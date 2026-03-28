ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Hürmüz ve Kızıldeniz’deki krizlere karşı Suriye’nin en istikrarlı alternatif haline geldiğini belirterek, güncellenen "Dört Deniz" projesiyle Türkiye ve Suriye’nin küresel enerjinin ana dağıtım merkezi olacağı öngörüsünde bulundu

ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye lideri Ahmed Şara arasında Riyad’da gerçekleşen tarihî görüşmesinin bölgenin geleceğini değiştirdiğini belirtti.

Bölgedeki enerji politikalarının “dağıtımdan” “güvenliğe” doğru evrildiğine dikkati çeken Barrack, Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz’de yaşanan krizler sebebiyle dünyanın güvenli bir “arka kapıya” ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Suriye’nin jeopolitik konumuyla bu alternatif çözümü sunabilen tek ülke olduğunu belirten Barrack, “Eğer 15 ay önce birisi Suriye’nin bölgedeki en istikrarlı ülke olacağını söyleseydi, kimse inanmazdı” diye konuştu.

ABD Büyükelçisi Tom Barrack: Türkiye ve Suriye enerji dağıtım merkezi olacak

Esad döneminde hayata geçirilemeyen “Dört Deniz” projesine de değinen Barrack, bu projenin güncellenerek Körfez, Hazar Denizi, Akdeniz ve Karadeniz’i birbirine bağlayacağını aktardı. Büyükelçi “Türkiye ve Suriye, bütün dünya için enerjinin ana dağıtım merkezi olacak” öngörüsünde bulundu.

HÜRMÜZ İÇİN GÖREV GÜCÜ

Öte yandan Financial Times gazetesinin haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri dünya petrol tüketiminin beşte birini taşıyan Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını sağlayacak bir uluslararası görev gücü oluşturulması için lobi faaliyetlerine başladı.

Güney Kore Askerî İnsan Gücü İdaresi Başkanı Hong So-young, 40 yedek personelin Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere konuşlandırıldığını açıkladı.

