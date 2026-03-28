Prens Sultan Hava Üssü'ne saldırı! Çok sayıda ABD askerleri yaralandı
ABD basını, İran’ın Prens Sultan Hava Üssü’ne düzenlediği füze saldırısında 2’si ağır 10 ABD askerinin yaralandığını ve yakıt ikmal uçaklarının zarar gördüğünü bildirdi. Üs, daha önce de saldırıya hedef olmuş, 1 Mart’ta bir ABD askeri hayatını kaybetmişti.
İran'ın ABD üslerine yönelik saldırıları sürerken, ABD basını Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne yapılan füze saldırısı sonucu ABD askerlerinin yaralandığı ve yakıt ikmal uçaklarının zarar gördüğü haberini gündeme taşıdı.
- İran'ın Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırısında 2'si ağır 10 ABD askerinin yaralandığı belirtildi.
- Saldırıda ABD'ye ait yakıt ikmal uçaklarının zarar gördüğü aktarıldı.
- Daha önce de Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlenen saldırıda 26 yaşındaki ABD askeri Benjamin N. Pennington'ın hayatını kaybettiği hatırlatıldı.
- ABD ordusunun İran savaşında şimdiye dek 13 askerinin öldüğünü duyurduğu bilgisi paylaşıldı.
İran’ın ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik saldırıları sürerken, ABD basını dikkat çeken bir haberi gündeme taşıdı.
10 ASKER YARALANDI
İsmini açıklamayan hükümet kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre; İran'ın dün Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü’ne düzenlediği füze saldırısında 2’si ağır 10 ABD askerinin yaralandığı ve ABD’ye ait yakıt ikmal uçaklarının zarar gördüğü aktarıldı.
BU İLK DEĞİL
ABD askerlerine ev sahipliği yapan Prens Sultan Hava Üssü, İran tarafından daha önce de hedef alınmıştı. 26 yaşındaki ABD askeri Benjamin N. Pennington 1 Mart'ta üsse düzenlenen saldırı nedeniyle hayatını kaybetmişti. ABD ordusu, İran savaşında şimdiye dek 13 askerinin öldüğünü duyurmuştu.