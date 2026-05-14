Ordu’da bir tekstil fabrikasında çalışan 21 işçi, yemek sonrası mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu’nun Ulubey ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan işçiler, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. Mide bulantısı şikayeti yaşayan 21 işçi, Ulubey ve Altınordu ilçelerindeki hastanelere başvurdu.

Edinilen bilgiye göre işçilerin öğle yemeğinde karalahana çorbası, bulgur pilavı, cacık ve mısır ekmeği tükettiği öğrenildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Rahatsızlanan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, bazı işçilerin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, diğerlerinin ise tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu ifade edildi.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

