mİ, HANGİ ÜLKELERDE?

Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Yunanistan, Malta, Portekiz, İtalya ve İsviçre'nin Avrupa giriş-çıkış sistemi(EES) kapsamındaki uygulamaları sınır geçişlerinin daha sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla ertelediği bildirildi.

Söz konusu ülkelerin, teknolojik altyapı ve sistemlerin daha sorunsuz çalışması sağlanıncaya kadar biyometrik kayıt işlemlerini uygulamayacağı belirtildi.

Avrupa giriş-çıkış sistemi (EES) ertelendi mi, hangi ülkelerde? Schengen EES nedir, nasıl giriş-çıkış yapılır?
Başlık ResmiAvrupa giriş-çıkış sistemi (EES) ertelendi mi, hangi ülkelerde? Schengen EES nedir, nasıl giriş-çıkış yapılır?

SCHENGEN EES AVRUPA GİRİŞ-ÇIKIŞ SİSTEMİ NEDİR?

EES (Entry/Exit System), Avrupa Giriş/Çıkış Sistemi olarak uygulamaya geçti. Schengen bölgesinin dış sınırlarında AB dışı ülke vatandaşlarının giriş ve çıkışlarının elektronik ortamda kaydedilmesini amaçlıyor.

Sistemin en önemli değişikliklerinden biri, yolcuların pasaportlarına fiziksel giriş-çıkış damgası vurulması uygulamasının yerini dijital kayda bırakması. EES kapsamında yolcuların sınır geçişleri elektronik olarak sisteme işleniyor. Böylece bir kişinin Schengen bölgesinde ne zaman giriş yaptığı, ne zaman çıkış yaptığı ve izin verilen kalış süresini aşıp aşmadığı dijital olarak takip edilebiliyor.

Sistem bilhassa 180 günlük dönem içerisinde 90 gün kalış hakkının kontrol edilmesini otomatik hale getiriyor. Bu sayede sınır görevlilerinin yalnızca pasaport damgalarına bakarak süre hesabı yapmasına duyulan ihtiyaç da azaltılıyor.

Avrupa giriş-çıkış sistemi (EES) ertelendi mi, hangi ülkelerde? Schengen EES nedir, nasıl giriş-çıkış yapılır?
Başlık ResmiAvrupa giriş-çıkış sistemi (EES) ertelendi mi, hangi ülkelerde? Schengen EES nedir, nasıl giriş-çıkış yapılır?

EES İLE GİRİŞ ÇIKIŞ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

EES ile Avrupa'da Schengen ülkelerine giriş yaparken ilk kayıt sırasında yolcunun biyometrik bilgilerinin sisteme alınması gerekiyor. Bu kapsamda parmak izi ve biyometrik fotoğraf işlemleri gerçekleştiriliyor. Schengen bölgesinden ayrılırken de yolcunun çıkış kaydı elektronik olarak sisteme işleniyor.

Avrupa giriş-çıkış sistemi (EES) ertelendi mi, hangi ülkelerde? Schengen EES nedir, nasıl giriş-çıkış yapılır?
Başlık ResmiAvrupa giriş-çıkış sistemi (EES) ertelendi mi, hangi ülkelerde? Schengen EES nedir, nasıl giriş-çıkış yapılır?

EES Avrupa giriş-çıkış sistemi biyometrik taramaları havalimanlarındaki cihazlar üzerinden yapılıyor. Cihazlarda Türkçe dil seçeneği de bulunuyor. Ekranlarda yer alan yönlendirmeler takip edilerek kontrol noktasından geçiş sağlanıyor.

Böylece pasaportta bulunan giriş ve çıkış damgaları üzerinden takip edilen seyahat geçmişinin yerine merkezi dijital kayıt kullanılıyor.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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