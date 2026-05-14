Adana’da mevsimlik tarım işçileriyle birlikte tarlalara gelen çocuklar, yasağa rağmen okula gitmek yerine soğan hasadında çalışarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden Adana'ya, başka kentlerden her sene binlerce mevsimlik işçi ekmek parası için geliyor.

Yaşıtları okulda, onlar tarlada! Aileler yasak dinlemiyor

Aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu bu işçiler, en erkenci soğan ve patatesinin üretildiği şehirde tarım sektörüne istihdam sağlıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı birimleri hem merkezde hem yerelde koordineli bir mücadele zeminiyle bu çocukların tarlalarda çalışmasının önüne geçmeye çalışıyor.

Ancak aileler yine de çocuklarını tarlalarda çalıştırarak bütçelerine katkı sağlıyor. Okul çağındaki bu minikler yaz kış demeden tarlalarda hasat yapıyor.

