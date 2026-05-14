İhlas Haber Ajansı
Gürcistan'da korkunç kaza! Ölenlerin hepsi 20 yaşından küçük
Gürcistan’ın Gardabani kentinde aşırı hız nedeniyle ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü. Yaşları 20’nin altında olan 7 genç hayatını kaybederken, feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.
Gürcistan'ın Gardabani kentinde aşırı hız nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 7 genç hayatını kaybetti.
- Kaza, Kvemo Kartli bölgesinde bulunan Gardabani kentinde gerçekleşti.
- Aşırı hızla seyreden bir otomobil ağaca çarptı.
- Kazada 20 yaşın altında 7 genç olay yerinde can verdi.
- Ağır yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
- Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
- Gürcistan İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Gürcistan’da korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Yetkililerin açıklamalarına göre ülkenin Kvemo Kartli bölgesinde bulunan Gardabani kentinde aşırı hızla seyreden bir otomobil ağaca çarptı. Kaza sonucunda yaşları 20’nin altında olan 7 genç olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken Gürcistan İçişleri Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Feci kaza çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin ağaca çarptıktan sonra takla atarak sürüklendiği, hurdaya döndüğü ve araçta küçük çaplı bir yangının çıktığı anlar anbean kaydedildi.
