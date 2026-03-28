İsrail ordusundan yapılan açıklamada sabah erken saatlerde Yemen’den fırlatılan bir füzenin tespit edildiği ve bunun engellenmeye çalışıldığı belirtildi. Böylelikle Husiler, İran savaşının başlamasından bu yana ilk defa çatışmaya dahil oldu.

İran savaşı başladığından bu yana ilk yaşandı. Yemen'den İsrail'e füze fırlatıldı. İsrail ordusu ise bugün erken saatlerde Yemen üzerinden İsrail topraklarına yönlendirilen bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından başarıyla engellendiğini açıkladı.

İsrail ordusundan Telegram üzerinden yapılan açıklamada "Ordu, Yemen'den İsrail topraklarına doğru bir füze fırlatıldığını tespit etti, hava savunma sistemleri tehdidi önlemek için harekete geçti" denildi.

HUSİLER İLK DEFA DAHİL OLDU

Husiler, savaşın başlangıcından bu yana çatışmaya dahil olmamışlardı. Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin (Yemen ordusunun Husi kanadı) Sözcüsü Yahya Saree, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Doğrudan askeri müdahale için tetikteyiz" açıklamasını yaptı.

ABD ve İran'ın saldırısına başka hangi ülkelerin destek vereceğine, Kızıldeniz'in "düşmanca operasyonlar yürütmek için kullanılmasına" ve İran'a karşı gerginliğin tırmanmaya devam edip etmeyeceğine bağlı olarak Husilerin çatışmaya dahil olacağını söyleyen Saree, bunun "Amerikan ve İsrail düşmanının İran İslam Cumhuriyeti'ne, Filistin ve Gazze'ye, Irak ve Lübnan'a karşı devam eden saldırganlığına" bir cevap olduğunu ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası