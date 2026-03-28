AB ülkelerinde sınır yönetimini dijitalleştiren Giriş/Çıkış Sistemi (EES), 10 Nisan 2026 itibarıyla tüm Schengen ülkelerinde devreye alınacak. Pasaport türü fark etmeksizin tüm yolculara parmak izi ve yüz taraması yapılacak. Sektör temsilcileri ise bu sürenin havalimanında bekleme süresini uzatacağını belirterek kritik uyarılarda bulundu.

Schengen bölgesine yapılacak seyahatlerde 10 Nisan 2026 itibarıyla manuel kontrollerin yerini dijital kayıtlar alacak. Yeni sistemle birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da dahil olmak üzere tüm AB dışı yolcuların sınır kapılarında parmak izi vermesi ve biyometrik fotoğraf çektirmesi zorunlu hale getirilecek.

EES SİSTEMİ NEDİR?

Yeni sistem, manuel kontrollerdeki hata payını sıfıra indirmeyi hedefliyor. Yeni uygulamaya göre 180 gün içinde 90 gün kalış kuralı, sistem tarafından otomatik olarak hesaplanacak. Süre aşımı yapan yolcular anında tespit edilerek ilgili sınır birimlerine bildirilecek.

Biyometrik Kayıt: Yolcuların ilk girişte parmak izleri alınacak ve yüz taramaları (biyometrik fotoğraf) sisteme kaydedilecek.

Otomatik 90/180 Gün Takibi: Giriş-çıkış tarihleri ve 180 gün içinde 90 gün kalış süresi hesaplamaları manuel kontroller yerine merkezi sistem tarafından otomatik yapılacak. Manuel gün sayma zorunluluğunu ortadan kaldıran bu özellik, kural ihlallerini anında tespit ederek sınır birimlerine otomatik bildirim gönderecek.

Veriler 3 Yıl Saklanacak: Kaydedilen biyometrik veriler 3 yıl boyunca sistemde tutulacak. Böylece sonraki seyahatlerde işlemler hızlanacak.

Pasaporta Damga Olmayacak: Giriş-çıkış damgalarının kalkmasıyla birlikte pasaport sayfalarının dolması sorunu ortadan kalkacak, tüm kayıtlar dijital ortamda saklanacak.

ETIAS ile Tam Entegrasyon Sağlanacak: EES, 2026 yılının son çeyreğinde başlaması beklenen ETIAS (Seyahat Ön Onay Sistemi) için temel veri kaynağı işlevi görecek.

"HAVALİMANINA EN AZ 4 SAAT ERKEN GİDİN"

Konuyla ilgili açıklama yapan enuygun.com Genel Müdür Yardımcısı Orkun Özkan: "Avrupa seyahatlerinde 10 Nisan 2026 itibarıyla yeni bir dönem başlıyor ve EES (Giriş/Çıkış Sistemi) tam kapasiteyle devreye giriyor. Pasaport kontrolünde parmak izi ve biyometrik fotoğraf zorunluluğu getiren bu yeni sistem, sınır geçişlerinde bekleme sürelerini uzatabiliyor. Çünkü manuel pasaport kontrolü ortalama 30-45 saniye sürerken, EES ile ilk kayıt işleminin yolcu başına 2 ila 4 dakika arasında ek süre ekleyeceği öngörülüyor. Yolcuların seyahat planlarının aksamaması için özellikle aktarmalı uçak bileti alanların bağlantı sürelerini her zamankinden uzun tutmalarını ve havalimanına gidiş saatlerini bu yeni yoğunluk tablosuna göre planlamalarını tavsiye ediyoruz. Havalimanına en az 4 saat erken gidin.

Uygulama tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bordo, yeşil ve gri pasaport türü fark etmeksizin zorunlu. Özellikle aktarmalı uçuşlarda, pasaport kontrolünün yapılacağı ilk durak noktası için aktarma sürelerini her zamankinden çok daha uzun tutmak kritik önem taşıyor. İşlemlerini hızlandırmak isteyenler ise havalimanlarındaki self-service kiosklarını kullanabilirler. Özellikle sistemin ilk devreye girdiği 2026 yılı için bayram ve yaz tatili gibi yoğun tatil dönemlerinde mutlaka tedbirli davranmak gerekiyor" dedi.

