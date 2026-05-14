İhlas Haber Ajansı
Yaşıtları okulda, onlar tarlada! Aileler yasak dinlemiyor
Adana’da mevsimlik tarım işçileriyle birlikte tarlalara gelen çocuklar, yasağa rağmen okula gitmek yerine soğan hasadında çalışarak aile bütçesine katkı sağlıyor.
Yaşıtları okulda, onlar tarlada! Aileler yasak din...
Yaşam
Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana'ya, tarım sektörüne istihdam sağlayan ve çoğu okul çağında olan mevsimlik işçiler, aile bütçesine katkı sağlamak için tarlalarda çalışmaktadır.
- Adana, Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden biridir.
- Başka kentlerden binlerce mevsimlik işçi, ekmek parası için Adana'ya gelmektedir.
- Bu işçiler arasında yabancı uyruklular da bulunmaktadır.
- Adana, en erkenci soğan ve patatesinin üretildiği bir şehirdir.
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların tarlalarda çalışmasını önlemeye çalışmaktadır.
- Aileler, bütçelerine katkı sağlamak amacıyla okul çağındaki çocuklarını tarlalarda çalıştırabilmektedir.
Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'ya, başka kentlerden her sene binlerce mevsimlik işçi ekmek parası için geliyor.
Aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu bu işçiler, en erkenci soğan ve patatesinin üretildiği şehirde tarım sektörüne istihdam sağlıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı birimleri hem merkezde hem yerelde koordineli bir mücadele zeminiyle bu çocukların tarlalarda çalışmasının önüne geçmeye çalışıyor.
Ancak aileler yine de çocuklarını tarlalarda çalıştırarak bütçelerine katkı sağlıyor. Okul çağındaki bu minikler yaz kış demeden tarlalarda hasat yapıyor.
