Eski İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlık koltuğunu devretmesinin ardından ilk kez ortaya çıktı. Yerlikaya'nın imajında değişikliğe gittiği ve sakal bıraktığı görüldü.

Geçtiğimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile İçişleri Bakanı olarak atanan Mustafa Çiftçi, düzenlenen törenle görevi Ali Yerlikaya'dan devralmıştı.

Bakanlık koltuğunu Çiftçi'ye devreden Yerlikaya ise yeni bakana görevinde başarılar dilemiş ve "Artık özgürlüğüme gidiyorum" demişti.

İMAJINI DEĞİŞTİRMİŞ

Aradan haftalar geçerken Yerlikaya'nın imaj değişikliğine gittiği ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan karelerde Yerlikaya'nın sakallarını uzattığı görüldü. Eski bakanın yeni görüntüsü sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Bakanlık bitti, imaj değişti! İşte Ali Yerlikayanın son hali

ALİ YERLİKAYA KİMDİR?

11 Ekim 1968'de Konya'da doğdu. Memleketi Kadınhanı, Meydanlı köyüdür. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1990 yılında İçişleri Bakanlığı kaymakam adaylığı görevine başladı. Felahiye, Erzin, Derebucak, Hilvan ve Sarıkaya kaymakamlıkları, İçişleri Bakanlığı hukuk müşavirliği, Sağlık Bakanlığı personel genel müdürlüğü, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

Sırasıyla 30 Kasım 2007'de Şırnak, 13 Mayıs 2010'da Ağrı, 3 Ağustos 2012'de Tekirdağ, 19 Şubat 2015'te Gaziantep ve son olarak 27 Ekim 2018 tarihinde İstanbul valiliğine atandı.

Bakanlık bitti, imaj değişti! İşte Ali Yerlikayanın son hali

Yüksek Seçim Kurulunun 2019 Türkiye yerel seçimleri itirazlarını değerlendirmesi sonucu İstanbul seçimlerini iptal etmesi nedeniyle 7 Mayıs 2019'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilerek vekâleten İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına getirildi. 27 Haziran'da görevi, yeniden seçilen Ekrem İmamoğlu'na devretti.

Bakanlık bitti, imaj değişti! İşte Ali Yerlikaya'nın son hali

2023 genel seçimlerinde yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede içişleri bakanı olarak görevlendirildi. 11 Şubat 2026 tarihinde Yerlikaya'nın yerine Mustafa Çiftçi getirildi.

