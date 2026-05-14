Fabrikada zehirlenme şüphesi! Çok sayıda işçi hastaneye kaldırıldı
Ordu’da bir tekstil fabrikasında çalışan 21 işçi, yemek sonrası mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ordu'nun Ulubey ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan 21 işçi, yedikleri yemek sonrası mide bulantısı şikayetiyle hastanelere başvurdu.
- Rahatsızlanan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
- Bazı işçilerin tedavilerinin ardından taburcu edildiği ifade edildi.
- Diğer işçilerin ise tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu bilgisi verildi.
- İşçilerin öğle yemeğinde karalahana çorbası, bulgur pilavı, cacık ve mısır ekmeği tükettiği öğrenildi.
- Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Ordu’nun Ulubey ilçesinde bulunan bir tekstil fabrikasında çalışan işçiler, yedikleri yemeğin ardından rahatsızlandı. Mide bulantısı şikayeti yaşayan 21 işçi, Ulubey ve Altınordu ilçelerindeki hastanelere başvurdu.
Edinilen bilgiye göre işçilerin öğle yemeğinde karalahana çorbası, bulgur pilavı, cacık ve mısır ekmeği tükettiği öğrenildi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Rahatsızlanan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, bazı işçilerin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, diğerlerinin ise tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu ifade edildi.
Olayın ardından polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
