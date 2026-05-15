Batman’da gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Motosikletin yayaya çarpması sonucu 22 yaşındaki sürücü ile kimliği henüz belirlenemeyen yaya hayatını kaybetti.

Kaza, gece saat 22.00 sıralarında Petrol Mahallesi TPAO Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muhammed Çelik (22) yönetimindeki 47 ADY 288 plakalı motosiklet, Çöplük Kavşağı istikametine seyir halindeyken yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen yaklaşık 25 yaşlarındaki yayaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Muhammed Çelik ile yaya ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İKİSİ DE ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Muhammed Çelik, Özel Batman Dünya Hastanesi’nde, kimliği henüz belirlenemeyen yaya ise Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

